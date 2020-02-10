«Балтика» приступила к реализации новой долгосрочной стратегии

В 2019 году «Балтика» увеличила выручку на литр продукции (+3%) благодаря положительному прайс-миксу и росту продаж на экспорт по сравнению с 2018 годом. В течение всего 2019 года конкурентная среда на рынке пива была очень жесткой, вследствие чего объемы продаж компании упали на 8%. На ценовой микс оказали влияние повышение цен в конце 2018-го и начале 2019 года, рост сегмента крафтов и специалитетов и меньший объем продаж экономичных брендов.

Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа:

- Мы не удовлетворены нашими результатами в России в 2019 году, однако другие страны региона Восточная Европа показали хорошие итоги работы. Мы ожидаем, что конкуренция на пивном рынке России в 2020 году будет по-прежнему очень серьезной. Наряду с необходимостью перестроить наш бизнес в сторону роста выручки это будет оказывать давление на прибыльность. Улучшение результатов «Балтики» - это многолетний проект, в рамках которого мы укрепим наши ключевые бренды и наши позиции в растущих сегментах и каналах. Мы сделаем это с помощью инноваций, более эффективного исполнения и жесткого контроля над расходами.

Реализация обновленного бизнес-плана уже стартовала. В ноябре 2019 года потребители увидели пиво Carlsberg в новой бутылке. В декабре 2019 года «Балтика» выпустила в продажу линейку безалкогольного пива «Балтика 0» в банках с новым дизайном. Также в ассортиментной линейке бренда появились новинки. 11 декабря 2019 года компания подписала соглашение о партнерстве с Федерацией хоккея России, которое будет действовать до 2023 года.

Компания продолжает развивать экспортное направление. В 2019 году выручка от экспорта «Балтики» выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. «Балтика» экспортирует продукцию в 75 стран мира, в 43 из которых компания - единственный представитель России.

В части проектов по устойчивому развитию в 2019 году «Балтика» расширила инфраструктуру и партнерство в рамках программы по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу». Компания заключила контракты с 19 новыми региональными операторами и утилизирующими предприятиями, а парк проекта вырос до 10 000 контейнеров. Кроме того, «Балтика» реализовала пилотный проект по установке фандоматов российского производства для приема ПЭТ и алюминиевых банок совместно с сетью магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл». Благодаря реализации проекта компания превысила установленные законом нормативы сбора по каждой из категорий используемой упаковки и отправила на переработку более 100 000 тонн отходов, включая 12 000 тонн ПЭТ, 6400 тонн алюминия и 59 000 тонн стеклобоя.

Налоговые отчисления компании в бюджет РФ в 2019 году составили 56,1 миллиарда рублей, 66% из них - акцизы (37,3 миллиарда рублей). Общий объем инвестиций компании в 2019 году - 2,8 миллиарда рублей. Одним из основных объектов инвестиций стали биологические очистные сооружения (БОС) на трех заводах компании - в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. БОС обеспечивают высокую степень очистки стоков, надежны в эксплуатации и не требуют большого расхода электроэнергии. БОС позволяют использовать образующийся биогаз и экономить примерно 8% объемов закупок природного газа для котельных, уменьшая выбросы углекислого газа в атмосферу.

Результаты 2019 года завода пивоваренной компании «Балтика» в Новосибирске

Филиал «Балтика-Новосибирск» остается одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области и входит в число самых крупных налогоплательщиков региона. По итогам 2019 года компания перечислила около 4,2 миллиарда рублей налогов в региональный бюджет, из них 4 миллиарда рублей - акцизы. Всего с 2008 по 2019 год завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 36 миллиардов рублей акцизов.

Инвестиции, вложенные в развитие завода в 2019 году, составили порядка 91 миллиона рублей. 29 мая 2019 года компания «Балтика» запустила в Новосибирске производство безалкогольных сортов пива. Установленное на заводе оборудование работает по самой современной на сегодняшний день технологии производства безалкогольного пива - мембранной фильтрации. Для реализации проекта цех пивопроизводства был укомплектован высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, в III квартале 2019 года на заводе «Балтика-Новосибирск» был запущен в работу крупный экологический объект - биологические очистные сооружения (БОС) с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. «Балтика» предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства и стремится сократить влияние на окружающую среду. В частности, анаэробный метод очистки, используемый в работе БОС, отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. А биогаз, который образуется на этом этапе, будет использоваться как альтернативный источник энергии в котельной завода, что сократит потребление природного газа. Общая сумма инвестиций в строительство биологических очистных сооружений на заводе «Балтика» в Новосибирске превысила 519,5 миллиона рублей.

Общий объем инвестиций, вложенных в строительство и развитие завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года, составил более 5 миллиардов рублей.