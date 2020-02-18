Бизнес на соляных шахтах: девушка открыла свое дело в маленьком городке

Анна Поперечняк всегда хотела, чтобы ее бизнес приносил пользу людям и был не просто способом заработка. В небольшом городе Новосибирской области - Чулыме - Анна открыла центр с соляной пещерой. Предприниматель поделилась с «КП» - Новосибирск» мыслями о том, как идея о полезном бизнесе может перерасти в любимое дело жизни.

- Как и когда возникла идея начать бизнес в сфере соляных пещер?

- Раньше я работала товароведом в сетевом магазине. Позже решила открыть свое дело. Мне всегда хотелось заниматься чем-то интересным и полезным. К тому же я видела, что люди все больше и больше задумываются о здоровом образе жизни. И в сентябре 2018 года я открыла соляную пещеру в городе Чулыме. Чулым - город маленький, других соляных пещер тут нет, а удаленность от Новосибирска не позволяет жителям часто ездить в город. Количество клиентов стало очень быстро расти - в центре можно получить качественные услуги по оздоровлению и профилактике.

Я понимала, что и мне нужно расти как специалисту, чтобы отвечать на все вопросы посетителей. Окончила курсы - изучила методику галотерапии «Влияние соляной пещеры на организм человека». Позже у нас появились и другие направления оказания услуг: массаж, фитопроцедуры, лекции. На сегодняшний день у меня не только соляная пещера - я являюсь руководителем оздоровительно-профилактического центра «Дельфин».

- Кто может посещать ваш центр?

- Наша целевая аудитория - это дошкольники и школьники. Эта возрастная категория больше всего подвержена заболеваниям верхних дыхательных путей. Также к нам приходят и взрослые люди с хроническими заболеваниями. Например, человек знает, что в холодное время года может случиться обострение хронического бронхита. Пройдя наш курс в соляной пещере, обострение можно предотвратить. Люди пожилого возраста также нуждаются в очистке верхних дыхательных путей и профилактике простудных заболеваний. Мы ждем всех! Для оздоровительного эффекта необходимо посещать соляную пещеру курсом 10 - 15 сеансов раз в три месяца. Между курсами нужно поддерживать результат галогигиеной - посещать соляную пещеру один-два раза в неделю. Сердце нашего оздоровительно-профилактического центра - соляная пещера. Но у нас есть и массажный кабинет, и фитобочка. Мы предлагаем посетителям вкусные кислородные коктейли - дети с удовольствием их пьют.

Соляная пещера в оздоровительно-профилактическом центре «Дельфин».

- Сколько сотрудников в вашей команде? Какие принципы отбора?

- В течение первого года я сама работала в соляной пещере. Также в нашем центре есть опытный массажист. Появился и новый сотрудник, который занимается на тех же курсах по изучению методики галотерапии, что окончила и я. С нами сотрудничает врач-педиатр, который проводит «Мамины встречи», - рассказывает мамам о профилактике болезней с помощью соляной пещеры и других средств.

Каждый сотрудник моей команды должен быть хорошим, позитивным человеком без вредных привычек. Самое главное - любить детей. Желательно, чтобы у сотрудника был ребенок, ведь тогда можно понять проблемы любой мамы.

- Чувствуете ли вы конкуренцию в этом виде бизнеса? Что делаете, чтобы стать лучшими?

- Наша соляная пещера входит в Сообщество правильных соляных пещер, объединенных знаком качества Lipina.prosp. Основателем является Анастасия Липина, высококвалифицированный специалист с опытом работы в сфере соляных пещер уже более 10 лет. Чтобы вступить в сообщество, нужно соответствовать определенным параметрам качества: прокаливать соль для улучшения летучести, контролировать температуру и влажность, выдавать бахилы и шапочки, проводить тщательную уборку после каждого сеанса. В сентябре 2019 года мы отправили видеоотчет в Сообщество правильных соляных пещер и с тех пор являемся его участником.

- Какими достижениями вы гордитесь?

- Главное достижение - здоровье детей. У одного из них посетителей, например, были частые бронхиты, переросшие в астму. Мальчик ежедневно пользовался каплями для носа, не мог свободно дышать и заниматься какими-либо физическими упражнениями. После курса галотерапии и галогигиены у ребенка наступила ремиссия, ему отменили все медикаменты, мальчик стал посещать уроки физкультуры, записался в спортивные секции. Если мои клиенты соблюдают все рекомендации и настроены на результат, он не заставит себя ждать. У нас есть постоянные клиенты, которые ходят к нам регулярно и добиваются результата.

Каждый, кто хочет улучшить свой иммунитет, может пройти курс профилактики. Человек не будет болеть или же болезнь будет проходить без осложнений, не понадобится принимать антибиотики.

- Бизнес в Новосибирской области - это сложно?

- Я думаю, не сложно. В любом бизнесе главное - цель и желание. К тому же сейчас есть хорошая поддержка от государства - субсидии и гранты. Если у человека появляется возможность открыть свое дело, то это легко сделать. Четкий план плюс финансовая поддержка - и при должном желании все получится. И конечно, от своего дела нужно получать удовольствие. Бизнес как ребенок - о нем нужно заботиться и растить его.

- Какие у вас планы по развитию бизнеса?

- В первую очередь хочется ввести дополнительные услуги по оздоровлению. В ближайшее время приобретаем оборудование для вакуумно-роликового массажа. Моя самая главная мечта и цель - иметь свое большое помещение. Хочется масштабирования относительно пространства и спектра услуг. Мне всегда хочется оказать людям максимально качественные услуги, дать как можно больше информации. Я рада, что в настоящее время люди уделяют должное внимание своему здоровью. И рада вдвойне, что я могу им в этом помочь.

Статья подготовлена по заказу АНО «Центр содействия развития предпринимательства Новосибирской области».

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