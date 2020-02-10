Ведущий телепроекта «Запомнить все» помогает подтянуть английский за неделю и выучить ГОСТы

К своим 25 годам Константин установил два мировых рекорда по запоминанию, победил в проекте «Сверхспособности» на телеканале «Наука 2.0» и сейчас ведет собственную программу, а также открыл бизнес, который построил на своих выдающихся способностях. Предприниматель знает все о чертогах разума и раскрывает секреты феноменальной памяти. Чтобы поделиться своими навыками, молодой человек открыл специальные курсы.

- Константин, расскажите, когда и как вы начали тренировать свою память?

- Еще в детстве я начал заниматься мнемотехникой и понял, что это очень хороший инструмент для развития памяти. Сначала это было хобби.

Когда я учился в десятом классе, к нам в школу пришел автор уникальной методики по запоминанию Владимир Семенович Мангатаев, он рассказывал о возможностях памяти. Эта методика показалась мне очень интересной, я начал учиться под руководством Владимира Семеновича, улучшал свои способности, участвовал в двух чемпионатах по запоминанию. На практике отрабатывал разные техники и опытным путем выяснил, какая из техник лучше работает. На первом курсе мне нужно было подготовиться к экзаменам в кратчайшие сроки. Навыки запоминания помогли досрочно сдать сессию на отлично. Мои однокурсники стали интересоваться, как мне это удалось, расспрашивать о техниках. Я понял, что могу делиться опытом с людьми. Три года назад решил монетизировать свои навыки и открыл Школу развития памяти. Мы работаем онлайн, и география наших учеников обширна - помимо России, у нас есть ученики из разных стран, от Нью-Йорка до Китая. В онлайн-школе я преподаю по собственной методике мнемотехники, написал пособия для преподавателей нашей школы. Моя авторская методика преподавания - это личные практические наработки.

- В каких направлениях работает ваша школа?

- Основное направление - комплексное развитие памяти и работа с индивидуальными задачами по запоминанию. К нам приходят люди разных возрастов с разными запросами.

У нас есть несколько блоков: для школьников и студентов; для тех, кто учит иностранный язык; а еще развиваем так называемое запоминание в профессиональной сфере. Школьникам и студентам помогаем осваивать учебную программу - например, работаем над запоминанием исторических дат. В иностранном блоке помогаем запоминать даже слова маловостребованных языков - чешский, вьетнамский, японский. Следующее направление - профессиональная подготовка: запоминание юридических кодексов, ГОСТов, СНиПов (Строительные нормы и правила. - Прим. ред.). Один из ярких примеров: как-то помогали с запоминанием конспектов по ядерной медицине.

Вся работа ведется онлайн на нашем сайте. Это упрощает возможность коммуникации с теми, кто находится в других городах, регионах и странах. Ученики регистрируются на сайте, им открывается доступ в личный кабинет, где есть первый видеоурок, а после дается домашнее задание. Я лично проверяю выполненные задания и пишу подробный комментарий ученику на электронную почту или в один из мессенджеров. После выполнения задания открывается доступ к следующему уроку.

Основной курс длится месяц. По разным формам разработаны различные продлевающие занятия на укрепление знаний, на дополнительную отработку.

- Как вы работаете с детьми и подростками?

- Дети и подростки до 18 лет должны обучаться вместе со взрослым, с одним из родителей. Во-первых, взрослый всегда поймет излагаемую информацию, в то время как ребенок может не знать значения каких-то слов и образов. Взрослый может объяснить и помочь. Во-вторых, совместный процесс обучения в разы интереснее. У ребенка есть поддержка в лице мамы или папы. Важная составляющая развития ребенка - это воспитание. А воспитание - это в первую очередь родители. Мы даем семье дополнительную возможность общения. Тем более наше обучение построено как игровой процесс, можно проводить совместные интерактивы, включаться в развитие ребенка. Кроме того, обучение с родителями - это дополнительная гарантия хороших результатов обучения ребенка. Сидя за компьютером, дети зачастую могут развлекаться, играть в игры. При совместном обучении такого произойти не может - родители вместе с ребенком садятся за уроки и выполняют домашние задания.

- Сейчас в Новосибирске много различных школ и центров развития интеллекта, памяти. В чем преимущество вашей школы?

- Большинство центров даже не понимают, как можно измерить память или результаты учеников, а для нас это является ключевым критерием. Процесс выполнения домашнего задания - контроль результата ученика после каждого урока. Мы фиксируем, сколько образов, событий, букв, чисел (в зависимости от задания) запомнил ученик. Мы активно работаем на результат.

- В каких бытовых ситуациях можно применять знания, полученные в вашей школе?

- Современному человеку нужно запоминать много информации каждый день: номера телефонов, имена людей, план на день, список продуктов - все это вы будете запоминать легко и быстро. В рамках нашего курса предусмотрены примеры бытовых ситуаций, где и как вы будете применять полученные знания. Гарантирую, что после прохождения курса вы не забудете выключить плиту, утюг, газ, свет и воду.

Также сейчас активно изучаются иностранные языки - это один из самых популярных запросов. В этом направлении мы работаем в формате индивидуального обучения. За неделю наши ученики запоминают 1000 - 2000 слов из активного словарного запаса иностранного языка и быстро выходят на уровень Pre-Intermediate.

Для взрослых актуальна профессиональная подготовка. Все, чему мы учим, помогает человеку в рабочих ситуациях: повышение квалификации, аккредитация, выход на новую работу или должность. В сжатые сроки нужно запомнить и освоить много информации.

- Какие планы по развитию школы?

- В этом году запланировано ввести направление по скорочтению. Будем развивать направления по обучению детей - школьные предметные программы (биология, химия, география, история и др.). Выводим в отдельное направление английский язык, в качестве факультативов - немецкий и испанский языки. Если раньше обучение иностранному языку проходило в индивидуальном порядке, то сейчас мы разрабатываем онлайн-курс. Моя команда прорабатывает каждый урок, каждую тему и каждую фразу. Я хочу, чтобы любому человеку было понятно, что я говорю в видеоуроке. Все уроки будут продуманными и интересными, чтобы ученик был максимально вовлечен в процесс обучения.

- Расскажите о главных достижениях на сегодняшний день.

- Основное достижение нашей школы - результат учеников. Как много школ могут гордиться тем, что их учеников постоянно показывают на телеэкранах страны? А результаты моих учеников вы можете увидеть в шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1» или в телепроекте «Запомнить все», где за два дня мы с актером запоминаем монолог на китайском языке. Хочется также отметить ученика Кирилла Жердина - семилетний мальчик запомнил всю историю правления династии Романовых, все ключевые исторические события, а это более 100 исторических дат. И я могу продолжать.

На данный момент мы выпустили уже более 6 тысяч учеников, 150 тысяч человек прошли бесплатный пятидневный курс - нам удалось поставить обучение на поток. Помимо огромного количества учеников из России, у нас были ученики из Нью-Йорка, Сан-Франциско, Австралии, Индии, Китая, Италии и Франции. На телеканале «Наука» идет моя собственная передача «Запомнить все» - первая и пока единственная телепрограмма о том, как запоминать быстро. Под моим авторством вышла книга «Память как у слона». Для жителей Новосибирска я часто провожу мастер-классы. Меня часто приглашают в областную библиотеку, выступал на Днях науки в ГПНТБ.

Я рад, что моя методика востребована и позволяет каждому человеку запоминать информацию быстро и качественно, использовать возможности своей памяти в полной мере и идти в ногу со временем.

Статья подготовлена по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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