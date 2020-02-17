«Егор шел слишком медленно!»: школьник столкнул больного ДЦП одноклассника с лестницы

В Новосибирске полицейские разбираются в конфликте шестиклассников одной из школ Ленинского района. На 12-летнего Мирона* жалуются сразу несколько семей. Последний случай произошел 14 февраля - Мирон столкнул с лестницы одноклассника, который болеет ДЦП. О противостоянии родителей и бесконечном конфликте детей - в материале КП-Новосибирск.

Заявление в полицию от мамы пострадавшего Егора. Фото: предоставлено Ольгой ВОЛКОВОЙ.

«ТАКИХ РОДИТЕЛЕЙ НАДО НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ»

Егор Волков (имя и фамилию публикуем с разрешения мамы. - Прим. ред.) болеет ДЦП, но в легкой форме. Ребенок ходит в школу, занимается в кинокружке, вскоре должен был лететь вместе с мамой на отдых за границу. Но накануне поездки оказался на приеме у врачей, так как упал с лестницы в школе.

- Егор шел домой. Он уже оделся, стоял на лестнице, когда Мирон его столкнул, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Ольга Волкова. - Мне сначала сын позвонил, рассказал об этом. Потом классный руководитель подтвердила: «Мы пересмотрели видеозаписи, такой факт действительно был. Школа предоставит видео в полицию». Мы с сыном поехали в травмпункт, там поставили диагноз «закрытый перелом копчика со смещением». 19 февраля мы должны были улетать в Дубай - куплен тур, билет, страховки… И тут такая история... На учете с травмой будем стоять минимум четыре месяца, у сына сейчас отек, болевой синдром, болит все...

Коллективное письмо родителей директору школы. Под ним 17 подписей. Фото: предоставлено Ольгой ВОЛКОВОЙ.

Ольга Волкова рассказывает, что месяц назад родители уже писали на Мирона коллективную жалобу директору школы. В ней 17 подписавшихся взрослых (это ровно половина класса) просят перевести мальчика в другой класс. Аргументы: Мирон слишком шумно ведет себя на уроках, дерется с одноклассниками. Например, один из конфликтов произошел на рисовании - мальчишки не смогли поделить парту.

- Мой сын положил на парту свои вещи, а Мирон их переложил. Тогда сын вытащил из-под него стул. Мирон в ответ начал его бить. Бил до крови - у сына оказалась порвана губа, ее пришлось зашивать, и скол был на зубе. Хорошо, что учительница рисования разняла их, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна, мама еще одного пострадавшего мальчика. Именно она стала инициатором коллективного письма директору. - Мы не хотели раздувать скандал. Когда в полицию пришел сигнал из больницы, мы сказали, что официально отказываемся от претензий. Но я попыталась связаться с мамой Мирона. Та сказала, что прилюдно ругать его не будет. Ну и какой он урок из этого вынес? Тогда мы составили коллективное письмо.

В жалобе родители рассказывают про еще один случай: одному из мальчишек Мирон подбил глаз.

- Мама мальчика никак не реагирует, - считает Ольга Волкова. - Мирон ходит по школе победителем - уверен, что все правильно сделал, даже не извиняется. А если бы мой ребенок шею свернул на этих ступеньках? Родители, видимо, культивируют это чувство, что он всегда прав. Таких родителей надо наказывать рублем. Мы собираем необходимые справки. Будем судиться. К тому же я хочу, чтобы его поставили на учет в отдел ПДН. В полицию заявление уже написала.

Заявление в полицию от мамы пострадавшего Егора. Фото: предоставлено Ольгой ВОЛКОВОЙ.

«НАС ПРОСТО ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ»

Мама Мирона - известный в городе адвокат. Женщина говорит, что сама после случая с Егором не спала две ночи, переживала за мальчика.

- Все выходные не спала. Мне сказали, что ребенку надо будет делать операцию и что он сильно пострадал. Жалко было мальчишку. А потом посмотрела видео, которое сняла его мама, как они идут на физиолечение. Ребенок улыбается, то есть нет там той драмы… Я не оправдываюсь, но просто не понимаю маму этого мальчика. Почему ей так важно уничтожить нас? А они нас просто хотят уничтожить! Сплелись в коалицию и постоянно давят. То, что случилось с Егором, - это просто случайность, - прокомментировала КП-Новосибирск мама Мирона.

По словам женщины, ее сын действительно подтолкнул одноклассника, когда тот стоял на лестнице.

- Он говорит, Егор шел слишком медленно. И вот он его подтолкнул. На ступеньках скользко… Стечение обстоятельств - мальчишка неудачно упал на попу, получил травму, - описывает женщина. - Мы сразу обратились к этой семье: «Что нужно сделать? Как помочь? Сколько денег заплатить за лечение?» В ответ холодно было сказано: «Я собираю документы». Готовится, я так понимаю, к жестокой борьбе. Но как-то это не по-человечески. Я своего ребенка не выгораживаю, он далеко не паинька - он подросток со всеми вытекающими эмоциями...

Что касается других жалоб на сына, адвокат говорит, что претензии были преувеличены родителями.

- Если раньше дети толкались в игре и случайно получали травму, никто не бежал в полицию. Это же мальчишки! Сегодня они подрались, завтра - друзья. А сейчас на каждый чих родители требуют публичной порки, - продолжает мама Мирона. - У меня же позиция другая. Если Мирона обижают, я говорю: «Ты - мужчина. Не надо мне плакаться, ты не девочка». И публично ругать я его тоже не буду. Я не переживаю, что его на учет в ПДН поставят. Я переживаю, чтобы у него жизнь правильно сложилась, чтобы правильные человеческие качества развились. Я разговариваю с ним об этом постоянно...

* Имя несовершеннолетнего изменено согласно требованиям закона.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«А был ли умысел у школьника?»

Инесса Рябинина, юрист:

- Однозначно тут не скажешь, что Мирон виноват. Ему 12 лет, не достиг возраста гражданско-правовой ответственности. Даже моральный вред с его родителей взыскать будет очень сложно. Ребенок мог не остановиться, бежать и влететь в своего одноклассника. Даже если он его пихнул, имел ли он умысел причинить такой вред - скинуть с лестницы, покалечить? У пострадавшего мальчика есть диагноз. Тут тоже суд может задать вопрос: а почему тогда в школе не было сопровождения? И вообще, в этой истории больше вопросов к школе. Видеокамера на крыльце висит, а какой в ней толк, если дети все равно калечатся? Еще есть понятие причинно-следственной связи. Посмотрите, как скользко на улице. Точно ли ребенок упал из-за мальчика? Или из-за того, что крыльцо не почистили и было скользко? Такие дела сложно доказуемы в судах, а вот добиться от полиции постановки хулигана на учет в отдел ПДН можно.

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