«Стояли голые в палатах и просили еды»: пенсионеры из дома ветеранов пожаловались на зверское отношение к ним

Прокуратура проверяет Новосибирский дом ветеранов. Все из-за жалоб общественников и пенсионеров, которые там живут. Например, православный волонтер Ирина Шульгина рассказала: «Лично отвязывала бабушку с Альцгеймером от кровати… В палатах воняет… Старики лежат полуголые в памперсах». А потом закрылась от прессы. Оказалось, что активистку уволили из храма. Работу потеряла и директор Новосибирского дома ветеранов. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в скандальной истории.

«ХОДИМ И ПРОСИМ ХЛЕБА»

Постояльцы жаловались на условия уже не первый год. Так, еще в ноябре 2018 года в редакцию КП-Новосибирск обратилась пенсионерка Анна Семеновна. Бабушке было за 90. Сейчас ее уже нет в живых. Но мы помним, что она рассказывала, к тому же сохранилась запись нашего разговора. Бабушка, во-первых, жаловалась на перебои с инсулином.

- Мне должны были выдать лекарство 10-го числа, а дали только 23-го, - жаловалась КП-Новосибирск Анна Семеновна. - Я постоянно хожу выпрашиваю его. Дают всего четыре-пять уколов, а мне нужно шесть. В этот раз пришла 10-го числа, а мне отказали. Персонал как раз ушел на выходные, а у меня даже на один прием не было лекарства. Если я не поставлю себе инсулин, я умру! Пришлось своим знакомым звонить, чтобы в городе купили и привезли мне препарат.

Во-вторых, бабушка плакала в трубку, что ей не дают «кусочек белого хлеба».

- Сначала нам давали белый и черный хлеб. Потом директор уехала в отпуск, и мы начали получать только по одному кусочку черного хлеба. Выбора не было, я ела. Слава богу, желудок позволяет, - говорила пенсионерка. - А многим приходилось покупать себе белый хлеб. Мы уже и сами ходили, просили - только говорят, что нам почему-то не положено.

В-третьих, из комнаты выносили технику. У Анны Семеновны грозились забрать холодильник. Еще деньги забирали, пенсию!.. Мы послушали и сделали вывод: действительно изверги. Не кормят стариков, отнимают у них вещи. Но звонок в дом ветеранов расставил тогда все на свои места.

Волонтеры готовили для ветеранов концерты. Фото: личный архив.

«ПРИНОСЯТ ДАЖЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ! И ПРЯЧУТ ИХ!»

- Белый хлеб пожилым нельзя. Разве нам его жалко? А у них сахар в крови от белого хлеба подскакивает. Бабушкам по нескольку раз объясняем, что не положено. Об их же здоровье беспокоимся! - объясняла тогда в интервью КП-Новосибирск Лариса Пугачева, директор дома ветеранов. Сейчас женщину уволили, и она комментариев не дает.

По поводу того, что забирают деньги, экс-директор тоже дала вменяемое объяснение. По закону старики должны платить 75 процентов от своей пенсии за то, что их кормят, лечат и дают им жилье в доме ветеранов. Насчет холодильника, который выносили из комнаты Анны Семеновны, тоже дали ответ.

- Наш контингент - люди старые. У некоторых проблемы с памятью. По нормам пожарной безопасности никакие электрические приборы в комнатах не положены: ни чайники, ни холодильники, ни микроволновки, - ответили нам в доме ветеранов. - Но бабушки все равно как-то умудряются их протаскивать. При первой же проверке от МЧС нам влетит за эту электронику. Поэтому сначала по-хорошему просим пенсионеров убрать. Это же, в конце концов, вопрос безопасности - если забудут что-то выключить или что-то коротнет, бед не оберешься. Некоторые постояльцы даже одноконфорочные плитки умудряются в комнату пронести и прячут их! Вот мы с этим и боремся…

«КРЫЛИ ПЕНСИОНЕРОВ МАТОМ, СТАРИКОВ МЫЛИ РЕДКО»

И вот прошло больше года. И к претензиям к дому ветеранов добавились еще несколько. Например, пенсионерка Анастасия Захарова (имя изменено по ее просьбе. - Прим. ред.) вспоминает, что родне запретили приносить старикам сладости.

- В черный список попали конфеты, копченая колбаса, торты, - вздыхает женщина.

Но тут снова все объяснимо: так медицинский персонал переживает за здоровье диабетиков. Но есть и претензии, которые остаются без комментариев и как раз являются поводом для прокурорской проверки.

- Были платные процедуры. Кроме того, ходили слухи, что людей колготками к кровати привязывали. Другие пенсионеры рассказывали, что женщину парализовало, а за ней никто не убирал. Она гнила заживо в своей кровати, - вспоминает Анастасия Павловна.

Мероприятия проводили вместе с детьми. Фото: личный архив.

Общественница Ирина Шульгина, благодаря которой о доме ветеранов узнала прокуратура, говорит, что сама не раз становилась свидетелем недобросовестного отношения работников учреждения к своим подопечным.

- Персонал мог кричать на пенсионеров матом - сама слышала это не один раз. В палатах всегда стоял неприятный запах. Скорее всего, потому, что памперсы старикам меняли нечасто да и мыли редко, - поделилась с КП-Новосибирск активистка Ирина Шульгина. - Мои дети, воспитанники воскресной школы, сами видели, как пенсионеры, голые, стояли в палатах и манили ребят к себе руками - просили еды.

Один раз общественница спасла пенсионерку от издевательств в доме ветеранов.

- Я лично один раз сама отвязала женщину от кровати. Она очень хотела ходить и гулять. Да, у нее была болезнь Альцгеймера. Персонал забирал у нее все вещи, и она ходила по палате в памперсе и босиком, - описывает страшную картину Ирина. - Чтобы она не гуляла, пенсионерку начали привязывать. Конкретно эту женщину заморили голодом. Она умирала на наших глазах.

Кто говорит правду в этой истории? Сейчас вместе с прокуратурой ведут проверку специалисты Роспотребнадзора, Росздравнадзора и министерства труда и социального развития Новосибирской области.

- В ходе проверки будет дана оценка законности предоставления учреждением социальных услуг, оказания проживающим гражданам медицинской помощи и соблюдения санитарных требований, - сообщает пресс-служба новосибирской прокуратуры.

«Комсомолка» будет следить за ходом проверок.