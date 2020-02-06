«Перед глазами все плыло, жутко воняло»: пенсионерка пять часов пролежала в туалете больницы

70-летней Зое Николаевой стало плохо ближе к полудню: у пенсионерки резко закружилась голова.

- Я после завтрака только села за компьютер, и вдруг перед глазами все поплыло, - рассказала КП-Новосибирск Зоя Дмитриевна. – Потихоньку дошла до кровати, прилегла. Думала, отпустит, но стало только хуже: как открыла глаза, меня начало тошнить.

Бабушка дома была не одна. Ее сын вызвал скорую. Врачи первым делом померили давление, оказалось: 200 на 100, то есть очень высокое, надо госпитализировать.

- У меня такое в первый раз случилось: раньше всегда давление было 120 на 70, - говорит Зоя Дмитриевна. – Врач «Скорой помощи» мне поставил капельницу, но сбить давление так и не удавалось. Поэтому в первом часу дня меня повезли в больницу.

В приемном отделении Зое Дмитриевне по-прежнему было плохо. По ее словам, медики отвезли ее на каталке в туалет: для сбора анализов. А, может, просто подальше от других глаз: пожилую женщину продолжало тошнить.

- Привезли меня и забыли, — считает пенсионерка. - Там я пролежала на каталке почти пять часов: никто ни разу ко мне не подошел!

В этот момент рядом с бабушкой был ее сын Руслан: он пытался хоть чего-то добиться от врачей, спрашивал, можно ли вывезти маму в коридор?

- Сначала медсестры мне говорили, что в больнице слишком много народа, места нет, пусть моя мама побудет в санитарном помещении. Потом сказали, что надо дождаться невролога. Я каждые 20 минут к ним подходил, спрашивал, когда прием, а они все – ждите, - описывает ситуацию Руслан. – В итоге у них уже дежуривший терапевт и невролог сменились, и только уже к вечеру новый невролог осмотрел маму и сказал вывезти ее в коридор. Вывез каталку с мамой я сам.

Пенсионерка поступила в больницу днем 4 февраля. А в палату попала только спустя сутки. Остальное после туалета время провела, страдая в коридоре.

- Мне объяснили, что свободных мест в палатах нет, я ждала, пока кто-то выпишется, - говорит бабушка.

Сейчас она находится в отделении неврологии.

- Я хочу, чтобы врачей, которые так повели себя, наказали, - говорит пенсионерка. - Так просто эту ситуацию я не оставлю.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до заместителя главного врача больницы, где сейчас находится бабушка.

- Ни сама пациентка, ни кто-то из ее родных к нам с жалобой не обращались. Пусть они обязательно подойдут: разберемся в ситуации, - заверили в клинике.

Корреспонденты КП-Новосибирск также отправили запрос в областной Минздрав: их ответ мы обязательно опубликуем.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Ищите свидетелей, подавайте в суд»

Вот как прокомментировал ситуацию Алексей Крестьянов, управляющий партнер юридической фирмы:

- Прежде всего, бабушке надо написать претензию в Минздрав, и дождаться от них ответа. Если реакция ведомства ее не устроит, то тогда можно писать заявление в суд. Причем можно потребовать и компенсацию морального вреда, но тогда потребуются доказательства, что это ситуация была: к примеру, свидетельские показания.

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