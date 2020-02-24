«Хуже, чем во времена холодной войны!»: Мария Бутина, побывавшая в американской тюрьме, хочет помочь «очередной шпионке» - Олесе Красиловой

Уроженка новосибирского райцентра Карасука, 42-летняя Олеся Красилова, была задержана во время командировки в Испанию. Сибирячка несколько лет назад переехала в Москву. Сейчас работает во Всероссийском центре карантина растений – это подведомственная организация Россельхознадзора. Но еще полгода назад трудилась в посольстве США.

Работа там была чисто технической. Снимала отпечатки пальцев беженцев, кому готовили визы. Теперь, как сообщают некоторые источники, Красилову обвиняют в передаче этих биометрических данных третьим лицам, а это уже шпионаж. По данным МИДа, задержать сибирячку у Испании попросили США. Кто такая Олеся Красилова, и что может с ней случится, выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

Фото из Иордании, как раз когда Олеся работала в посольстве. Фото: соцсети.

КТО ТАКАЯ ОЛЕСЯ КРАСИЛОВА?

Елена Красилова, сестра Олеси, рассказала КП-Новосибюирск о жизни арестованной. Родилась Олеся в Карасуке, после окончания школы поехала поступать в Новосибирск. Училась платно в Сибирском независимом институте на переводчика. Сначала устроилась менеджером в компанию по производству окон. Несколько лет назад Олесю в Москву позвала подруга, помогла устроиться в американское посольство. Там девушка была клерком, снимала отпечатки пальцев для тех, кому делали визы в Америку, моталась по командировкам.

- Она и в Африку ездила, и в Иорданию, никогда проблем не было. Потом она устроилась работать во «Всероссийский центр карантина растений», была там переводчицей, тоже ездила в командировки. В Китае была, в Голландии. Мы с ней не так давно просто самостоятельно путешествовали в Италию, в Испанию, все было хорошо. Для нас шок случившееся, - рассказала КП-Новосибирск Елена Красилова. – В очередной раз в Испанию сестра приехала в командировку, вместе с официальной делегацией из Всероссийского центра карантина растений. Сестра должна была позвонить, мы ждали от нее сообщений, но до сих пор ничего нет. Заволновались, мы начали все узнавать, через ее коллег, через посольство… И вот узнали.

Олеся любит путешествовать. В профиле в соцсетях много фото из других стран. Фото: соцсети.

Сейчас Олеся находится под стражей в Испании. Как сообщает российский МИД, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Как сообщают другие источники, поводом могли стать те самые отпечатки данных, якобы россиянка передавала их третьим лицам. Более подробной информации пока нет.

- Мы связывались с коллегами бывшими Олеси – из посольства. Они говорят, что те данные вообще никакой ценности не имеют. К тому же она просто ездила и снимала эти «пальчики», занималась технической работой. Она трудоголик сама по себе, любит работать, ездить, путешествовать, - уверяет Елена Красилова.

Сейчас семья работает с адвокатом, родные намерены вытащить Олесю из заграничной западни. Но пока даже не слышали ее голос по телефону.

Родные так и не поговорили с Олесей по телефону. Фото: соцсети.

«РОССИЯНАМ НЕ НАДО ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ»

Другая сибирячка, уроженка Алтайского края Мария Бутина в 2018 году попадала в подобную ситуацию. Ее арестовали в Америке, обвиняли в шпионаже. Обвинения удалось снять, девушку вернули в Россию совсем недавно. Теперь Мария намерена помогать тем, кто оказался в подобной ситуации. Девушка уверена, что такие аресты – это системная работа или даже охота на россиян.

- Нашли «очередную шпионку». За последние 10 лет наших граждан задержали более, чем в 20 странах мира, граждан, которые не занимались ничем противозаконным. Это охота! Каких-то критериев, кого выберут, нет. Единственный критерий – российский паспорт. Не важно, что ты делал, чем ты занимался, были ли какие-то отношения с Америкой. Олеся работала в посольстве США. Этого достаточно, чтобы обвинить человека в шпионаже? Это намного хуже, чем было во времена холодной войны. Это игра на судьбах простых граждан, - рассказала КП-Новосибирск Мария Бутина.

Мария будет пытаться помочь вытащить Олесю из заграничной ловушки.

Мария говорит, что попытается помочь вытащить Олесю из заграничной ловушки. Сама ведь когда-то была на ее месте и если бы не поддержка близких, общественников, дипломатов, не известно, чем бы закончилась ее история.

- Примерные варианты развития событий: Олеся будет содержаться в следственном изоляторе после экстрадиции в США, потом дело будет рассматриваться, ей предложат сделку со следствием. После этого в зависимости от ее решения – или суд присяжных, или оглашение приговора. Но я надеюсь, до этого не дойдет, и с нее будут сняты все обвинения. Экстрадиции тоже можно избежать, посмотрим, как будут развиваться события, - говорит Мария.

Это фото сделано в Испании несколько лет назад.

Также бывшая американская заключенная, рассказывает, как можно избежать подобной ситуации. По ее мнению единственный способ не попасть в руки американского правосудия – не ездить за границу.

- Я за рубеж не выезжаю, и в ближайшее время не планирую. И всем российским гражданам настоятельно рекомендую прислушаться к рекомендациям МИДа о дополнительных рисках в связи с выездом наших граждан за рубеж. Езжайте в Сочи, на Алтай, - советует Бутина. - Экстрадировать могут из любой страны, для этого совершенно не надо нарушать никаких законов. Олеся работала за деньги по контракту в совершенно легальном американском посольстве…

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