2020-02-02T19:46:45+03:00
Происшествия

«Он всегда улыбался, был готов помочь»: врач из Куйбышева покончил с собой после аварии

Друзья и коллеги сибиряка не верят, что причиной смерти могли стать проблемы на работе
Алена КУЛЕШОВА
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Врач из Куйбышева покончил с собой после того, как попал в аварию.Врач из Куйбышева покончил с собой после того, как попал в аварию.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 31 января, под Новосибирском произошла авария: автомобиль Toyota RAV4 врезался в опору линии электропередачи. Машина превратилась буквально в груду металла, но водитель просто чудом остался жив – его спасли подушки безопасности. Однако, на этом история не закончилась...

После того, как прибывшие на место аварии спецслужбы эвакуировали покореженный автомобиль, его водитель, 49-летний врач анестезиолог-реаниматолог из Куйбышево Олег К. попросил остановиться на заправке, чтобы купить воды. Мужчина долго не возвращался, а потом его обнаружили мертвым в туалете: он покончил с собой.

Коллеги сибиряка не могут поверить в произошедшее. Фото: соцсети.

Коллеги сибиряка не могут поверить в произошедшее. Фото: соцсети.

Олег вместе с женой жил в Куйбышеве и работал анестезиологом-реаниматологом в Куйбышевской районной больнице. В Новосибирске в 1994 году он окончил лечебный факультет медицинского университета. Сейчас в этом городе живет его взрослая дочь и маленькая внучка. Произошедшая история оказалась настоящим шоком для всех, кто знал Олега. Никто из его друзей даже предположить не мог, что он способен совершить подобное. Коллеги видели счастливого анестезиолога в четверг на работе в последний раз.

- Я его знала и как человека и как врача, мы вместе работали, наверное, лет десять. Он всегда был тем самым человеком, который именно любил жизнь! Всегда видела его улыбающимся, приветливым. Он никогда не говорил о трудностях. Хотя, работа у нас совсем нелегкая. Но Олег любил свое дело, - рассказала КП-Новосибирск коллега погибшего. - Это стало полным шоком для всех. Ребята, наши коллеги, просто не могут проверить в произошедшее… Вот, буквально в среду и четверг он был на работе, дежурил, все его видели, с ним говорили.

У врача осталась семья. Фото: соцсети.

У врача осталась семья. Фото: соцсети.

Слухи о том, что Олег решил свести счеты с жизнью из-за проблем на работе, его коллеги не подтверждают. Говорят, что да работа анестезиолога трудная, нервная, но никаких эксцессов в последнее время не случалось.

- Кто-то говорит, что он мог сделать это из-за разбитой машины… Вот это уже настоящая ерунда, он бы никогда так не поступил из-за какого-то авто, - говорят коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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