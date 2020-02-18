«Они могут катать свечи, пришивать пуговицы»: в Новосибирске людей с ментальными нарушениями учат самостоятельной жизни

В пятницу, 14 февраля, в правительстве Новосибирской области прошло заседание рабочей группы по вопросу реализации технологии сопровождаемого проживания.

- У нас есть определенная группа людей с ментальными или интеллектуальными нарушениями, которые жили или живут в семье. Членам таких семей с возрастом становится трудно ухаживать за родственниками, - рассказала «КП» - Новосибирск» Ирина Федорова, член Общественной палаты. - Таким людям нужно постоянное сопровождение - они не могут жить самостоятельно.

По словам Ирины Александровны, у инвалидов пока только один путь - отправляться в психоневрологический диспансер. Не все семьи готовы положить своего родственника в такую больницу.

Технология сопровождаемого проживания, которая включает в себя сопровождаемое обучение и сопровождаемое трудоустройство, предполагает оказание помощи таким семьям. Это пространство, мастерские, жилое помещение, где люди с подобными отклонениями проживают в малых группах.

- За ними всегда наблюдают социальные работники, по определенной технологии помогают быть самостоятельными, - объясняет Ирина Федорова.

Пока в Новосибирской области действует только пилотная версия проекта. В ходе заседания обсуждались варианты, как можно целостно внедрить данную систему на нашей территории.

- Мы работаем уже два года по пробным версиям, и они дают прекрасный результат. У родителей есть уверенность, что ребенок/молодой инвалид сможет в дальнейшем жить самостоятельно. Работу выполняют разную: льют и катают свечи, делают упаковку, шьют сумки, пришивают пуговицы, - рассказывает эксперт.

Члены Общественной палаты хотят добиться того, чтобы на территории Новосибирска появился методический центр этой программы, что позволит получить услугу вне зависимости от района проживания.

- Списки нуждающихся разные. Более 600 человек лично подтвердили, что такая программа им нужна. Еще есть список, который составляет министерство образования на основе запросов в коррекционные школы, сады. Так что это плавающая цифра, она может измениться, - поясняет член Общественной палаты.

Сейчас общественники разрабатывают варианты реализации проекта в Новосибирске и Новосибирской области.