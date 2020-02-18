2020-02-18T10:34:42+03:00
Общество

«Они могут катать свечи, пришивать пуговицы»: в Новосибирске людей с ментальными нарушениями учат самостоятельной жизни

Представители Общественной палаты Новосибирской области думают, как сделать пилотный проект общедоступным
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 февраля, в правительстве Новосибирской области прошло заседание рабочей группы по вопросу реализации технологии сопровождаемого проживания.

- У нас есть определенная группа людей с ментальными или интеллектуальными нарушениями, которые жили или живут в семье. Членам таких семей с возрастом становится трудно ухаживать за родственниками, - рассказала «КП» - Новосибирск» Ирина Федорова, член Общественной палаты. - Таким людям нужно постоянное сопровождение - они не могут жить самостоятельно.

По словам Ирины Александровны, у инвалидов пока только один путь - отправляться в психоневрологический диспансер. Не все семьи готовы положить своего родственника в такую больницу.

Технология сопровождаемого проживания, которая включает в себя сопровождаемое обучение и сопровождаемое трудоустройство, предполагает оказание помощи таким семьям. Это пространство, мастерские, жилое помещение, где люди с подобными отклонениями проживают в малых группах.

- За ними всегда наблюдают социальные работники, по определенной технологии помогают быть самостоятельными, - объясняет Ирина Федорова.

Пока в Новосибирской области действует только пилотная версия проекта. В ходе заседания обсуждались варианты, как можно целостно внедрить данную систему на нашей территории.

- Мы работаем уже два года по пробным версиям, и они дают прекрасный результат. У родителей есть уверенность, что ребенок/молодой инвалид сможет в дальнейшем жить самостоятельно. Работу выполняют разную: льют и катают свечи, делают упаковку, шьют сумки, пришивают пуговицы, - рассказывает эксперт.

Члены Общественной палаты хотят добиться того, чтобы на территории Новосибирска появился методический центр этой программы, что позволит получить услугу вне зависимости от района проживания.

- Списки нуждающихся разные. Более 600 человек лично подтвердили, что такая программа им нужна. Еще есть список, который составляет министерство образования на основе запросов в коррекционные школы, сады. Так что это плавающая цифра, она может измениться, - поясняет член Общественной палаты.

Сейчас общественники разрабатывают варианты реализации проекта в Новосибирске и Новосибирской области.

Еще больше материалов по теме: «Общественная палата Новосибирской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособие на ребенка от 3 до 7 лет: на что могут рассчитывать родители и какими будут путинские выплаты
Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, какое пособие на ребенка от 3 до 7 лет положено новосибирцам и как его оформлять. И разобрались, какие путинские выплаты введут в регионе
Новости 24
«Школьница пошла на это за iPhone» - новосибирские соцсети облетело видео с групповым изнасилованием девочки
«Они нас краской травят»: сибиряки жалуются на подростков, разрисовавших их дом граффити
«Герои ругаются, спорят и даже дерутся»: в Новосибирске выступит Балет Монте-Карло
Вирусолог предлагает приравнять заражение коронавирусом к ВИЧ
В мэрии Новосибирска рассказали, как будут восстанавливать обвалившийся потолок в школе №109
«Все было в огне, валил дым»: из полыхающего дома чудом спаслась семья с четырьмя детьми
Начальник недоволен: пьяный грузчик угнал со склада «Газель» и попал на ней в ДТП
«Один задержан, другому помогают медики»: двое новосибирцев устроили потасовку на ОбьГЭСе
«Билайн» за 2019 год запустил и усилил 4G в 90 населенных пунктах Новосибирской области
«Я боюсь за своего ребенка!»: новосибирцы умоляют избавить их от наркоманов, которые колются прямо в подъезде
В Бердске семиклассница умерла после встречи с друзьями
Салют на 23 февраля в Новосибирске: когда и где посмотреть
«Это дико и ненормально!»: сына новосибирского общественника жестоко избили в центре города
«В рюкзаке — пачки из-под таблеток»: в ТЦ Академгородка обнаружили 17-летнего парня без сознания
«Выкинул его на снег»: полицейские задержали пугливого велосипедиста с подозрительным пакетом
«Лень ногами пять метров пройти»: мама с ребенком, паркующаяся на «зебре» у детсада, возмутила новосибирцев