Как энергетики становятся учителями

Период адаптации - один из важных этапов в начале любого пути, будь то детский сад, школа, лагерь или новая работа. Он включает и знакомство с новым коллективом, и притирку, оценку собственных возможностей, обучение основным навыкам. Если говорить о большом промышленном предприятии, то первые шаги для новичка - особый стресс: сложное оборудование, высокие требования к технике безопасности, понимание того, что от тебя зависит работа огромной системы... Для того чтобы принять нового сотрудника в коллектив, сделать частью большого механизма, используется система наставничества: стажер прикрепляется к опытному сотруднику.

Новичок, готовь зачетку

Эта система давно и успешно применяется на СГК - предприятии, снабжающем Новосибирск теплом. В системе - четыре действующие ТЭЦ, на них работают около 3 тысяч человек. Начальник отдела подбора, оценки, развития персонала Галина Есина рассказала, как в компании выстроена система наставничества:

- У нас опасное, сложное производство - просто так прийти впервые на рабочее место и начать что-то делать невозможно. Поэтому система наставничества у нас работала всегда. Со временем мы ее трансформируем, делаем удобнее, выгоднее для новых сотрудников и «старичков». На каждом предприятии есть свои наставники. Потребность в них возникает с приходом новых кадров. Программа рассчитана на период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от рода занятий, специальности, разряда. После этого - сдача экзамена с участием приемной комиссии. Оценки стажера идут в зачет и наставнику. Естественно, обучающая нагрузка предприятием финансово стимулируется.

В СГК обучают и самих наставников, развивают у них преподавательские компетенции и навыки. Обучение организовано на базе внутрикорпоративного учебного центра СГК.

В этом году в Новосибирске проходил конкурс наставников - из девяти лучших выбрали трех победителей в номинациях «Хранитель традиций», «Инноватор» и «Начинающий наставник». При отборе учитывались количество стажеров, сколько баллов они набрали при сдаче экзаменов, участие наставников в общественных мероприятиях, собственные производственные заслуги.

Иван Изотов курирует всех, кто работает в смену.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помочь справиться с волнением

Как работает система обучения на деле, мы решили выяснить у самих наставников и стажеров.

Дина Субботина пришла в компанию в 2010 году, сейчас она работает аппаратчиком химводоочистки на ТЭЦ-3. Нам, как и стажеру, доходчиво объясняет, в чем заключается работа ее цеха:

- Протяженность теплосетей большая, утечки воды - это естественный процесс. Мы же в нашем цеху подпитываем сети. Вода берется из реки, но сразу подать ее на производство нельзя: она же грязная, в ней много примесей. Поэтому воду надо очистить, обессолить, чтобы трубы не портились. Этим наш цех и занимается. В процессе используются кислота, щелочь - эти вещества требуют серьезности, соблюдения техники безопасности, отлаженной, последовательной работы. Также в нашем цеху есть лаборанты - они берут пробы воды, чтобы знать, соответствует ли она всем параметрам. Только после этого вода направляется на производство.

Аппаратчики цеха занимаются обслуживанием оборудования и наблюдают за процессом, который транслируется на экраны мониторов.

- Мы моем фильтры, спускаем кислоту и щелочь в воду. При этом процесс никогда не останавливается - работаем посменно днем и ночью, - объясняет Дина Субботина.

Труд аппаратчика требует постоянного внимания, контакт с химреагентами заставляет беспрекословно выполнять все требования по безопасности. Женщины работают в масках, очках, защитных костюмах, на ногах - резиновые сапоги, на руках - перчатки.

Маргарита Шаповал пришла работать на ТЭЦ в 2015 году, поступила на должность пониже, но спустя год сменила профиль и перешла в аппаратчики - ее прикрепили к Дине Субботиной. Сегодня они равноправные коллеги.

- Сначала я работала в экспресс-лаборатории. Стать же аппаратчиком означает встать на одну ступеньку выше. Мне захотелось развития, и в прошлом году я сделала этот шаг. Дина Константиновна сразу меня приняла. Я считаю, она идеальный наставник! - вспоминает время обучения бывший стажер. - Дина Константиновна никогда не раздражается, даже если переспрашиваешь одно и то же по нескольку раз. Работа у нас действительно опасная, и в первый раз бывает морально сложно приступить к спуску кислоты - боишься, вдруг что-то не так сделаешь из-за волнения. Хорошо, что можно позвать наставника - он проконтролирует тебя, посмотрит на твою работу со стороны. Уже от этого становится легче и спокойнее.

Дина Константиновна называет своих стажеров «хвостиками»: они постоянно ходят за ней. Когда же наступает время отпускать новичков в самостоятельную жизнь, наставник, наоборот, сам начинает всюду следовать за ними.

- Первое время смотришь за ними, помогаешь. Следишь, чтобы все делали правильно. С 2010 года у меня прошли стажировку пять человек - все остались на предприятии, работают. Кто-то даже вперед меня ушел - на повышение! Но так и надо, я рада за девчонок, - улыбается наставник. - Если говорить о педагогических приемах, то у меня он, пожалуй, один: надо по-человечески относиться к людям. Полжизни проходит на работе - важно, чтобы коллектив сложился, чтобы люди друг друга поддерживали и понимали.

Вспомнить всё после декрета

Еще один тандем - наставник Оксана Шайдорова и стажер Юлия Ангилопова. Эти дамы тоже занимаются водоподготовкой в химическом цехе, но только на ТЭЦ-2. Сотрудницы с гордостью в голосе говорят о своей работе:

- Мы выдаем чистую обессоленную воду с очень малым количеством примесей. От нас она идет на заполнение паровых котлов и впоследствии - на выработку электроэнергии и тепла.

Оксана занимается водоподготовкой уже семь лет, за это время воспитала восемь стажеров. Двое из них стали начальниками смены.

- Мне нравится все объяснять новичкам, рассказывать о порядке работы. В это время вспоминаешь свои ошибки, стараешься, чтобы молодежь на эти же грабли не наступала. Конечно, работать наставником нелегко, ведь все 12 часов смены приходится постоянно разговаривать. Есть и слишком щепетильные люди - такие почемучки, на одни и те же вопросы приходится по нескольку раз отвечать. Но в целом работа эта приятная, чувствуешь, что передаешь важные знания, - говорит Оксана.

Ее подопечная Юлия стажировку проходит уже второй раз: понадобилось восстановить знания после трехлетнего отсутствия - декретного отпуска, а ведь за это время могли появиться и правила новые, и оборудование.

- Когда выполняешь работу каждый день - все движения доводятся до автоматизма. А после большого перерыва нужно время, чтобы все вспомнить. В первый раз меня тоже Оксана Викторовна стажировала. Она профессионал - всегда поддержит, подскажет, умеет прекрасно объяснять даже сложные моменты, - делится Юлия.

Со своими подопечными Оксана Шайдорова обязательно обменивается телефонами, разрешает звонить даже ночью:

- Пусть меня будят - это лучше, чем панику создавать. Помню, как сама первое время оставалась одна в ночь, временами растерянность появляется. Безопасность на нашей работе важнее всего, поэтому мы всегда на связи.

Наставник Оксана Шайдорова и стажер Юлия Ангилопова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стажеры «официальные» и «неофициальные»

Иван Изотов работает начальником смены цеха электростанции по электротехническому оборудованию на ТЭЦ-4. Он пришел на предприятие в 2011 году электромонтером, постепенно продвигался по служебной лестнице. Название его должности звучит замысловато, но Иван объясняет просто:

- Электроэнергия на предприятии вырабатывается генераторами. Мы же во время смены следим за тем, как наш цех распределяет эту энергию на нужды внутреннего производства, - обеспечиваем электроэнергией химический цех, котельные, турбинные цеха, цех топливоподачи. Также в нашем поле деятельности находятся распределительные устройства - мы отдаем энергию в город, в районную систему. Есть переключения менее опасные, а есть - более, когда переключение производится под напряжением. В этом случае малейшая ошибка может не только обесточить станцию или район, но и привести к гибели человека.

Техника безопасности для монтеров этого цеха - книга жизни. Отступить от правил, где-то сэкономить усилия нельзя, даже чуть-чуть.

Поэтому персонал цеха ответственно относится к наставничеству. У Ивана Изотова за время работы на СГК было четверо подопечных. Начальник смены называет их «официальные стажеры», потому что все остальные новички так или иначе все равно попадают под наблюдение всего коллектива. Иван внимательно следит за работой каждого сотрудника.

- Начальник смены курирует всех, не только своих подшефных. Если вопросы задают - отвечаю, сам показываю, как надо. В наставничестве для меня интересно общение с людьми, мне нравится быть нужным, делиться знаниями, тем более что часто приходит молодежь совсем зеленая, из колледжа. Интересно наблюдать, как ребята «обрастают» знаниями, становятся старшими монтерами, некоторые доходят до начальников смены и выше, - есть чувство сопричастности, - признается наставник.

Со своими подшефными Иван Изотов общается и в рабочее и в нерабочее время - часто коллеги становятся товарищами, друзьями. Важное и сложное дело сплачивает и объединяет людей.

Спасение от текучки

Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter Сибирь, рассказала о том, почему наставничество выгодно и работодателю, и сотруднику:

- Сама по себе тема наставничества, безусловно, не является чем-то кардинально новым: в некоторых компаниях данная практика существует еще с советских времен. И не удивительно - это по-прежнему одна из самых эффективных форм адаптации новичков. 60% жителей Новосибирской области, принимавших участие в опросе на hh.ru, рассказали, что у них на работе регулярно проводится обучение, причем в офлайн-формате лидирует именно наставничество.

Чем система наставничества полезна для работодателя? Во-первых, это реальное конкурентное преимущество, что принципиально важно в условиях жесткой конкуренции в борьбе за персонал и, прямо скажем, дефицита молодых кадров. Кстати, работа с наставником была указана в 5% вакансий Новосибирской области за последний год, причем чаще всего это были предложения от компаний из ИТ-сферы финансового сектора и розничной торговли. Во-вторых, ни для кого не секрет, что есть большая разница между реальным образованием (это касается как высшего, так и среднего специального образования) и теми навыками, которые человек должен иметь и уметь применять в работе. Наставничество как раз помогает сократить этот разрыв, причем с минимальными затратами для работодателя. В-третьих, эффективность наставничества напрямую связана с текучестью кадров. Такой способ адаптации позволяет максимально погрузить человека в работу, ликвидировав пробелы в знаниях и навыках, - а значит, увеличить вероятность прохождения испытательного срока. Плюс сокращается время, которое требуется новому сотруднику для выхода на свою «максимальную мощность», что важно уже с точки зрения бизнес-результатов компании.