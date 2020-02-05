2020-02-04T05:33:38+03:00
Общество

38 километров для новой жизни: межпоселковый газопровод в Тогучинском районе введен в эксплуатацию

Компания «Газпром газораспределение Томск» создала условия для газификации 1800 домов
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».
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В Новосибирской области продолжается реализация Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». На газовой карте области появились новые пункты. В конце января в Тогучинском районе был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 38 километров. Он обеспечит газом поселок Горный и два села - Буготак и Льниху.

При строительстве газопровода использовались современные технологии, позволяющие эксплуатировать трубу, по которой пойдет топливо, долго и, главное, безопасно.

- Межпоселковый газопровод изготовлен из полиэтилена, - уточнил Борис Середа, заместитель директора - главный инженер филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области. - Это уменьшает затраты на его эксплуатацию, так как не требуется защита от электрохимической коррозии.

Строительство газораспределительных сетей в самих населенных пунктах тоже завершено. Следующий этап - присоединение домовладений потребителей. Местные жители уже готовятся к приему нового топлива. Возможность подключиться к сетевому природному газу создана для 1800 домов, шести котельных, детских садов, школы и поликлиники.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Темпы газификации - высокие

В прошлом году в регионе были построены межпоселковые газопроводы в Барабинском и Татарском районах, что позволило провести газ в деревню Старощербаково, поселок Горка, села Новоульяновское и Северотатарское.

- В ближайшее время будет введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Ордынском районе, который обеспечит газоснабжение сел Кирза, Рогалево, Филиппово, Усть-Луковка, - рассказал Вячеслав Воронов, директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области. - Техническую возможность газификации получат еще более тысячи домовладений.

Работы выполнены в рамках Программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз», который обеспечивает финансирование проектно-изыскательских работ и строительства межпоселковых газопроводов. А региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа за счет привлечения средств бюджетов всех уровней и других источников финансирования.

Наш регион участвует в программе с 2005 года. За 14 лет инвестиции «Газпрома» составили больше 8 миллиардов рублей. За это время в регионе было построено около 1292 километров газопровода (из них 573 километра за счет «Газпрома»).

Для Новосибирской области газификация имеет огромное значение, поэтому темпы работ - высокие. У руководства области есть четкое понимание, что газификация не только улучшает уровень жизни людей - она создает условия для инвестиционной привлекательности области, что дает мощный скачок для развития бизнеса, а вслед за этим - появления новых рабочих мест.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Томск».

Куда обратиться, чтобы подключиться?

Когда придет газ, деревня будет жить по-новому. Выгода газификации для сельчан очевидна: стоимость отопления снизится в разы (огромные траты на заготовку дров и угля прекратятся) и в доме всегда будет горячая вода. Вместо электроплиты или печки теперь будет газовая, что ощутимо сэкономит электроэнергию. Кроме того, газ - экологичный вид топлива, который при горении не загрязняет атмосферу, как печное отопление.

И селяне, которые ждали голубого топлива много лет, не собираются упускать выгоду. В настоящее время в населенных пунктах Горный, Буготак и Льниха организуются сходы граждан, на которых специалисты ООО «Газпром газораспределение Томск» рассказывают о порядке подключения к сетям газораспределения: куда обращаться, с чего начинать.

Для обслуживания потребителей этих населенных пунктов компанией было создано Горновское подразделение, которое находится по адресу: пос. Горный, ул. Планетная, 4, тел. (383) 402-97-14.

Кроме того, по всем вопросам можно обратиться в службу «Единое окно» по адресу: Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, тел. (383) 373-42-94.

Информация о порядке подключения размещена и на сайте gazpromgr.tomsk.ru. Там же можно подать онлайн-заявку на подключение.

Справка «КП»

ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает реализацию Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на территории СФО, осуществляет транспортировку природного газа, техническую эксплуатацию газораспределительных сетей, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. В Новосибирской области компания обслуживает более 23 тысяч газифицированных квартир и домовладений.

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