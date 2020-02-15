«Голод заглушала водой с лимоном, запрещала себе все»: честный рассказ девушки, которая стала анорексичкой в 7 классе

Даша (имя героини публикации изменено) никогда не была толстой: в 14 лет при росте 160 сантиметров она весила 52 килограмма. Но семикласснице казалось, что это чудовищно много.

- Я была обычной, но видела себя в зеркале толще. Я очень часто думала о том, что я могла бы быть лучше, если бы похудела еще немного, и это еще немного затянулось, - честно рассказала КП-Новосибирск Даша.

«Затянулось» - это еще мягко сказано. Из рациона школьницы сначала полностью исчезли хлеб, сладкое, жареное, а потом - даже привычные нам супы: остались только овощи и фрукты. Чувство голода она перебивала водой с лимоном. И с каждым днем самочувствие школьницы становилось все хуже:

- Чем больше я ограничивала в еде, тем больше я чувствовала злость, усталость, - говорит сибирячка. – Но сложнее всего было перестать думать о чувстве вины, которое появлялось, когда я ела, даже если совсем немного.

Даша весила 52 килограмма и считала себя толстой.

СТАРАЛАСЬ НЕ ВИДЕТЬСЯ С РОДНЫМИ

Родственники, которые понимали, что происходит с Дашей, били тревогу, пытались уговорить ее питаться нормально. Но худеющая девушка все их слова пропускала мимо ушей:

- У меня было много отговорок: мол, успела перекусить. Либо вообще не находилась дома, старалась не видеться с родными, чтобы не накормили, - признается девушка. - Мне было плохо от всего масляного, жирного. А еще постоянно хотелось выпечки, булочек, но я запрещала себе все…

Ситуация кардинально изменилась, когда вес Даши подошел к критической точке – 39,9 килограммов. У нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

- Слабость была, а еще первыми показателями стали выпадающие волосы и ногти, которые ломались, - описывает свое состояние девушка. - Изначально я это не замечала, а после старалась не замечать, поддерживать статус вполне здорового человека. Но волосы я собирала повсюду, они стали сухими, как солома…

Даша смогла побороть анорексию. Фото: личный архив.

СПАСЛА МАМА

Тем человеком, который смог помочь Даше, стала ее мама.

- Спасибо ей: мама сразу заметила, что со мной происходит, но не стала меня осуждать. Она отреагировала правильно: помогала мне разговорами о том, что похудение - не цель в жизни, Говорила, что я очень красивая, что не нужно запускать здоровье, ради того, чтобы быть тонкой и худой, - благодарит свою маму Даша. – А я тогда себе нравилась очень, но только сначала. Дальше периодически появлялось чувство того, что я не идеальна, словно я никогда не достигну чего-то лучшего, а после пришел страх за здоровье.

Сейчас Даше 18 лет: она смогла набрать вес до 50 килограммов, чувствует себя девушка хорошо.

- За два года нормализировала вес, но иногда все же привычки из прошлого дают о себе знать: очень трудно было от них избавиться. Сначала я понемногу увеличивала калории, перешла на правильное питание, а после смогла есть почти все как и раньше. Единственное исключение – хлеб: не ем его до сих пор, - делится девушка.

Потом Даша избавилась от всех фото, где она была слишком худой: говорит, невыносимо было видеть себя такой. И теперь вспоминает с ужасом о том, что могла сама себя погубить:

- Я понимаю, что это личное дело каждого - худеть или нет, но это не стоит убитого здоровья. Потому что проблемы с ним не заставят себя ждать, себя нужно любить больше всего, а не разрушать тело в погоне за идеалом, - Даша надеется, что эти слова услышат и другие девушки, которые доводят себя до истощения, и начнут бороться за свое здоровье.