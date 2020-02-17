Великий пост 2020: когда начинается, традиции и правильное питание

Великий пост 2020 у верующих начнется со 2 марта и продлится по 18 апреля . Более полутора месяцев нужно делать добрые поступки, отказаться от вредных привычек, а также мяса, птицы и молочной продукции. Что можно есть в Великий пост и кому какие блюда могут быть полезны – в материале «КП-Новосибирск».

Великий пост наступает не внезапно – верующие готовятся к нему четыре недели. Как объяснил протоирей храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» на станции Мочище Андрей Федоров, смысл традиции не в диете, а в возможности отказаться от вредных привычек. В течение 40 дней можно создать хорошую привычку или положить начало освобождению себя от зависимостей – обжорства, курения, страсти к алкоголю и коротким любовным связям.

КАК ГОТОВЯТСЯ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

С 17 по 23 февраля – Мясопустная неделя. В понедельник, среду, пятницу, воскресенье нельзя есть мясо. Во вторник, четверг, субботу – можно есть мясо.

С 25 февраля по 1 марта – «Масленица». Целая неделя угощений и гуляний, подробнее о традициях «Масленицы» в нашем материале.

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Великии пост начинается за семь недель до Пасхи. Состоит из Четыредесятницы - 40 днеи - и Страстнои седмицы - недели перед самои Пасхои .

ПРАВИЛА ВЕЛИКОГО ПОСТА 2020

Во время Великого поста исключаются продукты животного происхождения, и с ограничениями можно использовать растительные продукты.

Нельзя мясо говядины, свинины, диких животных. Нельзя есть мясо птицы, рыбу, а также морепродукты. Под запретом все молочные продукты – молоко, творог йогурт, сметана, сыр, масло и так далее. Однако в РПЦ подчеркивают, что строгий пост обязателен только для священников, монахов и послушников.

В первую и последнюю (Страстную седмицу) недели - особо строгии пост:

- полностью запрещается скоромное - продукты животного происхождения;

- в будние дни едят один раз в день, вечером;

- по субботам и воскресеньям два раза - в обед и вечером;

- в понедельники, среды и пятницы - холодная пища без масла;

- во вторники и четверги - горячая пища без масла;

- по субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстнои седмицы);

- в великую субботу многие верующие также не едят до наступления Пасхи.

КОМУ МОЖНО ЕСТЬ МЯСО ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Священнослужители говорят, что обязательно нужно помнить – что Великий пост не должен вредить здоровью, и не обязан мешать работать. Если есть рекомендации врачей, что пост не рекомендуется соблюдать из-за болезни – то их надо соблюдать.

- Например, больным диабетом после укола дают молоко, чтобы нейтрализовать побочные эффекты лекарств. Если человек работает на вредном производстве, например НЗХК – там тоже дают молоко, чтобы нейтрализовать негативный эффект, – говорит протоирей храма на станции Мочище.

Нельзя соблюдать пост беременным и кормящим женщинам, а также грудным детям. Маленькие дети до семи лет тоже не обязаны соблюдать пост, для них разрешены молочные продукты, рыба и постное мясо.

- Правила Великого поста придумали не в России, а в гораздо более южных широтах и в условиях другой экологии. Постное масло у нас так и называется, что его можно в пост. В некоторых случаях можно и рыбу, но для этого тоже нужно получить благословение священника. Не стоит строго поститься для того, чтобы потом хвастаться об этом, – говорит протоирей Андрей Федоров.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОСТИТЬСЯ?

Смысл Великого Поста не в еде, а в добрых делах и любви к ближнему и Богу. В эти 40 дней необходимо воздерживаться от вредных привычек, есть даже шанс избавиться от них.

- Смысл поста в испытании на самоограничение, ведь польза от исполнения заповедей божьих важнее удовольствий, которые получает человек. Если мы боремся за удовольствия, то теряем смысл жизни. Нормально есть вкусную и здоровую пищу, но как только мы гонимся за ней – становимся обжорами. Нормально жить счастливой супружеской жизнью, но если мы поставим удовольствие от своей близости вперед – то превратим жизнь в публичный дом. Самое тяжелое – это монотонная работа на конвейере удовольствий, когда человек становится их придатком. Само соблюдение поста приносит разнообразие в жизнь и помогает освободиться от зависимостей. В эти дни человеку надо восстановить наши отношения с Богов, – сказал протоирей Андрей Федоров.

Первым шагом может стать молитва, чтение священного писания, поход в храм.

СОВЕТ ДИЕТОЛОГА

«Ешьте чаще» – совет главного диетолога Новосибирской области Оксаны Герасименко:

- Это осознанный подход к питанию, нужно питаться тем, что человеку посильно. Польза этих постов велика – с одной стороны это разгрузка организма, отказ от насыщенных жиров, белков и жирных кислот. С другой стороны, это некоторое воздержание от еды. Я бы советовала четко придерживаться белково-растительного рациона питания, где 30% жиров. Также это должны быть белки, в том числе животного происхождения – особенно детям, больным анемией, бронхо-легочными заболеваниями. Нужно включать рыбу и морепродукты, молочные продукты.

Любая диета должна быть с режимом и нормальным водно-солевым обменом. Также до 16:00 мы должны выпить 1,5-2 литра воды. Мои рекомендации просты – нужно помнить о разнообразии, особенно источниках белков. Крайне актуальны ягоды, цитрусовые фрукты и яблоки, а также овощи.

Нужно быть осторожными с растительными белками – чечевицей, бобами, горохом, орехами. Это должно быть хорошо приготовлено, потому что считается тяжелой пищей для кишечника.