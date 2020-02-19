Сидят и хохочут: новосибирские преступники попали в КВН

Заключенные исправительных колоний Новосибирской области устроили юмористические соревнования в стиле «Клуба веселых и находчивых». На сцене - команды из разных колоний, те же «Визитка», «Разминка» и музыкальный конкурс. Только вместо Маслякова - симпатичная молодая осужденная, а в зале сидят и болеют за любимые команды сокамерники. В жюри - кавээнщики из Новосибирска - те, что играют на свободе. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на юмористическом шоу.

Константин отбывает наказание за контрабанду наркотиков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИЗ ДИДЖЕЯ И МАСТЕРА СПОРТА В ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Константину Шумихину не привыкать выступать перед широкой публикой. На воле мужчина работал диджеем в новосибирских клубах, да и за границу летал. Сейчас - отбывает наказание за контрабанду кокаина.

- Я отсидел 4 года, еще 7 осталось. Вины своей и сейчас не признаю. Уверен, что меня подставили, - рассказал КП-Новосибирск Константин.

Участники команды «Утомленные сроком» представили, что они супергерои. Мир в опасности, а они - сидят.Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, как его поймали, Костя рассказывать не любит. Однако его сокомандники на сцене шутят: не смог доказать в Толмачево, что в чемодане не мука. Как говорится в приговоре, Константин вместе с другом решил привезти из Таиланда наркотики. Только в аэропорту родного города план потерпел крах - таможенники нашли запрещенное вещество. Теперь мужчина веселит и развлекает народ, но только за решеткой.

- Я играю за команду «Утомленные сроком». Готовились к выступлению больше полугода. Сегодня будем показывать околополитические шутки. Да и театр абсурда на сцене будет, а точнее, микс нашего внутреннего мира и действительности. Лучше это один раз увидеть, чем я буду вам рассказывать, - объясняет мужчина перед выходом на сцену.

Александр был на свободе «черным риелтором».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди участников затесался и гость из Москвы. Александр Бирюков отбывает наказание в Тогучинской колонии. В Москве был «черным риелтором» - оставлял людей без квартир. Теперь играет в режимной лиге.

- В команде есть люди, которые сидят уже очень давно. Отсюда и название такое. Никакого отношения к Галустяну из «Утомленных солнцем» мы не имеем, - говорит Александр.

В составе жюри - действующие игроки КВН.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ШУТКИ БЕЗ ГРАНИЦ

За кулисами полный хаос. Команды проверяют реквизит, поправляют костюмы. Талантливых шутников собирали со всей Новосибирской области. В финал попали только лучшие.

- В Новосибирской области КВН проводится третий год, каждый раз определяем новую тему. В этот раз выбор пал на театр. В финал попали четыре команды, - пояснила КП-Новосибирск Юлия Гутова, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по Новосибирской области.

Среди зрителей - осужденные.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В зрительном зале не только сокамерники участников команд, но и их «духовные наставники» - надзиратели.

- Ребята у нас креативные. В прошлом году заняли второе место, в этом - планируем выше подняться. Осужденные сами предлагали идеи. Я только направлял в нужное русло, - прокомментировал Николай Чернов, заместитель начальника ИК-14 и по совместительству наставник команды «Утомленные сроком».

В финал вышли четыре команды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Переживаете за своих ребят?

- Ну а вы как думаете, если я приехал за них из Тогучина болеть, - смеется мужчина. Думает, что пошутил.

В режимной лиге все как по телевизору. Четыре конкурса: «Приветствие», «Разминка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

Команда «Пантомима». Песня про то, что все мы друг на друга не похожи. И ведь не поспоришь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заключенные в своих шутках ходят по грани - переодевают однокомандников в женские наряды, высмеивают политиков, которых посадили за взятки, юморят над тем, как они выйдут на свободу.

Первое место заняла команда из ИК-14 «Утомленные сроком». Им же досталась номинация «Лучшая шутка». «Лучшим актером» стал Михаил из команды «Нормально» (ИК-2). Каждый участник получил диплом за участие в игре,кубок и сладкий приз.

Михаил из команды «Нормально» получил номинацию «Лучшая роль». В роли бабули он помогал команде стать смешнее.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛУЧШИЕ ШУТКИ

Команда «Улыбка Джоконды»

- А вы знаете, что на Александра Маслякова иск подали? В виде собственности кубка КВН.

- И что? Если он к нам загремит, нашу лигу вести будет?

- Ты че, ему не по положухе!

Женская команда «Улыбка Джоконды». Шутят про дедовщину в театре.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Команда «Нормально»

Начальник колонии:

- Я вам могу помочь стать смешнее. Телефон только дайте!

Заключенные достают телефон, начальник звонит:

- Тома! Давай сюда, помощь твоя нужна.

- А вы телефон нам отдадите?

- Еще чего, не положено!

Команда КВН «Пантомима»

Парень рассказывает, как прошел его поход в театр:

- Премьера, звездный час. НОВАТ. Полная касса денег… Ну, в смысле, в зале - людей. И я пришел со своей бандой. Точнее, труппой. А потом взяли кассу, облава, полиция… И вот я здесь, на этой сцене.

Это Эдвард Руки-Ножницы, он пошел стричь чиновника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Команда «Утомленные солнцем»

- Я предлагаю инвестировать в Пенсионный фонд и верю в нас.

- Ты вроде в ИК-14 срок отбываешь и в Новосибирской области сидишь. А не в ИК-1 Тверской.

- А это тут при чем?

- Бывший министр финансов господин Юлюкаев именно там сейчас преподает.