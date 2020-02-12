Квартиры «комфорт+»: очередной маркетинговый трюк или, действительно, достойное жилье на рынке новостроек Новосибирска?

Один из обязательных критериев домов класса комфорт+ - использование качественных строительных материалов. Достойный пример жилья такого уровня - ЖК «Расцветай на Гоголя», где дом № 1 был сдан досрочно в конце декабря 2019 года.

Каркас - железобетонный монолит. Для устройства монолитных конструкций в ЖК «Расцветай на Гоголя» применяется опалубка PERI, благодаря которой поверхность монолитного железобетона получается идеально гладкой и ровной. Этот фактор сокращает затраты на отделочные работы.

Фасад - высококачественный облицовочный кирпич. Тигровый природный рисунок фасадных полотен уже стал визитной карточкой объектов класса комфорт+ ГК «Расцветай». По красоте и величию ЖК «Расцветай на Гоголя» не уступает даже самым стильным высоткам Гонконга. Белый облицовочный кирпич из высококачественной выдержанной глины привезен из города Старый Оскол. Этот материал используется при возведении домов бизнес-класса. Кроме внешней эстетики, у него есть еще ряд преимуществ: морозоустойчивость, низкое водопоглощение и устойчивость к внешним разрушающим факторам. Эти характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 и марке по морозоустойчивости F100.

Конструкция наружных стен. Для соблюдения теплотехнического баланса дома в ЖК «Расцветай на Гоголя» запроектирована трехслойная система кладки стен с внутренним слоем утеплителя, который актуален для сибирского климата. Толщина стены - 250 мм, при этом ширина утеплителя - 150 мм, вентиляционный зазор - 20 мм и слой облицовочного кирпича.

Шумоизоляция. Кирпичные межкомнатные и межквартирные перегородки - залог максимального уровня звукоизоляции. Новоселам ЖК «Расцветай на Гоголя» не будут мешать посторонние звуки и шумы, доносящиеся как с улицы, так и от соседей, ведь толщина межквартирных перегородок - 250 мм, несущих плит перекрытия - 200 мм.

Еще одно немаловажное преимущество квартир ЖК «Расцветай на Гоголя» - кирпичные межкомнатные перегородки - 120 мм. Кирпичная стена отлично поглощает звуковые волны, обеспечивая комфортную тишину в каждой комнате. А правильная укладка шумоизоляционного слоя «Пенотерм» (8 мм) на полу снижает и блокирует все шумы, поступающие из квартиры, расположенной этажом ниже.

Окна - важный конструктивный элемент дома, который создает в квартире комфортный микроклимат и придает элегантный внешний вид.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» установлены окна с двухкамерным стеклопакетом LifeGlass и кашированным профилем VEKA SoftLine.

За сложным определением LifeGlass кроется вполне простая арифметика: покрытые серебряным напылением стекла и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет и благодаря двойной защите не позволяют теплу уходить. Соответственно, летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой - на отоплении. Особого внимания заслуживает скрытая фурнитура. Она обеспечивает отсутствие сквозняков, лучшую регулируемость, защиту от попадания пыли и грязи снаружи и гарантирует безопасность детей и домашних животных. А поворотно-откидные створки окна удобны в эксплуатации и надежны.

Особое внимание застройщик уделяет монтажу окон. Оконный блок устанавливается в зону утеплителя. С точки зрения энергоэффективности - оптимальное решение. В квартирах ЖК «Расцветай на Гоголя» всегда будет светло и просторно - возможно, благодаря окнам с заниженным подоконником - на уровне 600 мм от пола.

Балконы и лоджии. Комфорт измеряется не только теплом и удобством, но еще и красотой. Лоджии и балконы с панорамным остеклением совмещают удобный дизайн и стильное фасадное оформление. Кроме того, во всех квартирах установлены распашные балконные двойные двери с остеклением в пол, которые придадут жилому пространству больше света и воздуха.

Система отопления и водоснабжения состоит из индивидуальных тепловых пунктов, этажных распределительных коллекторов, горизонтальной разводки труб и приборов отопления. В ЖК «Расцветай на Гоголя» использованы долговечные комплектующие ведущих мировых производителей.

Трубопроводная система REHAU - сегодня одна из самых надежных систем из сшитого полиэтилена, все стыки труб которых герметичны на 100%. А их гладкая внутренняя поверхность исключает возможность появления различных отложений в воде.

Панельные радиаторы Kermi. Благодаря эстетичному внешнему виду, компактным размерам и лаконичному дизайну радиаторы впишутся в любой интерьер. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло и уют круглый год.

Индивидуальные тепловые пункты Danfoss. В ЖК «Расцветай на Гоголя» горизонтальная двухтрубная разводка системы отопления - без стояков внутри квартир. Они проходят через межквартирные холлы. Благодаря автоматизированному погодозависимому регулированию в жилых помещениях всегда поддерживается комфортная температура. Вам не придется его постоянно регулировать из-за изменения погодных условий.

Внутренняя отделка квартир. Квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя» сдаются с чистовой отделкой, с применением высококачественных современных отделочных строительных материалов. Ровный слой штукатурки 16 мм и качественно зашпаклеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.

Полусухая фиброцементная стяжка пола не требует дополнительного выравнивания - на нее можно сразу укладывать напольное покрытие. Для удобства выполнения ремонтных работ в квартирах застройщик монтирует розетки и выключатели.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» в каждой квартире установлены качественные входные двери. Дверные замки снабжены дополнительной личинкой, которую можно заменить после окончания ремонтных работ.

Подробнее узнать о технологиях строительства и убедиться в высоком качестве материалов можно на экскурсии в ЖК «Расцветай на Гоголя».

Запись по тел. (383) 255-88-22.

Сайт: гкрасцветай.рф

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