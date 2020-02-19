2020-02-19T08:35:18+03:00
Общество

Подарки на 8 марта в Новосибирске: что выбрать, где купить

Еще не нашли подарки на 8 марта в Новосибирске для своих любимых? Тогда читайте наш материал
Никита МАНЬКО
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8 марта - прекрасный повод порадовать любимую.8 марта - прекрасный повод порадовать любимую.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Международный женский день - праздник, когда мужчины стараются преподнести своим любимым по-настоящему памятные подарки на 8 марта в Новосибирске. Корреспонденты КП-Новосибирск постарались подобрать необычные и полезные презенты.

БУКЕТЫ НА 8 МАРТА: КАКИЕ ДАРИТЬ?

Флористы утверждают: в последние несколько лет модная тенденция - новое прочтение классики. Сам праздник 8 Марта имеет желто-сине-белую гамму - это мимозы, тюльпаны, ирисы и гиацинты. Такие букеты - праздничные и недорогие.

В эту гамму можно добавить красные, розовые и малиновые цвета: тренд прошлого года сохраняет позиции. Смелые и оригинальные кавалеры могут использовать тренд зимы 2020 года - черный и черный матовый, украсив праздничную композицию черными пайетками или преподнеся букет в черной коробке. Совсем дерзкий вариант - дарить темно-синий букет в цвет года Classic Blue. Любители преподносить неожиданные сюрпризы могут вручить даме сердца съедобный букет.

- В букет на 8 Марта можно добавить вскрытые гранаты - это очень элегантно, дорого и просто красиво. Другими добавками могут быть сладости и шоколад. Обычно это букет в коробочке - часть цветочная, часть шоколадная. Остается интерес к ягодам, батончикам и конфетам для правильного питания. Такой комбинированный букет хорошо дополнят также орехи и сухофрукты, - говорит основатель студии букетов Svejoo Анна Порох.

Оригинальный букет с конфетами

Сколько стоит: от 400 до 2500 руб.

Где найти: студии флористики Svejoo, «Крафт», «Бархат», «Астрафло» и др.

ВЕЩИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Многие женщины ценят вещи ручной работы: даже недорогой такой символ подчеркивает индивидуальность. В последние годы особенно популярно создавать кукол - от максимально похожих на человека до маленьких оберегов, представляющих народную традицию.

- Выбор подарков к 8 Марта невероятно велик. На хендмейд-ярмарках можно найти нестандартные решения: например, забытые, казалось бы, народные куклы, скрученные без единой нитки, которые несут сакральный смысл. Куклы вручают по разным случаям: на здоровье, на замужество, на пополнение в семье, на финансовое благополучие. Тот, кто любит модные экотренды, с радостью примет в подарок холщовую авоську для покупок - с занимательными рисунками или надписями типа «Пластику бой», - говорит директор по развитию ярмарки мастеров «Сибирский вернисаж» Софья Писаревская-Усольцева.

1. Куклы для дома

Сколько стоит: от 150 до 1500 руб.

Где найти: ярмарка «АртВесна», ТРЦ «Сан Сити», пл. Макса, 7; ярмарка в ТРЦ «Аура», ул. Военная, 5.

2. Экосумки для покупок

Сколько стоит: от 500 до 800 руб. (вся прибыль идет на поддержку экопроектов)

Где найти: магазин «Алтай-Тибет», ул. Урицкого, 32; «Магазин Доброты» в ТЦ «Европа», Красный пр-т, 182; магазин «Биоэкомаркет», Красный пр-т, 99.

ТВОЕ ТЕЛО - ТВОЕ ДЕЛО

Мода на здоровый образ жизни, естественную красоту и бодипозитив привлекает многих - теперь стандарты красоты может задать каждый. Международный мастер тверка и основательница танцевальной школы Fraules Елена Яткина советует подарить женщинам возможность отдохнуть с пользой для тела. Можно взять сертификат в СПА-салон на двоих, но лучше все-таки спросить у девушки - возможно, ей будет комфортнее в компании подруги.

- Это может быть сертификат на массаж, необязательно спортивный, главное - приятный. Хорошим подарком может стать пакет СПА-процедур - хаммам, массаж, маска, обертывание. Подарите девушке абонемент в танцевальную школу - на то направление, которое она хочет. Или на стрип-пластику, тверк - чтобы не отвертелась, - смеется директор Fraules Dance Centre Елена Яткина. - Бывали такие случаи - приходили к нам с сертификатами после 8 Марта.

1. Сертификат в СПА-центр

Сколько стоит: от 3000 руб.

Где найти: MIRA SPA, Organic SPA, Greenwood SPA, салон тайского массажа Royal Thai

2. Абонемент на тверк, пилон, современную хореографию

Сколько стоит: от 3000 руб.

Что не надо дарить на 8 Марта

На 8 Марта не стоит дарить кастрюли и сковородки: слишком бытовой подарок. Лучше не преподносить и медицинские приборы, потому что болезнь и праздник - вещи несовместимые, а лишнее напоминание о нездоровье может выглядеть издевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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