В ожидании методичек: чем кормить детей с серьезными диагнозами в садиках и школах

11 февраля прошло очередное заседание общественного совета при минздраве Новосибирской области. На встрече активно обсуждался вопрос внедрения методических рекомендаций «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании». Председатель общественного совета Елена Потеряева, которая также является заместителем председателя Общественной палаты, держит вопрос на контроле. В прошлом году при участии Общественной палаты уже проходила встреча родителей детей с серьезными заболеваниями и представителей органов власти. Проблема была обозначена общественности, обсуждались пути решения.

В послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию был сделан акцент на вопросе обеспечения детей в садиках и школах бесплатным горячим питанием. К сожалению, у некоторых ребят диагностированы такие заболевания, как сахарный диабет, целиакия, муковисцидоз и другие. Питание таких детей должно быть организовано особым образом. Большое количество привычных продуктов им противопоказано, но в то же время дошкольники и школьники должны питаться разнообразно. Новосибирская область - один из пилотных регионов по решению этого вопроса.

Министерство здравоохранения и сотрудники Новосибирского государственного медицинского университета ранее уже составляли рекомендации и технологические карты, рассчитанные на детей с разными патологиями. На данный момент карты необходимо профессионально проработать и утвердить.

Представители общественности активно просили ускорить процесс внедрения методических разработок. На сегодняшний день лишь в единичных образовательных учреждениях организован режим питания детей с заболеваниями. Приносить еду из дома нельзя, потому что это противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам.

В ходе дискуссии были намечены пути решения вопроса.

- Необходимо создать единую базу данных по контингенту детей с заболеваниями. В таком случае органы госвласти будут информированы о количестве нуждающихся в специальном питании. Также мы проведем активную информационную кампанию для детей, родителей и образовательных учреждений. Минздрав Новосибирской области в свою очередь проконтролирует вопрос диагностики заболеваний в больницах. Будет сформирована рабочая группа для координации вышеперечисленных механизмов внедрения методических рекомендаций, - отметила заместитель председателя Общественной палаты Елена Потеряева.