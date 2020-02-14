Подарки на 23 февраля в Новосибирске: чем порадовать любимого и коллег

Задача, над которой ломают голову девушки перед 23 февраля, - какие подарки на 23 февраля в Новосибирске преподнести своим любимым. Корреспонденты КП-Новосибирск попросили ответить на этот вопрос самих мужчин. В общем, выбирайте и не благодарите!

ПОДАРКИ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Подарив мужчине грамотный подарок, вы можете дать понять что станете для него поддержкой. Глава пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал, как выбрать практичную вещь:

– Автомобилистам будет особенно актуален пауэр-банк – чтобы оставаться на связи, даже если машина заглохнет. Очень часто владельцы седанов забывают трос – и в итоге застревают в сугробах, а выдернуть машину нечем. Есть отличные наборы для авто – аптечка, огнетушитель ,усиленный трос, рабочие перчатки и знак аварийной остановки.

Автомобильный набор универсальный

Стоимость: от 1400 руб.

Где найти: в любом магазине автозапчастей

Не стыдно подарить мужчине огнетушитель для автомобиля или для дома, к сожалению, они не у всех есть. Можно купить автономный пожарный извещатель, они стоят от 500 рублей и прекрасно помогают сохранить жизнь и имущество.

Автономный пожарный извещатель

Стоимость: от 400 руб. за обыкновенную сигнализацию. От 1400 руб. за GPS-оповещатель на телефон

Где найти: в магазине компании «Локкард».Адрес: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Семьи Шамшиных, 18.

Но не стоит дарить мужчине нож, он должен выбрать его сам. Даже если это «нож спасателя» с отверткой и встроенными инструментами для выживания. Насчет специальных гаджетов для выживания не знаю – все заменяет современный смартфон. Лучше купить обычный термос – зимой это один из лучших «гаджетов».

«Классический термос Арктика»

Стоимость: от 1000 руб. за объем в один литр

Где найти: в магазинах для охоты, рыбалки, туризма.

ПОДАРКИ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

Автор стрижки топором Данил Истомин предупреждает – не стоит дарить мужчинам путевку на двоих куда угодно. Стилист и модный психолог объяснил это тем, что по природе все мужчины эгоисты и мечтают о подарке только для него или только который можно использовать с друзьями а не с женой или подругой.

– Мужики в открытую никогда не признаются в этом ,но это факт. Мы хотим подарок только для себя. Будь это рыбалка, тир, полет на вертолете, поход в стрип-клуб и так далее, чисто мужские развлечения! Потому что на восьмое марта девушки почему то требуют индивидуально женских подарков! А как говорил мой отец: «Как 23 февраля встретишь , так 8 марта и проведешь!, – считает Данил Истомин.

Сертификат на спортивный массаж

Стоимость: от 1000 руб. за 40 минут

Где найти: «Институт эстетической медицины», салон массажа «Antistress-Express», «Центр ручного массажа».

Но самыми дорогими подарками для мужчины могут стать эмоции и здоровье. Мастер парикмахерского искусства и стилист рекомендует взять сертификат на массаж или грязе-лечебные процедуры – у любого мужика найдется пара старых болячек или зажимов в теле. Брутальные мужчины также оценят сертификат к «барберу» – мужскому парикмахеру. Бородатых мужчин сейчас большинство, но ухаживать за своей бородой умеют немногие.

- Я лично и многие мои друзья ценят бассейн. Но не спа-релакс, а спортивный бассейн. Даже если сам не можешь заставить себя купить – хотя бы в подарок обязательно сходишь на несколько тренировок. А там глядишь затянет. Плюс это поднятие эндорфинов в организме, что приведет к поднятию энергии и приливу сил, – говорит Данил Истомин.

Стилист уверен, что все проблемы мужчин берутся из его головы. Если подарить ему эмоции, то организм сам вскоре восстановится.

Сертификат на поход в бассейн

Стоимость: абонементы на 8 посещений от 1000 руб.

Где найти: бассейн «Нептун», бассейн «Спартак», бассейн СГУВТ, бассейн «Бригантина», Бассейн «Афалина», бассейн НГТУ и другие. Полный список бассейнов в материале «Все о бассейнах Новосибирска».