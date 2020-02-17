Папа может: сибиряк за полтора месяца похудел на 20 килограммов, чтобы спасти новорожденную дочку

Лизе Вороновой из Новосибирска 6 лет. Ребенок с нелегкой судьбой. В грудничковом возрасте она перенесла несколько тяжелых операций, в том числе трансплантацию печени. Донором для одиннадцатимесячного ребенка стал родной папа. Чтобы выполнить эту миссию, мужчине пришлось серьезно похудеть.

Папа стал спасителем для девочки. Фото: личный архив.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПОЧЕМУ ОНА ТАКАЯ ЖЕЛТЕНЬКАЯ?»

Инна Воронова вместе с мужем была безумно рада, что вторым ребенком будет дочка. Полгода беременность женщины протекала идеально.

- Потом у меня начался страшный зуд. Казалось, не чесались только зубы. Дошло до того, что я перестала спать, - рассказала КП-Новосибирск Инна. - Врач сказал, что у меня началось преждевременное старение плаценты.

На восьмом месяце Инна легла в больницу, еще через месяц ей сделали кесарево.

- Лиза родилась доношенная, но слабенькая и желтенькая. В роддоме сказали: видимо, внутриутробная инфекция, - вспоминает Инна. - Лизина бабушка тоже заметила, что с ребенком что-то не то. Она подошла ко мне и спросила: «А почему она у вас желтенькая?» Мы сразу пошли по врачам...

Ребенку выписали лекарство для поддержания печени. Но, как считает мама, препараты дали побочный эффект - в 2,5 месяца у Лизы лопнул сосуд в головном мозге. Диагноз был поставлен не сразу.

Диагноз девочки. Фото: личный архив.

- Это было как раз 9 марта. Лаборатории закрыты, анализы никто не берет. Я начала бить тревогу, потому что моей дочке становилось все хуже и хуже. К вечеру у Лизы начали бегать глаза. У меня была просто истерика. А врачи снова разводили руками, потому что не знали, что происходит с моей девочкой, - продолжает Инна. - Ночью Лизу забрали в реанимацию с подозрением на менингит.

Только утром маме сообщили о лопнувшем сосуде в голове. Оказалось, это случилось уже несколько дней назад.

- Я тогда просто сползла по стенке. Моей дочке в таком раннем возрасте сделали трепанацию черепа. Нейрохирург не давал нам никаких гарантий, что ребенок будет полноценный, - говорит женщина.

Инна боролась за жизнь дочки до победного. Фото: личный архив.

«ОН ВЕСИЛ 110 КИЛОГРАММОВ!»

Операция прошла успешно. Но врачи снова обратили внимание на желтизну ребенка. Начали брать анализы на все возможные вирусы. В этот момент Инна и узнала второй диагноз дочки «цитомегаловирусная инфекция».

- Нам выписали препарат, который нужно было начинать капать, прежде чем ложиться в инфекционное отделение. Доктор объяснил, что у Лизы много этого вируса в крови, он бушевал в организме дочери, - до сих пор не может успокоиться Инна.

Когда Лизу забрали в инфекционную больницу, начали спасать печень. Препараты практически не помогали. Врачи поставили неутешительный диагноз «цирроз печени», и это новорожденной девочке! Спасение было только одно - трансплантация.

Так отец девочки выглядел до того, как пришлось худеть ради донорства. Фото: личный архив.

- На тот момент Лизе было 4 месяца. Мы начали собирать документы, чтобы успеть спасти дочку. Отправили бумаги в Москву в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова». Там столкнулись с другой проблемой - где взять донора? Моя печень не подходила, - объясняет Инна.

Папа Лизы - Владимир идеально подходил по всем параметрам на роль донора, но мешал диагноз «ожирение». Чтобы спасти дочку, отец начал худеть по диете, расписанной докторами.

- Врачи не верили в то, что муж похудеет. Он весил 110 килограммов! Ради Лизы он скинул 20 килограммов. Это был результат полутора месяцев. Было сложно, но мы держались друг за друга. С дочкой все это время лежали под капельницами, - делится Инна.

Владимир выпивал по два литра воды в день, бегал, прыгал на скакалке. Ел белое мясо, стручковую фасоль, овощи и фрукты.

После операции прошел месяц. Фото: личный архив.

«ОНА БУДЕТ ЛЕЖАТЬ ОВОЩЕМ»

Врачи дали добро на донорство Владимира. Лизу уже начали готовить к операции, но судьба снова поставила преграду.

- Нам делают МРТ - и отказывают в операции. Врачи сказали, что левое полушарие мозга не функционирует. Медики испугались, что дочка не выдержит операцию. Да даже если и выдержит, то в итоге будет лежать овощем и смотреть в одну точку, - передает опасения медиков женщина. - У меня в голове не укладывалось: неужели врачи не понимают, что просто отправляют нас умирать? Мы с мужем сами начали искать фонды, клиники, чтобы кто-то смог нам помочь. Случайно наткнулись на московскую клинику Бурденко, начинаю звонить. Удалось дозвониться в приемный покой. Это было чистое везение - к телефону пригласили профессора, который как раз специализируется на проблемах мозга.

Женщина рассказала всю ситуацию, и на следующий день все документы были отправлены профессору. Врач дал заключение: состояние ребенка небесперспективно, шансы - 50 на 50.

Сейчас Лиза проходит реабилитацию. Фото: личный архив.

- Нам повезло: мы смогли попасть на операцию. Лизе пересадили печень. Реабилитация была сложная, но мы смогли пройти и ее. Улетали из Москвы с облегчением и радостью, что все получилось, - улыбается Инна.

Сейчас Лизе 6 лет. Девочка очень любит слушать музыку, обожает музыкальные сказки и мультики, где поют. Задержки в развитии есть. Разговаривает пока отдельными слогами, только учится ходить.

- Мы в Новосибирске проходим обязательную реабилитацию: ЛФК, массажи, бассейн, консультации логопеда, психолога. В Москву летаем, чтобы врачи контролировали состояние дочки и следили за нашим развитием, - описывает жизнь семьи сибирячка.

Сейчас Вороновым требуется 55 тысяч рублей, чтобы лететь на очередное обследование в Москву. В эти деньги входят перелет и проживание в гостинице. Семья сотрудничает с фондом «Жизнь как чудо». Если вы хотите помочь девочке, то переходите по ссылке.