«Чувствую, помру скоро, что будет с ними?»: пенсионер пообещал отписать дом тому, кто позаботится о его 15 кошках

Животных Сергей Меренко подбирал с кладбища, куда ходил на могилу к единственному сыну. Сейчас пенсионер ищет наследников…

16 лет назад у новосибирского плотника Сергея Меренко погиб единственный сын - попал под машину. С тех пор мужчина начал собирать кошек и собак. Встречал их на кладбище, куда ходил к сыну каждую неделю. Сейчас мужчине 61 год, он болеет, наследников нет. Сергей их ищет. Главное условие - ухаживать за кошками и собаками до их естественной кончины. О необычной сделке, в репортаже «КП»-Новосибирск».

Дом, который отойдет наследнику.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДЕДУШКА ИЩЕТ «ПРЕЕМНИКА»

О Сергее Меренко сначала нам рассказала новосибирская зоозащитница:

- Ребята, дедушка один содержит 15 кошек и 4 собак. Он очень добрый, но ему тяжело уже. У него есть необычное предложение - он готов разместить у себя в доме человека, который будет ему помогать. Этому человеку он напишет дарственную на дом, если тот продолжит после его смерти ухаживать за хозяйством.

Кошки упитанные, все стерилизованы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Предложение казалось необычным, но история жизни Сергея Александровича оказалась еще более непредсказуемой. Мы приехали в частный сектор района ОбьГЭС. Здесь, как в деревне, вокруг чистый снег, пахнет березовым дымком. Дом пожилого зоозащитника - за высоким забором со звоночком. Одноэтажный, но добротный - с гаражом, обложен красным кирпичом. Окна пластиковые, санузел с душевой кабиной - внутри. В доме на разных уровнях - на полу, подоконнике, стульях, холодильнике - сидят кошки, внимательно рассматривают гостей. Все упитанные, шерстка блестит. На кухне два холодильника, в морозилках - фарш, рыба - кормежка для домашних. Собаки живут на улице - тоже откормлены. На посторонних лают, к хозяину ластятся, как кошки.

У Сергея живут четыре собаки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы задали Сергею Александровичу вопрос:

- Откуда у вас столько зверья?

И услышали рассказ о семейной трагедии Меренко.

Котов и кошек мужчина подбирал по пути на кладбище.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОШКИ С КЛАДБИЩА

- У нас был сын Денис. Красивый парняга, рост 1 метр 87 сантиметров! Ему было 23 года, когда он погиб. Под машину попал. Сбили его 16 лет назад. Менты там намутили, накрутили… Сначала - вроде водитель пьяный был, потом вдруг - уже нет. Нам и деньги предлагали от него. Жена мне все: «Суд! Суд! Суд все решит!». Шесть лет судилась! А мне суд не нужен был - надо было только узнать, кто он да где живет. Я его убить собирался. Бог не дал, - немного сбивчиво рассказывает корреспондентам «КП»-Новосибирск» Сергей Александрович. На глазах у него – слезы.– Я тогда что решил? Убить его. А жена так перепугалась, все плакала. У меня и оружие уже в доме было...

Сергей Александрович держит в руках фото сына.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Водитель остался жив. Сергей не довел план до конца, помешала жена. Заявила в полицию, что муж совсем съехал с катушек, угрожает всем убийством. Хотела спасти его так. И ведь спасла, получается. Сергея посадили за угрозу убийством всего на два года. А могли бы за убийство – лет на 15…

- Освободился. И вся жизнь стала – путь на кладбище. Я каждую субботу хожу на кладбище к сыну пешком. Это моя дорога, моя боль. Каждый раз там оставляю часть себя. Вот поэтому, поэтому, поэтому, - Сергей Александрович разводит руки в стороны и показывает на котов. - Вот они все с этой дороги, с кладбища. Часть жизни я на этой дороге оставляю, и приходится что-то с собой обратно брать…

Время обеда.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Животных Сергей, говорит, любил всегда. На зоне когда сидел - с зэками-живодерами дрался. Из тюрьмы с собой одного Ваську принес.

- Мама моя на Алтае умерла. От нее душа улетела, две кошки остались - Жужа и Еша. Как их не взять? Я их в сумки - и домой. Вон та - 10 лет на проходной лежала. Через нее тысячи людей перешагнули. Тысячи! - пересказывает истории своих «сожительниц» сибиряк. Эти истории он называет слезинками.

Комната, где будет размещен преемник.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ТУТ ЖИЛИ И ПОСЛЕ МЕНЯ»

И кошки, и собаки Сергея Александровича стерилизованы за его счет. На эту мохнатую братву мужчина тратит почти всю пенсию. Жена переехала в другую квартиру, ближе к городу. Как говорит пенсионер, не выдержала.

- Видите, я плачу постоянно, да за котами уход нужен. У нее сил уже нет, хотя ведь и она их тоже домой приносила. Сейчас я сам уже кошек не собираю. Отворачиваюсь стыдливо, если вижу вот такого бездомыша, - признается сибиряк.

На руках одна из любимиц.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мужчина со слезами на глазах говорит, что ждет человека, который бы ему помогал. В доме помощнику будет отведена отдельная комната, все удобства прилагаются. В нагрузку - оплата газа и воды. А после кончины хозяина на преемника будет оформлен дом.

- Главное ведь, чтобы человек за этими котами ухаживал. Я ведь чувствую, что помру скоро, что будет с ними. Забирать у меня кошек сейчас не надо. Я хочу, чтобы они тут жили и дожили до своего естественного конца, - объясняет свое желание мужчина.

Хозяин дома ждет того, кто откликнется.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он машет нам рукой, провожая у ворот, и спрашивает:

- Как думаете, у меня получится?

Уважаемые читатели, если вы заинтересовались этой историей и хотели бы откликнуться на предложение сибиряка - позвоните нам в редакцию или напишите в WhatsApp по телефону: +7-923-145-11-03.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ищите душеприказчика!»

Юрист Константин Зиновьев рассказал, возможно ли оформить пожелание новосибирского пенсионера в документе о наследовании.

— В законе есть такая норма — Завещательное возложение. Завещатель, то есть ваш герой, в завещании может возложить обязанности на одного или нескольких наследников совершить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общеполезной цели, либо иной, не противоречащей закону. Завещатель также может возложить на наследников обязанности по содержанию домашних животных. Завещание оформляется на любого человека — не важно, родственники этот или нет. Все условия прописываются в документе.

— Кто же проконтролирует исполнение всех этих условий? Например, когда и как умрут кошки?

— Это сделает исполнитель завещания — душеприказчик. Им может быть гражданин либо юридическое лицо. Если наследник нарушил условия, душеприказчик может обращаться в суд с иском и требовать исполнения завещания. Душеприказчику на осуществление этой функции также в завещании выделяется сумма. А отношения с этим человеком должны быть доверительные.