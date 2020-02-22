«Единая Россия» единогласно поддержала поправки об использовании маткапитала. Закон принят

Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что главным автором этого законопроекта стал Президент России Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала.

- Этот закон решает много вопросов в интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить решение, которого ждут граждане. Так нам надо работать и впредь, решая социальные проблемы, - на это нас ориентирует Президент России, - заявил он.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что поправки также предполагают сокращение процедур и времени по сбору документов для маткапитала.

- Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья, - пояснила парламентарий.

Она уточнила, что на региональной неделе депутатов Госдумы единороссы совместно с партийными приемными проведут разъяснительную работу с населением по предстоящим нововведениям материнского капитала.

- У нас открыта сеть семейных приемных, в том числе в рамках партпроекта «Крепкая семья», куда приходят родители проконсультироваться по различным вопросам. И мы будем разъяснять новые положения принимаемого сегодня в третьем чтении федерального закона, - отметила Окунева.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Путинцева отметила, что благодаря материнскому капиталу молодые семьи в Новосибирской области имеют возможность приобрести собственное жилье.

- В 2019 году в нашем регионе родилось больше 22 700 детей. 10 тысяч семей в прошлом году получили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Всего же с начала действия программы в регионе выдано уже более 185 тысяч сертификатов, из которых 14,6 тысячи - в 2018 году. Полученные средства люди чаще всего используют с целью улучшения жилищных условий. При этом немало семей стараются приобрести частные дома или вкладывать средства в строительство собственного дома, в том числе и Новосибирске и ближайших населенных пунктах, - говорит Ирина Путинцева.

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки к законопроекту, которые касаются использования материнского капитала. Они подготовлены в результате договоренности между Правительством РФ, секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Предлагаемые изменения разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, перечисленными в послании Федеральному собранию.

Поправки предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.