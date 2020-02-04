Макияж для куклы-монстра: новосибирская школьница зарабатывает в «Инстаграме» с помощью своего лица

Яне Хабибуллиной всего 15 лет, но по популярности она может уже соперничать с топовыми блогершами «Инстаграма». Девочка из Новосибирска набрала более 261 тысячи подписчиков буквально за год, демонстрируя альтернативный макияж. Вместо жирных стрелок - тонкие ветви яблони, вместо румян - космические облака. Теперь школьница зарабатывает за одну «сторис» больше, чем сотрудник фастфуда - за два месяца, и мечтает открыть свой художественный салон красоты. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили с юной звездой макияжа и узнали секрет успеха.

Миловидная девушка считает свой макияж искусством. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

Год назад Яна Хабибулина была типичной девятиклассницей. Девочка родилась в Новосибирске, училась в обычной школе № 196 в Северо-Чемском жилмассиве, увлекалась дерзкими куклами Monster High и любила создавать для них образы. Мечтала, что подрастет и будет делать это уже для настоящих людей, - поэтому для поступления выбрала Новосибирский колледж парикмахерского искусства. Первые эксперименты проводила на себе - училась макияжу по роликам в интернете и выкладывала то, что получалось, не думая о раскрутке.

Свое лицо девушка называет холстом. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Я смотрела ролики в интернете. Что-то нравилось, что-то привлекало внимание - и мне тоже хотелось сделать что-то яркое, необычное… Так получилось, что лучшим холстом для воплощения моих идей стало мое лицо. Ну а дальше получилось просто: чем больше образов, тем увереннее рисует рука, - рассказывает Яна Хабибулина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758724" frameborder="0"></iframe> Новосибирская школьница зарабатывает в «Инстаграме» с помощью своего лица.

Художница макияжа говорит, что свой стиль нашла сама, без конкретных наставников или популярных бьюти-блогеров. Но настоящая популярность пришла к ней после обычной клоунады. После выхода фильма «Оно-2» Яна нарисовала на лице маску Пеннивайза с надписью Loser («Неудачник»), которая сработала ровно наоборот. Лицо сибирячки вырвалось в топ «Инстаграма», и пост получил миллион просмотров.

Девушка просит не называть ее бьюти-блогером. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Мое творчество делает обычный день немного ярче. Каждая работа отражает мое настроение: это могут быть впечатления от просмотра фильма или образ, навеянный новой песней, предстоящим праздником. Или просто захотелось что-то особенное сделать. Я не отношу себя к бьюти-блогерам. Я не учу людей красиво «рисовать лицо» и вообще не учу краситься. Мне нравятся необычные образы - я рисую их на своем лице и делюсь результатом, - поясняет Яна Хабибулина.

Еще в старших классах Яна начала красить волосы в яркие цвета - розовый, голубой, ярко зеленый. Во многих школах это до сих пор вызывает вопросы учителей, но на Северо-Чемском к этому относились довольно лояльно. А вот за дресс-кодом следили, говорит мама блогерши.

Мама всегда поддерживала дочку. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Мама всегда поддерживала меня и мои идеи. Даже если она была не в восторге от ярко-зеленого, красного, синего цвета моих волос. Я точно знаю, что она не станет критиковать. Она понимает, что я так вижу и мне необходимо сделать именно так, чтобы воплотить фантастическую идею в жизнь. Я понимаю, что быть кумиром - это большая ответственность, и я еще не готова быть наставником для огромной аудитории. Если бы подписчики хотели просто следить за тем, что я делаю или как создаются мои образы, какой косметикой я пользуюсь, - это пожалуйста, следите. Но не спрашивайте меня, как жить и что делать! Я сама только начинаю свой путь в осознании жизни, - делится Яна Хабибулина.

Фото до и после макияжа. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Я позитивно отношусь к увлечению дочери. Мне нравится, как загораются ее глаза, когда она готовит новый образ. Ей приносит это радость (и деньги). Раскритиковать, запретить, обесценить всегда проще. Я с детства поддерживаю в дочери самостоятельность, стараюсь не навязывать ей свое мнение, если вижу, что у нее есть своя позиция. Конечно, всегда подскажу, посоветую, если она обратится за помощью, - говорит Вера Хабибулина.

Девушка похожа на героя комиксов. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

С первой популярностью к Яне пришел и первый доход. Производители косметики заметили Яну и стали присылать ей бесплатные наборы для художественного макияжа, а также платить за рекламу. Но юная блогерша упрямо держится за честность - и ставит учебу в колледже выше гонки за капиталом. Сперва музой девочки была ее 17-летняя коллега из Перми, подписывавшаяся как Даниил Ткачик, но теперь подростки на равных несут новый тренд в массы.

Журналисты КП-Новосибирск задались вопросом: так в чем же секрет популярности - в ярких стрелках и картинных румянах?

Так Яна выглядела несколько лет назад. Фото: instagram.com/yano4kaa.a/

- Красиво накраситься - это вопрос опыта. Сперва 10 раз не получится нарисовать стрелку, а потом рука сама будет выводить линию. Но придумать и воплотить идею - это уже не каждому дается легко. Ищите вдохновение в любимых книгах, фильмах, путешествиях, эмоциях, - советует Яна Хабибулина. - У каждого свое чувство прекрасного, своя муза. Прислушивайтесь к себе!