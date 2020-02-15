«Я готов был убить его!»: сибиряк два года судится с соседом из-за громкой музыки в колонках

Новосибирец жалуется на шум от соседа. Мужчину не устраивает музыка из колонок, которые находятся на улице. И в полицию жаловался, и в суд подавал, но все бесполезно. Музыка не дает покоя сибиряку ни днем ни ночью. Андрей хочет добиться изменений в новосибирском законе о тишине.

Конфликт между Андреем Молокоедовым и его соседом длится уже 10 лет. Нарушитель правопорядка выставил на своем дачном участке колонки и врубил музыку на полную громкость. По словам Андрея, соседям объяснил свою позицию так: «Сюда я приезжаю оттянуться».

- Как говорит его жена, он контужен в Афганистане. Попытки с ним поговорить не приводят к результату. Музыка продолжает орать из колонок круглосуточно. Этот товарищ говорит мне: «Если что-то не нравится, обращайся в суд». Сосед еще и к участковому съездил на консультацию. Там ему сказали, что днем он может делать все что хочет, - рассказал КП-Новосибирск Андрей.

Часть решения суда, где четко прописано, в какое время шуметь нельзя. Фото: личный архив.

Но слушал громкую музыку он не только днем. Однажды на меломана удалось составить протокол за шум в ночное время. В ответ на это сибиряк стал мстить: пододвигал колонки все ближе и ближе к участку Андрея.

- Старший участковый приезжал, но только руками развел. Аргумент один: в дневное время ничего сделать не можем. Я просто звонил в местную полицию - в Барышевском районе. Мне четко ответили: у нас нет оборудования, чтобы измерить шум, - говорит мужчина.

Андрей написал жалобу в областную прокуратуру. Обращался в ведомство трижды. В правоохранительных органах ответили кратко: нарушений нет, обращайтесь в полицию.

- Я проиграл первый суд весной 2019 года. В зале заседаний в сердцах даже сказал, что готов убить своего соседа. На судью это никак не повлияло. Я подал апелляцию в Новосибирский областной суд, - вспоминает Андрей. - И выиграл.

Решение суда. Фото: личный архив.

Правда, компенсация морального вреда маленькая - всего 1500 рублей. Андрей считает, что закон «О тишине» в Новосибирске не совершенен. Мужчина хочет, чтобы не только ночью, но и днем нельзя было слушать громкую музыку и шуметь. И решил поспособствовать внесению изменений в закон.

- В законе Новосибирской области на шум в дневное время запрета нет. Можно выставлять аппаратуру в открытые окна и двери, можно под окнами включать музыку на полную мощность - и ничего. Именно об этом я писал в Заксобрание, - объясняет сибиряк.

Сибиряк хочет добиться такого же закона «О тишине», как в Томске. Его главное отличие от новосибирского в одном: штраф придется заплатить, если слушать громкую музыку в любое время суток.