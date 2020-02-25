2020-02-25T17:35:07+03:00
Здоровье

«Врач порезал сыну голову!»: сибирячка показала, каким ей выдали младенца после родов

Женщина считает, что медик чуть не убил ее ребенка, сделав прокол плодного пузыря. Врачи заступились за акушера
Анна ПАШАГИНА
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Женщина рожала 27 часов. Фото: соцсети.Женщина рожала 27 часов. Фото: соцсети.
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Жительница Новосибирска оставила в интернете жуткое фото и комментарий к нему. На снимке - разбитая голова новорожденного ребенка. «При проколе плодного пузыря сыну повредили голову», - написала женщина. Корреспонденты КП-Новосибирск отыскали автора этого поста и узнали, что же на самом деле произошло в роддоме.

РОЖАЛА 27 ЧАСОВ

Для 27-летней Анастасии это были вторые роды. Семья ждала мальчика. Но малыш не торопился появляться на свет. Роды шли долго и сложно - на протяжении 27 часов.

- Я лежала в патологии, потому что срок уже был большой. Вечером начались схватки, я сказала об этом врачу. Меня осмотрели, объяснили, что нет раскрытия, и отправили дальше лежать, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. - Врачи не верили, что у меня схватки. Я к ним ходила почти всю ночь. Это мой второй ребенок, я знаю, как это происходит, а они не верили…

Врач осмотрел девушку только утром. После этого ее перевели в предродовое отделение. Медики стали слушать сердцебиение ребенка - оно было слабым.

- Я уже подхожу к ним, плачу: «Вы что, моего ребенка убить захотели?» Срок уже большой, 41 неделя. Врач поставил лекарство, чтобы раскрытие пошло. После этого сердцебиение у малыша начало скакать, - вспоминает Анастасия. - Врач был абсолютно спокоен. Сказал: «Будем делать кесарево».

«ГОЛОВА БЫЛА ВСЯ ИЗОДРАНА»

Когда маме в реанимацию принесли новорожденного, врачи сразу предупредили: «Не пугайтесь, у него голова поцарапана». Объяснили просто: плодный пузырь был плоский, поэтому так неаккуратно прокололи.

- Врач порезал сыну голову! Она была вся изодрана. Моя знакомая пошла к заведующей, показала все это. Мне потом объяснили, что у врача были проблемы дома и плохое настроение. Почему это должно касаться меня? Я же не в гости к нему пришла, - возмущается Анастасия.

Как рассказала сибирячка, врач даже не извинился перед ней за случившееся. Во время осмотра направлял вместо себя другого человека.

- Когда меня выписывали, сказали, чтобы за третьим ребенком тоже к ним приходила. Ну нет. В этот роддом я точно больше ни ногой, - говорит девушка. - Я не буду никуда обращаться, пусть этот случай останется на совести врача. Главное, что сейчас с моим ребенком все хорошо.

В минздраве уже прокомментировали ситуацию, произошедшую в роддоме. Там отметили, что при некоторых патологиях вскрытие плодного пузыря необходимо, чтобы роды прошли благополучно.

- Возможные повреждения кожного покрова головы ребенка в результате данной манипуляции не представляют опасности для жизни или здоровья новорожденного, - объясняют в министерстве.

В больнице и роддоме от комментариев отказываются.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это обычное дело»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с главным акушером-гинекологом Новосибирска Рэмом Волковым. Он объяснил, почему так могло произойти:

- Любая медицинская манипуляция может повлечь осложнения. Плодная оболочка и голова находятся очень близко друг к другу. Между ними нет никакого пространства. Ну, может, один миллиметр воды. Надрез делается, можно сказать, вслепую - как врач пальцами чувствует, так и режет. Но это не является тяжелым осложнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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