«С тебя 15 тысяч»: вебкам-девушку шантажировали «голым» видео из приват-чата, она отказалась платить и пожалела

Девушка из Новосибирска стала жертвой шантажа. Все началось с сообщения в соцсети «ВКонтакте», писали с фейковой страницы: «У нас есть твое рабочее видео. С тебя 15 тысяч рублей». Речь шла о приват-съемке - когда-то сибирячка работала вебкам-моделью. В откровенном разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск она рассказала о бездействии правоохранителей и реакции родственников и друзей на эту историю.

«ПЛАТИ ДЕНЬГИ ИЛИ ОТПРАВИМ РОДСТВЕННИКАМ»

Видео, которым шантажировали Таню*, было снято несколько лет назад. В 2017 году она устроилась в студию вебкам - девушки раздеваются на камеру. Таня говорит, хотела заработать денег и «немного себя раскрепостить», так и попала в этот виртуальный бордель.

- Мне нужно было обуздать свою энергию, которая била ключом. Можно назвать это бунтарской выходкой. Была закрытой одно время. Даже друзьям не открывалась до конца. Вот и решила, что пора меняться. Думала, устроюсь туда, и ко мне потянутся люди, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна.

Таня действительно стала меняться, но не в лучшую сторону. Никакие деньги не могли принести удовольствие от того, что ей приходилось делать перед камерой.

- Я ощущала себя грязной. Хотела скрыться от общества, не хотела, чтобы меня кто-то трогал. Стала социопаткой, закрылась еще сильнее, - признается сибирячка. - Я поняла, что это не мое. Просто не хотела туда идти, через силу заставляла себя. Потом получила расчет и ушла. У меня и было-то всего пара приватов!

В отделе полиции заявление приняли. Фото: личный архив.

Девушка уже и думать забыла про этот опыт, как в социальных сетях к ней в сообщения «постучался» неизвестный.

- Мне написали: «Вот видео, давай 15 тысяч рублей, иначе я разошлю это твоим родственникам и друзьям». Мне сразу стало понятно, что студия таким образом зарабатывает. На самом вебкаме много денег не получить, хотя от наших заработков и забирали 60%, - считает Таня.

Когда студентке прислали видео из приватного чата, у нее случилась истерика. Однако на поводу у шантажистов она не пошла, деньги отправлять не стала. И вымогатели от угроз перешли к действиям. Видео с голой Таней было отправлено ее друзьям и брату.

- Друзья все перевели в шутку, спасибо им. Видели родители или нет, не могу сказать. Дома мы об этом не говорим. С братом ситуацию обсуждать не стали. Мне было очень тяжело. Я чуть в запой не ушла, не могла справиться, - делится Таня.

«У ПОЛИЦИИ ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ»

Сибирячка написала одному из администраторов студии, где работала. Там развели руками - про ситуацию не слышали, но в их «профессии» явление шантажа довольно распространено.

Девушка написала заявление в полицию. Правоохранительные органы приняли его и отложили в сторону. Никто шантажистов не искал.

- После полиции пошла по инстанциям выше - в прокуратуру. Меня вызвали в центральный отдел и сказали, что с подобной проблемой приходит много девочек. Отделу «К» (отдел полиции, который занимается киберпреступлениями) это не интересно - они ловят в основном кибертеррористов и прочих. Моим делом толком никто заниматься не будет, - объясняет сибирячка.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, надо ли полиции решать проблемы шантажа вебкам-девушек?

* Имя изменено по этическим соображениям.