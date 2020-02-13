2020-02-13T19:20:20+03:00
Общество

Это смешно! Журналист «КП» заставил продавцов «царских монет» прыгать и бежать

От этого мошенничества потерпевшие сначала получают удовольствие: отдают жуликам наличные и радуются. Но, что если в жертвы аферисты выберут журналиста? Так произошло в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Мошенники сбежали от журналиста.Мошенники сбежали от журналиста.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

— Посмотрите, вы не знаете, что это за монеты такие? — Пробасил мне в ухо незнакомый мужичок.

Крупный, в джинсах и теплой куртке. Он разжал передо мной руку, с ладони сверкнуло серебром. Четыре крупные монеты с царским гербом на реверсе.

Не медля ни секунды, заношу над драгоценностями телефон, щелкаю камерой.

— Ты что делаешь? Зачем? — незнакомец заволновался, словно я не металл снял на камеру, а его — обнаженного в бане.

— Ну, а что? Интересно же, сфотографировал, — непосредственно отвечаю здоровяку и навожу на него камеру.

Незнакомец, словно по команде «кругом», моментально развернулся и бросился наутек. Вместе с ним дал стрекача его приятель. Один раз обернулся, а потом оба мчались без оглядки.

Новосибирск, центр города. От одного спуска в метро до другого обладатели царского серебра домчались со скоростью олимпийцев. Я бежал следом и одновременно планировал, что именно буду делать с двумя амбалами, если догоню. Решил, что буду действовать по ситуации, но в погоне обронил взгляд на часы и был вынужден оставить преследование: назначена важная встреча, на спасение города от преступности катастрофически не хватало времени.

Решил, что буду оперировать привычным инструментом — печатным словом в газете и яркой эмоцией в радиоэфире. Новосибирцы! Земляки! Увидите, хранителей царских монет, не вздумайте покупать товар!

Замысел, с которым подступили ко мне наследники императорских богатств, мне известен. Сценарий примерно такой:

«Вы не знаете, что это за монеты такие?»

«Ух ты! Царские, похоже. А где взял?»

«Да вот, на стройке работаю… Копали землю, наткнулись»

«Повезло вам. Ну-ка, гляну в интернете, что за монеты такие»

«Посмотрите, пожалуйста…»

«Ребят, да вам повезло. Тут каждая — десятку минимум стоит!»

«Да ну… Ничего себе. Хотите, отдам вам за полцены. Мне ломбард искать некогда, на работу надо».

Мошенники испугались съемки на мобильный.

Мошенники испугались съемки на мобильный.

Примерно так должны были развиваться события, не спугни я «кладоискателей» камерой мобильника. Ну, сами понимаете, это — не сценарий сериала, так что в каждом отдельном дубле реплики будут различаться. Но развязка сценария в том, что простак покупает «царское серебро» по дешевке и счастливый представляет, как выгодно перепродаст его в антикварную лавку. Или коллекционерам.

— Этой эпопее — уже четыре-пять лет, — рассказал КП-Новосибирск нумизмат Василий Кулинич. — К нам в магазин каждый день по одному человеку с такими монетами приходит. Раньше и больше было.

Такой «царский клад» — подделка. Раньше, говорит нумизмат, совсем никудышные дубликаты чеканились. Они даже к магниту липли — непозволительное поведение для истинного серебра. Теперь чеканят из другого металла. Родина копий, как правило — Китай.

— Это делается для тех, кто никогда не купит монету за 50 тысяч. Но коллекционер покупает за сто рублей и кладет себе в альбом, чтобы просто видеть, как выглядит оригинал. И мошенники покупают, чтобы рассказывать людям сказки и продавать как старину, — объясняет Кулинич.

Собеседник говорит, что ловятся на уловки кладоискателей — и стар, и млад. Очень воодушевляет людей мысль о том, что по дешевке покупают царскую реликвию.

...Пока доверчивые горожане желают серебра, редакция КП-Новосибирск желает найти мошенников. Увы, они не пожелали позировать для журналиста, но, все же, всмотритесь в наши снимки. Может быть, вы знаете этих людей? Если да — обращайтесь в редакцию «Комсомолки». Наш телефон: 8-923-145-11-03. А если застанете продавцов серебра за торговлей — звоните в полицию. С мобильных телефонов: «102».

КОММЕНТАРИЙ МВД

«Могут оказаться крадеными, либо подделкой»

— Сотрудники полиции рекомендуют ничего не приобретать у данных граждан. Что касается украшений, монет, а также сотовых телефонов и предметов антиквариата, данные вещи могут оказаться крадеными. Если мы говорим о монетах непонятного происхождения, золотых украшениях, то монеты могут оказаться подделкой, а украшения — сделанными не из золота, а из дешевого металла. Среди этих предметов, которые некие граждане могут продавать на улице, могут быть и те, которые запрещены для свободного оборота. Мы советуем ничего не приобретать при подобных ситуациях на улице. А если стали свидетелем того, как подобные граждане что-либо продают, то лучше сообщить об этом в полицию, — порекомендовал представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области Антон Сурнин.

Корреспондент «КП»-Новосибирск» напугал мошенников, которые продают «царские монеты».Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
В Новосибирске сел неисправный самолет из Вьетнама
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 13 февраля
«Болела голова, а оказалось — рак»: брат спасет родную сестру, решившись на опасную процедуру
«Связали, тушили об него окурки»: бывшие коллеги вымогали у сибиряка 100 тысяч рублей
Школа закупила на 3 миллиона несуществующие учебники и ручки: аферу раскрыла прокуратура
«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе
Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро
Остался один билет: концерт «Руки вверх» в Новосибирске пройдет при полном аншлаге
Его ищут старенькие родители: в Новосибирске пропал седой мужчина с бородой
Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках
«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок
Собака в запертой квартире покусала девочку, а потом сама открыла дверь спасателям
На кошке был металлический ошейник: хозяева выставили двух бобтейлов на улицу
«Ты меня напугал»: любопытная обезьяна попыталась отобрать камеру у фотографа
Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком
«Я с ручками и ножками»: сибиряк, у которого жена заболела раком, вместо сбора денег на лечение просит заказать у него фотосессию
«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице
291 сибиряк стал жертвой кибермошенников в 2019 году
«Люди боятся переходить дорогу»: возле «Березовой рощи» третий день не горит светофор
Украли дрель и шуруповерт: в Новосибирске поймали дачных воров
Ольга Бузова показала, как танцует с женихом