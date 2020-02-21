2020-02-21T18:03:52+03:00
Общество

Андрей Панферов: Мужественность определяет не служба в армии, а характер и поступки

23 Февраля страна отмечает День защитника Отечества
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В преддверии праздника мы поговорили с замсекретаря НРО партии «Единая Россия» Андреем Панферовым, подполковником запаса ГРУ, кавалером трех орденов Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», дважды представленным к званию «Герой России».

- Андрей Борисович, вы начинали военную службу, выполняя интернациональный долг в Афганистане, потом были другие кампании, в том числе на Северном Кавказе. На ваш взгляд, условия службы в армии изменились? Молодежь готова защищать страну?

- В последние годы я вижу интерес молодежи к воинской службе. Причем молодежи образованной, со средним специальным и высшим образованием - молодые люди остаются на контрактную службу, связывают жизнь с защитой Отечества.

За последние 10 - 15 лет в армии многое изменилось в лучшую сторону: вооруженные силы стали современнее, технологичнее, профессиональнее. Об этом и президент Путин в Послании говорил. После укрепления обороноспособности нужно решать внутренние проблемы: помогать молодым семьям, детям, нуждающимся, а также развивать здравоохранение и образование, победить бедность.

- Что «Единая Россия» готовит в этом году к 23 Февраля?

- Будут праздничные пикеты в День защитника Отечества в центре Новосибирска. В Заельцовском парке - масштабная военно-историческая реконструкция «Померанский вал», посвященная 75-летию Великой Победы, где жители смогут посмотреть увлекательное представление, угоститься солдатской кашей и горячим чаем. Вместе с однопартийцами проводим по всей области в школах уроки мужества для старшеклассников, на которых рассказываем о своем опыте службы, объясняем, как важно защищать Отечество. И запускаем для призывников уникальный онлайн-курс молодого бойца.

- Кстати, вопрос как раз на эту тему. Как вы считаете, 23 Февраля - это праздник только для тех, кто служил в армии, или для всех мужчин?

- Мне кажется, не стоит разделять. Человек, даже если ему не довелось служить в армии, может быть настоящим защитником - семьи, близких, Родины в целом. Мои дети в подростковом возрасте спрашивали: «Папа, а интеллигент - это человек, у которого высшее образование?» Я отвечал: «Это состояние души. Я видел и настоящих интеллигентов с девятью классами образования, и профессоров, которых так и с натяжкой не назовешь». Здесь то же самое: защитник - не обязательно только тот, кто носит погоны. Мужчина должен им быть по сути, по характеру, по поступкам своим.

- Что еще будет реализовано в Новосибирске в преддверии 75-летия Победы?

- В честь юбилея президент Владимир Путин выступил с законопроектом о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Госдума на прошлой неделе приняла его в третьем, итоговом чтении. «Единая Россия» в Новосибирской области стала инициатором сбора подписей в поддержку присвоения областному центру этого почетного звания. Сейчас депутаты нашей фракции собирают подписи в трудовых коллективах, в общественных организациях. Уверен, что мы доведем процесс до конца, и к юбилею Победы Новосибирск получит этот высокий статус. Да Новосибирск и так уже город трудовой доблести! Просто нужно оформить это официально.

- Что вы хотели бы сказать всем защитникам Отечества в честь праздника?

- Просто хочу поздравить каждого, кто защищал Родину с оружием в руках, кто кует ее величие мирным трудом. Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждому! Здоровья и долголетия - ветеранам, успешной службы - солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным.

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