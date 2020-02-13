«Их венчали на корабле»: сибирячка ищет фотографию со свадьбы своих родителей

В новосибирскую редакцию «Комсомольской правды» обратилась пожилая женщина. Екатерине Яковлевне Федулеевой 86 лет, но она очень активная и жизнелюбивая. Дважды была замужем, оба раза - счастливо. Похоронив сначала одного мужа, а потом и другого, сибирячка решила поделиться с нашими читателями, как любили и женились в прошлом столетии.

«ВЕНЧАЛ ИХ БАТЮШКА, НО СНИМОК ПОТЕРЯЛИ»

Родители Екатерины Яковлевны жили еще при императоре. Отец - Яков Харитонович Зайкин родился в 1901 году, служил в Дальневосточном пароходстве, отслужил около 15 лет. Во время одного из отпусков поехал в город Могилев, где познакомился с будущей женой - Евгенией Ивановной Матвеевой 1904 года рождения.

Отец Яков Харитонович держит дочку на руках. Фото: личный архив.

- Мама в то время жила и служила у богатых людей то ли служанкой, то ли гувернанткой - так я у нее и не выпытала. Семья та была из богатых. Маме дали хорошее приданое, богатый венчальный наряд - длинное белое платье, фата с венком. Венчал моих родителей на корабле батюшка. Я знаю - было фото с того дня. Отец его бережно хранил. Когда мама умерла, этот снимок был передан старшей сестре и после ее смерти пропал. Я очень хотела бы найти его, но потомки ничего не знают… - печалится Екатерина Яковлевна. Она думает, вдруг фотокарточка оказалась в чужом семейном архиве по какой-то случайности. Не хочется верить, что такой кадр просто пропал или был выброшен.

Моряк отвез жену в село Ширяевка Приморского края, там и обосновалась молодая семья. Супруг уходил в море надолго, не бывал на суше от месяца до полугода. Жена же родила ему троих сыновей и трех дочерей.

ДЕЛО БЫЛО В ПАРКЕ

История знакомства самой Екатерины, дочери моряка, со своим будущим мужем тоже необычна. Как знакомились молодые люди в 1950-х годах?

- Помню, ехала на работу в автобусе. Ко мне подсел молодой человек в форме. Спросил: где здесь воинская часть? И в шутку пригрозил: «Если не найду - буду вас искать!» И ведь нашел же! - восклицает Екатерина Яковлевна. - В тот же вечер в парке на танцах.

Но вышла замуж Екатерина не за этого случайного знакомого из автобуса, а за его друга. На первое свидание парочка пришла с «командами поддержки». Купидон в результате попутал все планы - друг влюбился в Катю. С первым супругом Екатерина Яковлевна прожила долгую счастливую жизнь.

Это фото сделано во время прогулки по парку. Фото: личный архив.

В 2005 году супруг умер, но судьба внезапно сделала крутой поворот: 72-летняя сибирячка снова испытала большую любовь. Бывший коллега, узнав о вдовстве знакомой, раскрыл ей свои чувства. Ему самому тогда было 80 лет. Пара прожила вместе девять с половиной лет!

- Это была словно вторая молодость! Мы общались, ходили в зоопарк, на концерты и в театры. Мои годы пролетели как один миг, - говорит Екатерина Яковлевна. - Но есть и что вспомнить. Отсюда, с 86-летней вершины, кажется, что столько всего случилось в жизни прекрасного! Хочется поблагодарить мироздание. А молодым людям напомнить: любите, живите, ищите хороших людей!

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