2020-02-05T15:05:39+03:00
Дом. Семья

Маленький и пугливый: у редких кошек в новосибирском зоопарке родился малыш

Сотрудники зверинца уже и не мечтали о прибавлении: мало того, что эти животные редко размножаются в неволе, так у самца еще выявили проблемы со зрением. Но случилось чудо
Алена КУЛЕШОВА
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Котенок чувствует себя отлично. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.Котенок чувствует себя отлично. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.
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Редкие кошки маргай появились в новосибирском зоопарке еще четыре года назад - в 2016 году. Но вот на пребавление в семействе сотрудники зверинца не особо-то и рассчитывали.

- Начнем с того, что кошки маргай очень редко дают потомство не в своей естественной среде обитания. А в нашем случае был еще один фактор - у самца выявили серьезные проблемы со зрением, кота пришлось оперировать, - объсяняют в новосибирском зоопарке.

Кошки маргай очень редко дают потомство в зоопарках. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.

Кошки маргай очень редко дают потомство в зоопарках. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.

Спросите, как связаны проблемы со зрением и рождение детенышей? Объясняем словами ветеринаров: любые проблемы со здоровьем у животного снижают снижают репродуктивные способности у животных. А вот в новосибирском зоопарки редкие кошки смогли стать родителями, причем впервые в истории зверинца.

Мама с малышом почти не показывается людям. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.

Мама с малышом почти не показывается людям. Фото: новосибирский зоопарк/ В. Габов.

- На самом деле, кошки маргай очень скрытные. А сейчас самка стала еще более осторожной, чем обычно. Из своего укрытия она вместе с малышом выходит, как правило, по вечерам и ночью, - рассказывает Ольга Шило, заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка. - Первое время сотрудники зоопарка не беспокоили семейство, но когда детеныш немного подрос, его осмотрел ветеринар. Оказалось, что это мальчик! Вес в возрасте одного месяца у нашего котенка достигает всего 486 граммов.

СПРАВКА «КП»

Кошки маргай умеют отлично лазать по деревьям, а потому проводят почти всю свою жизнь на ветках. В отличие от других своих собратьев, маргай умеют поворачивать свою лодыжку на все 180 градусов и карабкаться по дереву головой вниз, прямо как белки! В наше время эти грациозные кошки относятся к числу вымирающих животных. Поэтому, их размножением занимаются в зоопарках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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