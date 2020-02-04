2020-02-04T16:18:44+03:00
Общество

Макияж для куклы-монстра: новосибирская школьница зарабатывает в «Инстаграме» с помощью своего лица

Девятиклассница рисовала «лайки» на щеках и однажды проснулась знаменитой: сейчас у нее более 261 тысячи подписчиков
Никита МАНЬКО
Поделиться:
С помощью косметики девочка-подросток словно превращается в героя мультфтильма. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/С помощью косметики девочка-подросток словно превращается в героя мультфтильма. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/
Изменить размер текста:

Яне Хабибуллиной всего 15 лет, но по популярности она может уже соперничать с топовыми блогершами «Инстаграма». Девочка из Новосибирска набрала более 261 тысячи подписчиков буквально за год, демонстрируя альтернативный макияж. Вместо жирных стрелок - тонкие ветви яблони, вместо румян - космические облака. Теперь школьница зарабатывает за одну «сторис» больше, чем сотрудник фастфуда - за два месяца, и мечтает открыть свой художественный салон красоты. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили с юной звездой макияжа и узнали секрет успеха.

Миловидная девушка считает свой макияж искусством. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Миловидная девушка считает свой макияж искусством. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Год назад Яна Хабибулина была типичной девятиклассницей. Девочка родилась в Новосибирске, училась в обычной школе № 196 в Северо-Чемском жилмассиве, увлекалась дерзкими куклами Monster High и любила создавать для них образы. Мечтала, что подрастет и будет делать это уже для настоящих людей, - поэтому для поступления выбрала Новосибирский колледж парикмахерского искусства. Первые эксперименты проводила на себе - училась макияжу по роликам в интернете и выкладывала то, что получалось, не думая о раскрутке.

Свое лицо девушка называет холстом. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Свое лицо девушка называет холстом. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Я смотрела ролики в интернете. Что-то нравилось, что-то привлекало внимание - и мне тоже хотелось сделать что-то яркое, необычное… Так получилось, что лучшим холстом для воплощения моих идей стало мое лицо. Ну а дальше получилось просто: чем больше образов, тем увереннее рисует рука, - рассказывает Яна Хабибулина.

Новосибирская школьница зарабатывает в «Инстаграме» с помощью своего лица.

Художница макияжа говорит, что свой стиль нашла сама, без конкретных наставников или популярных бьюти-блогеров. Но настоящая популярность пришла к ней после обычной клоунады. После выхода фильма «Оно-2» Яна нарисовала на лице маску Пеннивайза с надписью Loser («Неудачник»), которая сработала ровно наоборот. Лицо сибирячки вырвалось в топ «Инстаграма», и пост получил миллион просмотров.

Девушка просит не называть ее бьюти-блогером. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Девушка просит не называть ее бьюти-блогером. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Мое творчество делает обычный день немного ярче. Каждая работа отражает мое настроение: это могут быть впечатления от просмотра фильма или образ, навеянный новой песней, предстоящим праздником. Или просто захотелось что-то особенное сделать. Я не отношу себя к бьюти-блогерам. Я не учу людей красиво «рисовать лицо» и вообще не учу краситься. Мне нравятся необычные образы - я рисую их на своем лице и делюсь результатом, - поясняет Яна Хабибулина.

Еще в старших классах Яна начала красить волосы в яркие цвета - розовый, голубой, ярко зеленый. Во многих школах это до сих пор вызывает вопросы учителей, но на Северо-Чемском к этому относились довольно лояльно. А вот за дресс-кодом следили, говорит мама блогерши.

Мама всегда поддерживала дочку. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Мама всегда поддерживала дочку. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Мама всегда поддерживала меня и мои идеи. Даже если она была не в восторге от ярко-зеленого, красного, синего цвета моих волос. Я точно знаю, что она не станет критиковать. Она понимает, что я так вижу и мне необходимо сделать именно так, чтобы воплотить фантастическую идею в жизнь. Я понимаю, что быть кумиром - это большая ответственность, и я еще не готова быть наставником для огромной аудитории. Если бы подписчики хотели просто следить за тем, что я делаю или как создаются мои образы, какой косметикой я пользуюсь, - это пожалуйста, следите. Но не спрашивайте меня, как жить и что делать! Я сама только начинаю свой путь в осознании жизни, - делится Яна Хабибулина.

Фото до и после макияжа. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Фото до и после макияжа. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Я позитивно отношусь к увлечению дочери. Мне нравится, как загораются ее глаза, когда она готовит новый образ. Ей приносит это радость (и деньги). Раскритиковать, запретить, обесценить всегда проще. Я с детства поддерживаю в дочери самостоятельность, стараюсь не навязывать ей свое мнение, если вижу, что у нее есть своя позиция. Конечно, всегда подскажу, посоветую, если она обратится за помощью, - говорит Вера Хабибулина.

Девушка похожа на героя комиксов. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Девушка похожа на героя комиксов. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

С первой популярностью к Яне пришел и первый доход. Производители косметики заметили Яну и стали присылать ей бесплатные наборы для художественного макияжа, а также платить за рекламу. Но юная блогерша упрямо держится за честность - и ставит учебу в колледже выше гонки за капиталом. Сперва музой девочки была ее 17-летняя коллега из Перми, подписывавшаяся как Даниил Ткачик, но теперь подростки на равных несут новый тренд в массы.

Журналисты КП-Новосибирск задались вопросом: так в чем же секрет популярности - в ярких стрелках и картинных румянах?

Так Яна выглядела несколько лет назад. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Так Яна выглядела несколько лет назад. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Красиво накраситься - это вопрос опыта. Сперва 10 раз не получится нарисовать стрелку, а потом рука сама будет выводить линию. Но придумать и воплотить идею - это уже не каждому дается легко. Ищите вдохновение в любимых книгах, фильмах, путешествиях, эмоциях, - советует Яна Хабибулина. - У каждого свое чувство прекрасного, своя муза. Прислушивайтесь к себе!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Делал закладки на станции: под Новосибирском задержали наркоторговца
На сибирячку подали в суд из-за «Лунтика»: ей придется заплатить 40 тысяч рублей
Новосибирец украл детский конструктор по цене драгоценностей
В аквапарке убрали перила, из-за которых утонул подросток
В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал мальчик
Новосибирские пенсионеры выстроились в очередь к тест-мобилю, в котором проверяют на ВИЧ
«Там были газовые баллоны и печь»: в частном доме под Новосибирском обрушилась стена и крыша
Поиски таксиста, пропавшего в Новосибирске, завершены
Новосибирец сбил 9-летнего мальчика: ребенок в больнице
Эвакуировали 10 человек: в доме под Новосибирском рухнула стена и крыша
Ну-ка отними! Школьница не поделила с медведем корзинку во время фотосессии
В минздраве рассказали о результатах анализов сибирячки, госпитализированной из-за коронавируса
«Отстой, плачу навзрыд»: блогерша, у которой украли айфон, собирает деньги на новый мобильник
Сибиряк попытался пронести на режимный комбинат бутылку пива
Подозрительный пакет, найденный в больнице №12, увезли в Роспотребнадзор
«Пакет есть, что внутри — непонятно»: силовики прокомментировали слух о подброшенной сибирской язве в больницу
«Там люди в спецодежде»: очевидцы сообщают о том, что к больнице №12 съехались полицейские и пожарные
Никого внутрь не пускают: в новосибирской больнице найден подозрительный пакет
Внутри был ребенок: в Казахстане ночью замерз нелегальный автобус из Новосибирска
Ее хотели усыпить: волонтеры спасли одноглазого котенка от смерти
Не ездите туда, там 8-бальная пробка: массовое ДТП парализовало движение в Кировском районе
«Стесняшки пошли»: реакция бездомного кота на ласку растрогала соцсети