Биологическое оружие или новая чума, которая косит только китайцев? Ученый комментирует самые популярные мифы о новом коронавирусе

Информация в сети о новой китайской заразе расползается быстрее самого вируса. При этом некоторые рассуждения сеют панику, а сами домыслы из области фантастики, мы пообщались с новосибирским ученым, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса первой волны – в 2003 году. Александр Чепурнов тогда заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор», сейчас работает в Институте экспериментальной клинической медицины СО РАН.

Мы попросили эксперта развенчать или подтвердить основные мифы связанные с новым вирусом.

МИФ 1. КОРОНАВИРУС – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.

Такое предположение можно встретить в обсуждениях в соцсетях. Некоторым оно кажется из разряда фантастики, другие наоборот уверены, что это самое правдоподобное объяснение. Что скажет эксперт?

- Думаю, что это не может быть правдой. Достаточно отчётливо видно, откуда взялся этот вирус - рынок Ухань. Именно там все всё началось. С товаров и прилавков было отобрано порядка 600 проб. 33 из них подтвердились. Согласитесь, что вряд ли биологическое оружие распространялось бы таким способом. Сама мысль о таком виде оружие – просто популярная идея. Да и никто не стал бы изобретать подобное, не имея готовой вакцины против вируса.

МИФ 2. ВСЁ ИЗ-ЗА МЯСА ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ И ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ.

Вирус 2019-nCoV – вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. Также по сети распространяется информация, что все началось с того, как на рынке в Ухане кто-то съел сырое мясо летучей мыши.

- Предполагаю, что это не миф. Действительно к таким выводам пришли некоторые учёные, которые анализировали геном летучих мышей. Согласно нескольким базам данных коронавирус действительно циркулирует в колониях этих животных. Вполне возможно, что змеи в свою очередь могли поймать летучих мышей, у которых широко распространён коронавирус, и съесть их. В результате нескольких пассажей вирус прошёл изменения и прижился у змей. Далее змеи могли стать пищевым объектом для населения.

Также есть версия, которая генетически обоснована, что изначально источником заражения была норка.

МИФ 3. КОРОНАВИРУС – ЭТО ВЫДУМКА.

Да, тест на выявление наличия инфекции уже создан, каждый день увеличивается число заболевших. Но не могут ли врачи путать этот вирус с теми вирусами, которые были ранее известны?

- Я думаю, что в скором времени мы разберёмся. Сейчас довольно крепко стоит на ногах такая наука как молекулярная эпидемиология. Она позволяет проследить, при достаточно большом объёме вирусного материала, как и откуда всё пришло. У меня есть ощущение, что расползание болезни в Китае началось раньше. Просто сначала при обнаружении вируса, ставили диагнозы ОРЗ, пневмония. А после того, как выявили истинную форму вируса, стало понятно, что это именно коронавирусная пневмония.

Александр Чепурнов заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор». Фото: личный архив.

МИФ 4. КОРОНАВИРУС ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА КИТАЙЦЕВ.

Как известно, очагом вируса стал Китай. Количество заболевших в Поднебесной составляет несколько тысяч, более двухсот погибших. В приграничных странах ситуация намного спокойнее.

- Я считаю невозможным то, что вирус может действовать только лишь на одну определенную нацию. Генетики однозначно сказали, что это невозможно. Слишком большой и разнообразный геном человека, чтобы направить вирус только на людей определенной нации.

МИФ 5. ЕСЛИ ПРОБИРКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РАЗОБЬЁТСЯ, МЫ ВСЕ ПОГИБНЕМ?

- Самое главное в этой ситуации понимать, что транспортировка пробирок хорошо отработана. Во-первых, сейчас используют не стеклянные, а пластиковые очень прочные пробирки. Во-вторых, пробирки помещают в специальные укупорки и в металлическую колбу. Причём вкладываются, будучи обмотанными салфетками с дезраствором. Далее металлическая колба помещается либо в ещё одну колбу, либо в некую специальную посылку. При пересылке обязательна двойная укупорка с промежуточными слоями дезинфекционного материала. Всё проверялось многократно, в том числе и сбрасыванием с высоких этажей.

Чаще пробирки доставляют наземным транспортом, но на дальние расстояния транспортировка возможна и самолётом. В любом случае, подобные посылки перевозят в сопровождении специальной сопровождающей группы.

Я уверен, что с пробирками ничего случиться не может.

МИФ 6. НАМ ГРОЗИТ ЭПИДЕМИЯ, КАК ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.

Коронавирус нового типа стал причиной массовой паники в Китае. Эпидемию сочли настолько опасной, что власти Китая вынуждены изолировать города-миллионники. Многие называют его «чумой XXI века».

- К счастью, летальность от коронавируса существенно ниже. Если во время чумы летальность составляла до сорока процентов, то здесь пока что оценивается в три процента. В этом отношении ситуация успокаивает. Конечно, если мы говорим о смерти, то и три процента — гигантская цифра. Главное соблюдать противоэпидемический режим.