Села Ордынского района получат голубое топливо

В Ордынском районе официально ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Голубое топливо теперь доступно почти тысяче жителей района. Более 35 километров газопровода построены в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

- Техническую возможность подключиться к газоснабжению получили около тысячи домовладений и три котельные в Рогалево, Филиппово и Кирзе, где уже построены внутренние газораспределительные сети, - говорит Вячеслав Воронов, директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области. - Более 240 жителей этих населенных пунктов обратились к нам с заявкой на получение технических условий на присоединение к сетям газораспределения.

Например, в селе Филиппово 87 домов полностью готовы к подключению, смонтирован наружный и внутренний подвод. По проекту к каждому земельному участку есть выход от трубы, а после домовладелец сам решает, будет он подключать газ или нет.

- На первоначальном этапе порядка 50% жителей захотели подключиться к газопроводу. Это очень высокий показатель. У всех в домах будут автоматизированные котлы, ни у кого не осталось старой примитивной печки или горелки, - отмечает глава Филипповского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Александр Губкин.

Инвестором выступает ООО «Газпром межрегионгаз», который обеспечивает финансирование проектно-изыскательных работ и строительства межпоселковых газопроводов. А региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

- Мы приглашали разных подрядчиков, от одного из них поступило выгодное предложение: стоимость котла и работы будет снижена, если наберем 50 - 60 желающих, - рассказывают о проделанной работе в Филипповском сельсовете Ордынского района, добавляя, что местную школу и Дом культуры скоро тоже переведут на газ.

Кстати, газификация - это не только комфорт и удобство. Благодаря газопроводу в селах появится больше рабочих мест. Например, на газораспределительной станции «Ордынское» увеличится количество вакансий.

Повлияло это и на крупный сельскохозяйственный бизнес. В селе Филиппово с угольного отопления на газ планируют перейти две местные компании. Газ поможет им сократить расходы.

Сами жители тоже видят в газификации только плюсы: природный газ способствует улучшению экологической обстановки в селах, кроме того, газ - это экономия денег, да и не нужно будет заготавливать тонны угля и дров. Так Программа газификации регионов России, которую осуществляет «Газпром», дала маленьким селам возможность начать новую жизнь.