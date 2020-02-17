Афиша Новосибирска на начало марта: Денис Майданов, звезды 70-х и «Счастье в конверте»

Еще не знаете, куда сходить всей семьей или с любимой - тогда афиша Новосибирска на начало марта - то, что точно вам пригодится. Корреспонденты КП-Новосибирск постарались собрать для вас интересные события.

ДЕНИС МАЙДАНОВ ПРИЗНАЕТСЯ СИБИРЯЧКАМ В «ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

Денис Майданов в Новосибирске – гость нечастый. Но его песни «Вечная любовь» и «Время – наркотик» знают и любят многие. А теперь сибиряки смогут побывать и на концерте любимого артиста.

Майданов всегда работает только вживую в сопровождении своих музыкантов - группы «Терминал D». Так что качество звука на концерте будет на высоте!

Денис Майданов (12+)

Дворец культуры железнодорожников,

Ст.м. «Площадь Гарина – Михайловского»,

Ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49

10 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1700 до 3600 рублей

Романтичный спектакль покажут в музтеатре. Фото: новосибирский музтеатр.

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ» РАСЦВЕТЕТ В МУЗТЕАТРЕ

Сюжет трогательной постановки таков: капитан знаменитой китобойной флотилии Костя Куприянов преданно любит свою невесту - кокетливую красавицу, стремящуюся получить от жизни как можно больше удовольствий. А Тоня - племянница известного гарпунера - давно и тайно влюблена в Костю, но он не замечает вчерашнюю школьницу с косичками и сбитыми коленками. Вместе с Костей она уходит в долгое плавание. А вот чем оно закончится, вы узнаете, когда придете на спектакль.

«Белая акация» (14+)

Новосибирский музыкальный театр,

ост. «Стадион «Спартак»,

ул. Каменская, 43, тел.: (383) 224-54-59, 224-64-81

4 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 300 до 650 руб.

«БЕЛЫЕ РОСЫ» НАЧНУТСЯ ВЕСНОЙ

Ансамбль подарит Имя Александры Пахмутовой известно даже тем, кто далек от музыки. Она – один из самых любимых композиторов нашей страны. За этим именем стоят мелодии, которые вся Россия поет столько десятилетий. И у сибиряков есть замечательная возможность услышать их вновь благодаря ансамблю «Белые росы».

«Дарите людям родость» (6+)

Государственный концертный зал имени А.М. Каца,

Ост. «Площадь Свердлова»,

Красный проспект, 18/1, тел. (383) 223-41-41, 223-43-02

1 марта, начало в 18.00

Цена билетов: 400 - 1000 руб.

ПОТАНЦУЕМ ПОД «РОЗОВЫЕ РОЗЫ СВЕТКЕ СОКОЛОВОЙ»

Накануне Международного женского дня в Новосибирске пройдет «Дискотека СОЮЗ». Только представьте себе: на одной сцене выступят, группа «Белый орел», Алена Апина, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, ех.Группа « Фристайл»( Сергей Дубровин и группа), группа «Божья Коровка» (Владимир и Наталья Воленко и группа), Александр Добрынин, группа «Мечтать».

Зрители услышат любимые многими песни: «Ксюша, Ксюша юбочка из плюша», «Розовые розы Светке Соколовой», «Электричка».

«Дискотека Союз» (6+),

Новосибирский государственный цирк,

ст.м. «Красный проспект»,

ул. Челюскинцев, 21, тел. (383) 204-42-70, 204-42-77

4 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 900 до 2900 руб.

…И ПОНОСТАЛЬГИРУЕМ СО ЗВЕЗДАМИ 1970-Х

У новосибирцев есть возможность вновь услышать любимые хиты прошлого века

В Новосибирск с концертом приедут Валерий Ярушин, Валерий Дайнеко, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон - артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орел», «Шестеро молодых», «Рок-ателье».

Программа первого концерта творческого коллектива из талантливых артистов разных ВИА была придумана в 2004 году, а сейчас «Легенды ВИА 70 - 80 - 90-х» успешно гастролирует по необъятным просторам бывшего СССР и зарубежья.

На концерте сибиряки услышат замечательные мелодии прошлого века: «Мой адрес - Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Беловежская пуща», «Вологда», «На острове Буяне», «Букет», «Спасательный круг», «Горько!», «Порушка-Параня» и многие другие хиты.

Концерт группы «Легенды ВИА 70 - 80 - 90-х» (6+).

Дом ученых СО РАН,

ост. «Дом ученых»,

Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

5 марта, начало в 19.00.

Цена билетов: от 800 до 2500 руб.

Дворец культуры железнодорожников,

ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского»,

ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

6 марта, начало в 19.00.

Цена билетов: от 700 до 2500 руб.

Трогательный фильм сибиряки увидят 20 февраля. Фото: www.kinopoisk.ru

«СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» ПОЛУЧАТ ВСЕ!

«Счастье в конверте» - это три истории, произошедшие в разных уголках нашей огромной страны, о ее жителях, о любви и дружбе, о чуде и вере в мечту…

Первая история называется «Время последних романтиков». Сюжет таков: Андрей Семенович и Федор Иванович - фронтовые товарищи, много лет живущие по соседству на живописном Черноморском побережье. Андрей Семенович дни напролет проводит за гончарным кругом, желая построить музей для школы, а Федор Иванович страстно мечтает путешествовать по миру...

Главной героиней второй истории - «Куда уходят поезда» - стала петербурженка Марина, которая много лет контролирует расписание и отправляет поезда с железнодорожного вокзала. Однажды среди повседневного хаоса маршрутов, вагонов и накладных - Марина замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках…

И завершает цикл «Подарок Деда Мороза». Ее герои - дед Василий и его внук-первоклассник Сева из сибирской деревни. В канун Нового года малыш пишет письмо Деду Морозу с просьбой выполнить его самое заветное желание. Заботливый дед перехватывает письмо на почте…

Предпоказ фильма «Счастье в конверте» состоится в «Киносити» 20 февраля в 19.30! Всех гостей ждет творческая встреча со съемочной группой!