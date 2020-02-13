Это смешно! Журналист «КП» заставил продавцов «царских монет» прыгать и бежать

— Посмотрите, вы не знаете, что это за монеты такие? — Пробасил мне в ухо незнакомый мужичок.

Крупный, в джинсах и теплой куртке. Он разжал передо мной руку, с ладони сверкнуло серебром. Четыре крупные монеты с царским гербом на реверсе.

Не медля ни секунды, заношу над драгоценностями телефон, щелкаю камерой.

— Ты что делаешь? Зачем? — незнакомец заволновался, словно я не металл снял на камеру, а его — обнаженного в бане.

— Ну, а что? Интересно же, сфотографировал, — непосредственно отвечаю здоровяку и навожу на него камеру.

Незнакомец, словно по команде «кругом», моментально развернулся и бросился наутек. Вместе с ним дал стрекача его приятель. Один раз обернулся, а потом оба мчались без оглядки.

Новосибирск, центр города. От одного спуска в метро до другого обладатели царского серебра домчались со скоростью олимпийцев. Я бежал следом и одновременно планировал, что именно буду делать с двумя амбалами, если догоню. Решил, что буду действовать по ситуации, но в погоне обронил взгляд на часы и был вынужден оставить преследование: назначена важная встреча, на спасение города от преступности катастрофически не хватало времени.

Решил, что буду оперировать привычным инструментом — печатным словом в газете и яркой эмоцией в радиоэфире. Новосибирцы! Земляки! Увидите, хранителей царских монет, не вздумайте покупать товар!

Замысел, с которым подступили ко мне наследники императорских богатств, мне известен. Сценарий примерно такой:

«Вы не знаете, что это за монеты такие?»

«Ух ты! Царские, похоже. А где взял?»

«Да вот, на стройке работаю… Копали землю, наткнулись»

«Повезло вам. Ну-ка, гляну в интернете, что за монеты такие»

«Посмотрите, пожалуйста…»

«Ребят, да вам повезло. Тут каждая — десятку минимум стоит!»

«Да ну… Ничего себе. Хотите, отдам вам за полцены. Мне ломбард искать некогда, на работу надо».

Мошенники испугались съемки на мобильный.

Примерно так должны были развиваться события, не спугни я «кладоискателей» камерой мобильника. Ну, сами понимаете, это — не сценарий сериала, так что в каждом отдельном дубле реплики будут различаться. Но развязка сценария в том, что простак покупает «царское серебро» по дешевке и счастливый представляет, как выгодно перепродаст его в антикварную лавку. Или коллекционерам.

— Этой эпопее — уже четыре-пять лет, — рассказал КП-Новосибирск нумизмат Василий Кулинич. — К нам в магазин каждый день по одному человеку с такими монетами приходит. Раньше и больше было.

Такой «царский клад» — подделка. Раньше, говорит нумизмат, совсем никудышные дубликаты чеканились. Они даже к магниту липли — непозволительное поведение для истинного серебра. Теперь чеканят из другого металла. Родина копий, как правило — Китай.

— Это делается для тех, кто никогда не купит монету за 50 тысяч. Но коллекционер покупает за сто рублей и кладет себе в альбом, чтобы просто видеть, как выглядит оригинал. И мошенники покупают, чтобы рассказывать людям сказки и продавать как старину, — объясняет Кулинич.

Собеседник говорит, что ловятся на уловки кладоискателей — и стар, и млад. Очень воодушевляет людей мысль о том, что по дешевке покупают царскую реликвию.

...Пока доверчивые горожане желают серебра, редакция КП-Новосибирск желает найти мошенников. Увы, они не пожелали позировать для журналиста, но, все же, всмотритесь в наши снимки. Может быть, вы знаете этих людей? Если да — обращайтесь в редакцию «Комсомолки». Наш телефон: 8-923-145-11-03. А если застанете продавцов серебра за торговлей — звоните в полицию. С мобильных телефонов: «102».

КОММЕНТАРИЙ МВД

«Могут оказаться крадеными, либо подделкой»

— Сотрудники полиции рекомендуют ничего не приобретать у данных граждан. Что касается украшений, монет, а также сотовых телефонов и предметов антиквариата, данные вещи могут оказаться крадеными. Если мы говорим о монетах непонятного происхождения, золотых украшениях, то монеты могут оказаться подделкой, а украшения — сделанными не из золота, а из дешевого металла. Среди этих предметов, которые некие граждане могут продавать на улице, могут быть и те, которые запрещены для свободного оборота. Мы советуем ничего не приобретать при подобных ситуациях на улице. А если стали свидетелем того, как подобные граждане что-либо продают, то лучше сообщить об этом в полицию, — порекомендовал представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области Антон Сурнин.