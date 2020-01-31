Новосибирский бизнес-тренер раскрыла секрет, как получить деньги и удовольствие одновременно

Елена Глуздакова, руководитель Школы бизнеса SREDA и Школы TeenJobs, рассказывает читателям «Комсомолки», как создать продуктивную и вдохновленную команду, в которой люди готовы работать с полной отдачей, и как выбрать направление для дела всей своей жизни.

- С чего началась история успеха, когда возникла идея заняться такой деятельностью?

- Это было давно, в конце девяностых, когда бизнес-тренеров вообще не существовало на рынке. Но потребность в таких специалистах уже была. И в эту профессию приходили люди из разных мест, например, из психологии, педагогики. Я как раз из их числа - психолог, веду бизнес-тренинги с конца девяностых. К 2014 году со мной уже была хорошая команда, которая занималась реализацией проектов, связанных с развитием предпринимательства. А когда мы только начинали свою деятельность, группа единомышленников собиралась и разрабатывала авторские образовательные методики развития: от идеи до старта бизнеса, чтобы помочь молодым предпринимателям начать свое дело. За годы практики мы просто созрели, чтобы заявить о себе и создать свою компанию.

- Какой профессиональный багаж удалось накопить за годы работы?

- С 2014 года наша команда стала Школой бизнеса SREDA. А два года назад мы запустили еще и детскую предпринимательскую школу. Кроме того, мы работаем со средним и крупным бизнесом. У нас есть и отдельный проект по развитию предпринимательской деятельности, начиная с нулевого уровня. Официально компания состоит из меня одной, но я объединяю команду разнопрофильных тренеров, которые работают в других компаниях. Это и является ценностью. Если бизнес-тренер ограничен одной сферой деятельности, то у него узкое восприятие бизнес-процессов. У нас же - разнообразие. Мы можем работать на разных рынках.

Фото: Школа бизнеса SREDA.

В зависимости о того, сколько человек нужно для проектов, формируется коллектив тренеров - от 2 - 3 до 20 человек. Мы как раз отличаемся тем, что умеем работать большой командой. Поэтому среди наших клиентов, например, Сбербанк, «Газпром», KERAMA MARAZZI и др. Работаем и с государственными проектами по обучению предпринимательству. Кроме того, мы проводим крупные деловые мероприятия в Новосибирске, например, бизнес-форумы и все, что с этим связано. И выступаем в качестве тренеров и экспертов.

Последние 8 - 9 лет я занимаюсь развитием предпринимательских проектов. В общей сумме за эти годы у меня было больше 4 тысяч выпускников. Я горжусь этим и тем, что сделала наша команда, пропустив через себя много интересных людей, их истории и проекты. Горжусь тем, что помогаю одним бизнесам запускаться, а другим - становиться более устойчивыми на рынке. Мы обучаем руководителей: как создавать продуктивную и вдохновленную организацию, чтобы люди работали с отдачей.

- Сколько времени ушло на завоевание своей аудитории?

- Процесс создания репутации беспрерывный, поэтому невозможно сказать, сколько на это уйдет времени. Либо ты занимаешься этим все время, либо - нет. Это то, что постоянно с тобой происходит. Репутация всегда начинается с первого клиента. Я очень хорошо помню этот момент, мою первую бизнес-консультацию. И насколько успешно все прошло, можно судить по тому, что я до сих пор работаю с этим клиентом. Вот что значит репутация.

- Сейчас на рынке много бизнес-тренеров, консультантов, коучей. Достаточно открыть соцсети - можно утонуть в изобилии. Сложно ли создать команду профессионалов в вашей сфере?

- Скажу, что не каждый подойдет нам. Чтобы оказаться в моей команде, у человека должна быть практика работы не меньше пяти лет, он должен быть специалистом в какой-то сфере. Допустим, бизнес-тренер в продажах должен уметь сам успешно продавать. Если у него только теоретические знания, то он нам не подойдет. Я с этим человеком работать не буду. Если у стоматолога, например, зубы не в порядке, я ведь к такому не пойду. Так и здесь. Кроме того, человек должен быть командным игроком - уметь делиться с коллегами идеями, обсуждать, быть единомышленником. В наш коллектив люди попадают по рекомендациям.

- Сложно ли сейчас конкурировать на рынке бизнес-тренеров?

- Мне кажется, на любом рынке в условиях конкуренции всегда сложно. Но без нее не интересно и нет развития. У нас достаточно конкурентов, мы ведь не занимаем узкую и эксклюзивную нишу. Все рынки сейчас переполнены, на каждом из них клиенты ищут прежде всего профессионалов. Покупатель выбирает качество. А качество - это не только профессионализм, но еще и человеческие характеристики: способность придумывать новое, быть впереди, осваивать новые методики и практиковать самому. На мой взгляд, это важно. И понятно, что конкуренция велика. Но если клиент работает с тобой много лет, это показатель того, что ты его завоевал.

Фото: Школа бизнеса SREDA.

Мы как самый вкусный торт, который клиенты готовы заказывать и заказывать. А конкуренция - это прекрасно. Это говорит о том, что рынок растет, и у тебя всегда будет хлеб.

- Развивать бизнес в Новосибирске было сложно?

- Сложности в бизнесе, если ты занимаешься им серьезно, всегда возникают. Это кривая взлетов и падений. И если на взлетах у тебя много вдохновения и все получается, то падения и провалы - это тоже неизбежно и даже закономерно. Скажу, что в Новосибирске удобно вести бизнес, потому что город достаточно крупный. Конечно, из-за последнего кризиса количество денег в провинции по сравнению с Москвой и Петербургом уменьшилось. И наш рынок тоже немного просел, как и любой другой. Но здесь все равно наблюдается достаточно интенсивный рост бизнеса, потому что потребности в развитии у людей всегда есть и всегда будут. Мой рынок зависит от того, насколько активен бизнес в регионе. В Новосибирске большие и активные предпринимательские сообщества. У нас очень хорошая поддержка бизнеса со стороны мэрии и правительства, что напрямую отражается на моем рынке.

- Расскажите о последних достижениях вашей команды. Что нового вы для себя открыли за последние годы?

- Вот уже два года мы много и активно занимаемся нашей детской школой предпринимательства, в которой обучаются ребята с 9 до 16 лет. У нас два центра в Новосибирске (один из них в Академгородке) и третий - в городе Сочи. Наши дети уже принимали участие во взрослых деловых форумах, показывали свои проекты на городских бизнес-площадках. Мы провели большую конференцию о том, как можно развивать в детях предпринимательское мышление, и получили много положительных отзывов от родителей.

- Каковы ваши личные достижения за годы в бизнесе? Что помогает сейчас быть успешной?

- Наверное, я научилась не сдаваться и прислушиваться к себе. А деньги приходят тогда, когда ты занимаешься только своим делом, когда ты его любишь, вкладываешь в него силы и знания. Кайф - это когда у тебя есть страсть, тогда все и получается. Главное, понять себя в этом случае и не опускать руки, если что-то пошло не так. Нужно уметь проходить через разные жизненные этапы - вот чему я научилась благодаря своей профессии и тому, чем я сейчас занимаюсь.

Статья подготовлена по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».