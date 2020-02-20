Два миллиона просмотров: танцы девочки с протезом, победившей рак, покорили интернет
Ксюше Жогиной всего 11 лет, но ее популярности в соцсетях могли бы позавидовать многие взрослые блогеры - на ее страничке в приложении Likee почти 2 миллиона подписчиков. Ксюша выкладывает веселые ролики, где она танцует или просто дурачится перед камерой. А еще - где заново учится ходить после тяжелой операции. У школьницы диагностировали остеосаркому правой бедренной кости, теперь у нее в ноге - протез. Но каждый день, несмотря на боль, маленькая девочка показывает, как любит жизнь.
Ксюша - настоящий боец. Фото: vk.com/ksusha_zhogina
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ШИШКИ НА НОГЕ
Сильные боли в правой ноге Ксюша начала испытывать в 9 лет, встревоженные родители повели ребенка в больницу.
- Мы были в муниципальной поликлинике, врач осмотрела нас, сказала - ничего страшного, обычный ушиб. Мол, нужно помазать мазью и сделать УЗИ, - рассказала КП-Новосибирск Алена, мама Ксюши. - Но дочке легче не становилось. Боли только усилились, а на внутренней стороне бедра появилась шишка.
Тогда Жогины обратились в платную клинику. Девочке сделали не только УЗИ, но и МРТ. И сразу отправили к онкологу: на снимках четко была видна опухоль. Диагноз медиков был страшный: «рак».
В больнице Ксюше поставили протез. Фото: vk.com/ksusha_zhogina
- В Новосибирской клинической центральной районной больнице сделали химиотерапию, но она не помогла. Нужна была операция, чтобы удалить пораженную часть кости, - вспоминает Алена.
Врачи старались максимально сохранить девочке ногу, и за такую сложную операцию взялись только в московской больнице.
- Вместо удаленной части кости дочери поставили протез, - говорит Алена. - Было страшно видеть, насколько больно ей заново учиться ходить, разрабатывать ногу.
Девочка, победившая рак, учится ходить с протезом.
«БЛОГ СТАЛ СПАСЕНИЕМ»
Пережить самый тяжелый период в жизни Ксюше помогли соцсети. Она завела страничку в популярном приложении Likee, стала снимать коротенькие видео. Есть ролики, где девочка просто дурачится под музыку, танцует, а есть кадры, от которых ком в горле. Например, как Ксюша на костылях, превозмогая боль, заново учится ходить с протезом.
- Мы от дочки ничего не скрывали: говорили с ней, объясняли, что это за болезнь. Она все поняла и за год неимоверно повзрослела, - делится Алена. - И в этих роликах она - ребенок, который борется за свою жизнь. Я до сих пор не знаю, как ей хватило сил перенести такую боль, это не каждому взрослому под силу…
Передвигаться Ксюше помогают костыли. Фото: личный архив.
Пользователей соцсетей растрогала храбрость маленькой девочки, и они оставляют множество комментариев в ее поддержку:
- Ксюня, молодец!
- Вот умничка! Продолжай дальше в том же духе.
- Настоящий боец! Колено сгибается, ура! - радуются успехам девочки комментаторы.
Сейчас у Ксюши ремиссия, она вернулась после домашнего обучения в школу. Учится по индивидуальному графику, чтобы в любой момент могла отправиться на лечение. Выпало на долю Ксюши и еще одно испытание: из-за протеза девочка хромает.
Ксюша - творческая девочка. Фото: личный архив.
- У дочки сейчас одна нога короче другой на 2 сантиметра. Ксюша растет, поэтому эндопротез надо «раздвигать», - объясняет Алена. - Для этого в мае нам надо ехать в Москву.
Процедуру сделают по квоте, а вот расходы на перелет и проживание ложатся на плечи родителей.
- Сейчас мы даже не знаем, сколько именно средств нам потребуется и сколько мы там пробудем, - признается Алена. - В прошлый раз дочке нужно было восстанавливать колено, и мы были в Москве полтора месяца.
Если вы готовы помочь Ксюше, то номера счетов можете посмотреть в ее группе.
Почти 2 миллиона человек наблюдают, как танцует девочка, победившая рак.
ИСТОЧНИК KP.RU