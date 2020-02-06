Максимальный уровень: зачем одному из лидеров рынка БАД России самый статусный мировой сертификат пищевой безопасности

Выше некуда

Новосибирская компания «Фарм-про», лидер российского рынка биологически активных добавок, в частности, всеми любимого гематогена, поставила перед собой задачу выйти на максимально высокий уровень безопасности пищевого производства и контроля качества процессов. Это связано с расширением рынка сбыта. В перспективе - освоение новых торговых площадок, которые требуют наличия только международной сертификации. Кроме того, повышение качества производимых товаров, в том числе продуктов, стало общегосударственной идеей. А без международного сертификата высоких показателей достичь невозможно.

Четыре года назад компания успешно прошла аудит и впервые получила самый авторитетный в мире сертификат безопасности пищевого производства FSSC 22000. А буквально накануне нового года «Фарм-про» подтвердила соответствие требованиям обновленной версии этой сертификационной схемы.

- Мы подтвердили, что выпускаем безопасные продукты. Сертификация такого уровня - добровольная инициатива, - говорит Оксана Распутина, директор по производству «Фарм-про». - Для этого приглашается третья сторона (у нас проводила аудит сертифицированная компания SGS), которая проверяет, соответствует ли предприятие всем показателям пищевой безопасности. Есть, конечно, более простые стандарты сертификации, например, ISO. Но у них не такие жесткие требования к санитарным и гигиеническим условиям производства, как у FSSC. Наличие сертификата дает нам дополнительное конкурентное превосходство перед организациями, производящими аналогичную продукцию. Кроме того, это обязательное условие для заключения договоров с потенциальными крупными клиентами мирового уровня, такими как PepsiCo, Danone, Nestle и др. Да и требования заказчиков, продающих нашу продукцию под собственной торговой маркой (СТМ), соответствуют только самым высоким стандартам безопасности, и мы не можем от них отклониться.

Не все предприятия могут себе позволить получить сертификацию такого уровня, потому что лишь единицы соответствуют высоким международным стандартам безопасности пищевых продуктов. Кроме того, FSSC требует больших финансовых вложений не только на всех этапах производственной цепи, но и в инфраструктуре. Например, есть определенные требования к помещениям. Оговаривается все: от покраски стен до моющих средств. Казалось бы, мелочи, но и это тоже слагаемые безопасности продукции и производства в целом.

- Еще один плюс сертификации: все сотрудники предприятия систематически обучаются и совершенствуют свои знания, - уточнила Оксана Распутина. - Аудиты по системе менеджмента проходят в компании ежегодно, при этом требования постоянно повышаются. Важно, что соответствовать им должны все сотрудники, от кладовщика до директора по производству. Проверяющая сторона каждый раз отмечает, что все наши подразделения работают грамотно и слаженно.

Стабильное качество и доверие

Возродив много лет назад производство гематогена и расширив ассортимент полезных лакомств и фитопрепаратов, компания «Фарм-про» продолжает создавать по-настоящему качественные и нужные людям продукты по доступной цене.

- Вся наша продукция просто необходима и детям и взрослым, - считают в компании «Фарм-про». - В ней нет ничего, что может нанести организму вред, нет недопустимых консервантов, тяжелых металлов. Все сырье проходит строгий контроль. Мы берем только те образцы, которые смогут выдержать нашу проверку. Например, для производства фруктовых батончиков используем изюм и курагу с крупных заводов из Средней Азии. И мы можем вернуть сухофрукты назад, если они обработаны диоксидом серы (консервант, увеличивающий сроки хранения). Это вещество не должно содержаться в детских продуктах питания. Наша компания выпускает по-настоящему современные и нужные продукты для людей, поддерживающих здоровый образ жизни.

Кстати, многие покупатели отказываются от фруктовых батончиков, потому что в них могут попадаться осколки абрикосовых косточек. Да, такое случается, но не с продукцией «Фарм-про». Дело в том, что на производстве двойной контроль: сухофрукты вначале перебираются вручную, а потом каждый батончик проходит специальный внутриполостной детектор, который сбрасывает продукт с линии, если обнаружит в нем инородное вещество.

Справка «КП»

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) - это надежная, основанная на стандартах ISO, признанная на международном уровне схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи поставок.

В область сертификации вошла деятельность «Фарм-про» по производству гематогена, ириса тираженного, пастилок, фруктовых батончиков, сиропа шиповника, БАД в капсулах и таблетках.

Кстати

Предприятие «Фарм-про» основано в Новосибирске в 1997 году. Занимается производством гематогена по классической технологии, биологически активных добавок к пище в капсулах и таблетках, а также сиропов и фруктовых батончиков.

Помимо российского рынка, компания поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан.