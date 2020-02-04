Известный российский промышленник: «Людям - работу, предприятиям - доступные кредиты и низкие налоги»

Заседание пройдет при участии российского промышленника Константина Бабкина, создателя концепции стратегического развития России. О том, какими должны быть первоочередные шаги спасения российской экономики и о каких проблемах пойдет речь в Новосибирске, читайте в нашем интервью.

- Константин Анатольевич, Новосибирск является своеобразным промышленным маркером в России. Проблемы такие же, как и в других регионах: требуется качественный рывок, чтобы промышленность действительно стала флагманом, который потащит за собой развитие других сфер… Нам кажется, что в Новосибирске возродить промышленность гораздо проще: у нас есть хорошие научные школы, которые тесно сотрудничают с производством… На чем, на ваш взгляд, надо сконцентрироваться в первую очередь?

- Да, Новосибирск - мегаполис, где сосредоточены различные научные школы, и для промышленности здесь большой потенциал. Я не открою большого секрета: для того, чтобы полноценно развивать экономику, не нужно концентрироваться на развитии только одного направления и называть его приоритетным, - следует развивать и поддерживать все отрасли, которые сейчас живы благодаря усилиям различных бизнесменов и предпринимателей. В советское время в Новосибирске, как и в других городах СССР, существовали огромные заводы, масштабные производства, где были задействованы десятки тысяч человек. Позже, уже в новейшей истории, предприятия распались, в бывших цехах открылись новые производства, самые разные - от выпуска продуктов питания до различных товаров народного потребления. Это большой сектор, который называется малым и средним бизнесом. Так вот, надо понимать, что все они действуют не благодаря, а вопреки поддержке государства. Тем, что они выжили, они обязаны только себе - своему труду, находчивости, смекалке, которая помогает выдержать тяжелейшую конкуренцию. И если правительство возьмет курс на развитие реального сектора, снизит налоги, предоставит предпринимателям возможность брать недорогие кредиты, будет защищать не только внутренние, но и внешние рынки, то эти небольшие производства благодаря своим компетенциям, своему трудолюбию смогут быстро нарастить объемы производства и превратиться из малых в более крупные. Цепочка «доступные кредиты - низкие налоги» повлияет и на создание рабочих мест, и на расширение производства. И как только это произойдет, границы предприятий существенно расширятся - они выйдут за пределы своего региона и займут более комфортные ниши. А дальше страна сможет вернуть себе титул «фабрики мира», как это было перед революцией, в период нашей советской истории. В экономике нужно развивать различные направления, ориентируясь на внутренние потребности страны и экспортные составляющие.

- Вы не на словах, а на деле знаете, как возродить сельскохозяйственное машиностроение. В нашем городе существовал некогда мощный профильный завод Сибсельмаш, сейчас в этих цехах - масса мелких предприятий. Вместе с тем доморощенные сельскохозяйственные предприятия стараются покупать или брать в лизинг американские тракторы или комбайны. И вот вопрос: как обеспечить развитие сельскохозяйственного машиностроения с учетом специфики региона? И возможно ли это на данном этапе?

- Ситуацию на рынке сельскохозяйственного машиностроения я знаю не понаслышке. Я являюсь совладельцем комбайнового завода Ростсельмаш, президентом Промышленного союза «Новое Содружество», президентом Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, председателем совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Когда-то нам казалось, что закрытие 10 российских заводов, производящих различную сельскохозяйственную технику, окончательно уничтожило этот вид экономики. Но значительно позже Правительство РФ с подачи наших производителей разработало программы поддержки машиностроения, в том числе это касалось субсидирования производства, формирования государственного заказа, льготных кредитов. К 2013 году в отрасли стали происходить изменения, связанные с тем, что появились элементы разумной сельскохозяйственной политики. Производство техники для нужд АПК выросло в 4 раза, страна стала экспортировать эту технику в 37 стран мира. Робко, нестабильно, но даже в таких условиях мы получили большой эффект, который, что называется, можно и руками потрогать. Уверен, что государству необходимо превратить свою поддержку отечественной промышленности в отлаженный конвейер. Поэтому наши предложения вполне реальны, их поддерживают машиностроители во всей стране. Мы предлагаем изменить три основных направления: налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику. Сегодня в России запредельно высокие налоги, и налоговый прессинг увеличивается, при этом государство тонет в деньгах, но на развитие промышленности выделяются крохи. В том числе это связано и с политикой Центробанка, проводящего жесточайшую кредитно-денежную политику, поэтому производители не в состоянии взять кредит и развивать свое предприятие. Это касается и обычных людей, для которых покупка дома, автомобиля все еще остаются мечтой. Дальше - больше. Вступив в ВТО, мы создали хорошие условия для иностранных производителей, забыв об отечественных. Поэтому рецепт прост. Экономические «болячки» легко вылечить, если снизить налоги, сделать кредиты доступными, а также дать местным промышленникам достаточные преференции и обеспечить государственную защиту. Решив эти вопросы, я думаю, можно говорить и о возрождении Сибсельмаша. Возможно, под другим названием, но с прежней основой - выпуск сельскохозяйственной техники для аграриев. А вообще, по такому же пути надо идти и в отношении поддержки АПК. К примеру, в европейских странах доходы товаропроизводителя выглядят так: половина прибыли - собственный заработок, а вторая - государственные дотации. Там принято защищать свой рынок от продовольствия из других стран не таможенными пошлинами, а дотациями.

- Вы затронули очень важную тему. Горько слышать, как представители старой, советской школы в сердцах говорят, что молодое поколение не хочет работать фрезеровщиками, токарями… Платят копейки, перспектив никаких, льгот нет. Президент своим посланием Федеральному собранию обеспечил надбавки классным руководителям. Но почему обделены люди рабочих профессий? Конечно, в России нет такого количества государственных предприятий, как раньше, но внимание-то к промышленности надо проявить! Что вы думаете по этому поводу? Как преодолеть проблему непрестижности рабочих профессий?

- Справедливое замечание. Президент обозначил приоритеты, в их числе - борьба за демографию. Давайте стимулировать рождаемость деньгами, заодно и бедным накинем… Но в нашем понимании это, к сожалению, не системный подход. Бороться с бедностью и повышать рождаемость надо не с помощью денег, которые рано или поздно кончатся, - следует развивать реальный сектор экономики. Проще говоря, «лечить» бедность работой. Для этого, повторюсь, нужны низкие налоги, доступные кредиты, возможность преференций со стороны государства и защита промышленников. Все это приведет к созданию новых рабочих мест и даст людям возможность больше зарабатывать. У предпринимателей будет больше потенциала для инвестиций в собственное производство, им откроется возможность приобретать высокотехнологичные компьютерные центры с уникальным программным обеспечением и высоким уровнем обслуживания. На таком оборудовании работают уже не обычные токари - это специалисты другого профиля и другой направленности. Если мы создадим условия для экономического роста, возрастет и престижность образования. И я уверен, вслед за этими изменениями подтянется и демография - люди увидят перспективу, желание выйти из повальной депрессии, которая в нашей стране стала синонимом слова «бедность».

- В 2013 году вы написали Президенту РФ по существу открытое письмо. Вы последовательно объяснили, почему тракторы выгоднее производить в Канаде, чем в России. Письмо было написано в ответ на вопрос Путина о том, почему Ростсельмаш не переносит производство тракторов из Канады в Россию. Вскоре вы стали автором Стратегии экономического развития России… Скажите, если брать во внимание ваше открытое письмо президенту, что вы туда дописали или добавили бы сейчас?

- С тех пор ситуация в экономике лучше не стала. Я бы ничего сейчас к этому письму не добавлял. Налоги - жесточайшие, кредиты - неподъемные, стоимость перевозок, логистика - для производителей драконовские. Ситуация в России не улучшилась. Да, появились некоторые меры поддержки со стороны государства, в том числе и сельскохозяйственного машиностроения, но они не системные. Это подтверждает и статистика: количество производственных предприятий в России уменьшается. Поэтому дух и посыл письма президенту я оставил бы прежними. Что касается стратегии, то мы с вами уже описывали ее суть. Промышленникам нужны деньги, а взять их можно в банке, но не на тех кабальных условиях, которые существуют сейчас. Плюс надо системно снижать налоговое бремя, иначе мы так и будем спасать от бедности всю страну.

Константин Бабкин: - Президент обозначил приоритеты, в их числе - борьба за демографию. Давайте стимулировать рождаемость деньгами, заодно и бедным накинем…

- В чем, по-вашему, отличие «сибирского взгляда» на развитие российской промышленности? Чего вы ждете от встречи с сибирскими предпринимателями?

- Чем «сибирский взгляд» отличается от общероссийского? Вы знаете, мы живем в стране, где существует одна проблема: возрождение промышленности, создание четкой концепции поддержки тех, кто занят делом. И неважно, о каком регионе идет речь. Чита, Ярославль, Пермь - от Москвы до самых до окраин, везде одна проблема: дорогие кредиты, высокие налоги, стоимость энергоресурсов… Но чем дальше от Садового кольца, тем лучше люди понимают необходимость развития реального сектора. В Новосибирске, мы надеемся, тоже разделяют наши взгляды. Возможно, в процессе мы услышим о каких-то новых идеях, проектах, необходимых российской экономике.

- Вы не только бизнесмен, но и возглавляете Партию Дела. На ваш взгляд, будет ли меняться политическая стратегия партии в связи с новыми инициативами Президента РФ и сменой правительства? И правда ли, что вам поступали предложения войти в новый состав Кабинета министров РФ?

- Предложений поработать в правительстве пока не поступало. А что касается трендов, о которых мы с вами говорили, - никаких сигналов я пока уловил. Поэтому говорить о том, что правительством в отношении реального сектора взят новый курс, я тоже не могу. Обнадеживает, что в Кабинете министров уже есть или появились персоналии, которые не понаслышке знают о проблемах в отрасли, экономике. Я говорю в первую очередь о Юрии Борисове, заместителе председателя Правительства РФ, и министре промышленности и торговли Денисе Мантурове. Что касается Партии Дела, то наша политика не поменялась: мы за создание четкой и внятной государственной политики поддержки реального сектора экономики и никуда с этого пути не свернем.

Справка «КП»

Константин Анатольевич Бабкин - российский предприниматель и политический деятель, председатель Московского экономического форума, президент Ассоциации «Росспецмаш», лидер Партии Дела и председатель совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Создатель экономической программы «Разумная промышленная политика».