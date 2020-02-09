«Девушки у меня нет, это - хобби»: сибиряк предлагает услугу «парень напрокат» для свиданий с женщинами без поцелуев и секса

«Друзья! Новая услуга – парень напрокат. Если ты одинока, у тебя нет второй половины, а друзья/коллеги/соседи замучили расспросами «Почему у тебя до сих пор нет парня?», «Почему ты до сих пор не замужем» - ты по адресу!» Мы именно то, что тебе нужно! Воплотим любые твои фантазии!» - такое объявление разместил новосибирец в «Инстаграме». А дальше – приписка – «Все ограничивается лишь твои бюджетом».

Ничего себе маркетинг: один клик - и все, любовь-морковь в «Инстаграме», шикарные авто и букеты. Фото - на зависть подругам и бывшему. Корреспонденты КП-Новосибирск нашли автора этой идеи – 30-летнего Дмитрия. Парень рассказал, зачем ему это надо – ходить на свидания с девушками за деньги.

На свидание к девушке парень обещает приехать на шикарном авто. Фото: www.instagram.com/thelyudi2020/

«ДЕВУШКИ НЕТ, А ДЕНЬГИ ЕСТЬ!»

- Девушки у меня нет, я работаю тренером. А это так, хобби в свободное время, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий. – О самой услуге впервые узнал в Москве, когда там жил: в столице она востребована. У меня и у друзей есть дорогие авто, вот и решили попробовать.

- Но парню вроде как не пристало водить девушек на свидания за деньги…

- Я же с ними не отношения строить собираюсь: это нужно девушкам. У меня есть деньги, я не альфонс!

В общем, бизнес и ничего личного. Цена вопроса – 4000 рублей: в сумму входит дорогой автомобиль и парень, который проведёт с вами три часа в любом месте, хоть на корпоратив с вами сходит или поужинает при свечах. Да еще романтические смски на телефон пришлет.

- Но если мы идем в кафе, ресторан - то это опять же за счет девушки. Ей же это надо, - говорит Дмитрий и продолжает приоткрывать нам свой прайс.

Хотите, чтобы в кадре и букет красивый был или его вам доставили на работу – вроде как от тайного поклонника? Готовьтесь еще примерно от 2 до 6 тысяч потратить – в зависимости от ваших запросов. Итого – даже по самым скромным подсчетам около 6 тысяч придется за такое свидание заплатить. И это даже без кафе!

За цветы девушке придется заплатить. Фото: www.instagram.com/thelyudi2020/

А ЕСЛИ ОНА СТРАШНЕНЬКАЯ?

Парни сразу предупреждают – никаких поцелуев, и уж тем более секса во время встречи. А чтобы у девушки не было разочарования от кавалера, присылают ей фото и видео парней из проекта (их несколько) – она выбирает того, кто по душе.

- А если, наоборот, девушка страшненькая и вам совсем не нравится? Вот как быть?

- Заранее просим ее прислать именно видео, потому что в сети много фейков с чужими фото. Так что мы понимаем, что за клиентка.

К слову, страница у парней в «Инстаграме» появилась всего четыре дня назад, но услуга, по их словам, уже востребована: самозанятые «женихи» выполнили десять заказов.

- Кто-то хочет, чтобы мы встретили в аэропорту или на вокзале с цветами, в кафе посидели или город посмотрели на авто класса люкс. Это нормально, ничего в этом плохого нет, - рассказывает Дмитрий.

Был даже вызов, когда девушка представила родителям парня на прокат как своего молодого человека. Они не только не раскололи подставного жениха, но и одобрили выбор дочки.

- Конечно, когда приезжает парень на автомобиле за два миллиона, да и красивый, здоровый, не курит и не пьет – всем родителям нравится, - самоуверен Дмитрий.

Он, кстати, не отрицает, что на одном из таких липовых свиданий могут вспыхнуть и настоящие чувства.

- Все возможно: если влюблюсь, тогда придется закончить этим заниматься, - пообещал парень.

И лучше бы ему слово свое сдержать, иначе самому придется невесту напрокат искать.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Они не живут в реальном мире»

На вопрос, почему эта услуга пользуется популярностью, мы попросили ответить Андрея Якутина, магистра психологии, клинического психолога.

- Психологи описывают современный мир как «одинокую толпу»: молодежь погружена в соцсети, их нет в реальном мире. И эти фото с парнями на прокат – часть их виртуальной жизни, где на их страничке сотни друзей. Они не воспринимают их как ненастоящие, что этого на самом деле нет в их жизни. Поэтому и оплачивают эту услугу! Плю кто-то правда хочет позлить своего бывшего, и не жалеет на это денег.

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