Ускользающая красота: лучшие кадры из внезапно замерзшего Новосибирска

Новосибирске 9 февраля случилась внезапная оттепель. В городе потеплело до +3. Сугробы начали усиленно таять, превращаясь в лужи и озера. Но весна в город раньше времени все-таки не пришла. В понедельник - новый прогноз и новые условия реальности: -10. Вода за несколько часов превратилась в «стекло», разгоряченные было ветви деревьев сковало невесомым инеем. Ярко-синее небо украсило город словно новым платком.

За хрупкой красотой наблюдал наш фотограф. В конце первого дня новой недели предлагаем вам посмотреть, каким он был - Новосибирск 10 февраля.

Купол театра оперы и балета припорошило снегом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Легкий снежок припорошил все вокруг. В том числе грязные кучи снега. В начале февраля город преобразился. Такое ощущение, что кто-то сделал уборку. Но нет, снега по-прежнему хватает, по многим тротуарам сложно ходить.

Новосибирцы ждут весны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирякам нравится такая погода: -10, ясное небо, легкий снег. Это намного лучше, чем слякоть среди зимы.

Декорации не отличить от настоящих деревьев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на площади Ленина по-прежнему Новый год. Декорации разбирать не торопятся. А что такого - ведь из дома елку вынесли еще не все. Или не так?

Белый снег добавил контраста.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даже серые памятники на главной площади смотрятся празднично.

Вчера здесь были лужи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каток заливают еще раз. Накануне здесь можно было разве что плавать.

На дорогах - каток.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На дорогах заливка не нужна: за городом асфальт блестит как стекло, в городе - бугры, неровности. Скользко. Утром и вечером пробки 8 баллов.

Обледенели и ступеньки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы спуститься по лестницам, приходится держаться за перила, иначе можно и улететь. Впрочем, в этот ледяной день ажиотажа в травмпунктах не было. Видимо, за декабрь и январь сибиряки научились правильно падать.

Снегирь занят своей красотой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Птицы в замешательстве - что это за загадки природы? То ли улетать, то ли петь, то ли морозов ждать…

Кованые ограды в центре Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По прогнозам синоптиков, этой ночью в городе сильно похолодает - до -25, а в пригороде и до -28.

Самое время лепить снежки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Днем 11 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами изморозь, на дорогах сильная гололедица, - сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Замерзшие следы на вчерашних лужах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что касается долгосрочного прогноза, по данным «Яндекс.Погоды», холода пришли ненадолго: в четверг потеплеет до -8, будет солнечно; в пятницу -6; в субботу -4.