Новосибирской общественной палате поставили отлично

Вчера в большом зале правительства Новосибирской области состоялось заседание коллегии министерства региональной политики. В большом мероприятии участвовали представители различных общественных организаций области, патриотических объединений, активисты ТОС, религиозных и национальных конфессий, НКО и все, кто причастен к реализации различных государственных программ, направленных на развитие местного самоуправления и гражданского общества. Для этого, по словам министра региональной политики Игоря Яковлева, в прошлом году было сделано немало. Главное достижение минувшего года - рост вовлеченности в местное самоуправление, то есть люди вместе с представителями власти прикладывают усилия, чтобы жизнь изменялась к лучшему. Это касается и вопросов благоустройства и развития НКО, когда такие понятия, как «добровольчество», «волонтерство» становятся спутниками позитива. Кстати, в 2019 году новосибирские общественные организации получили больше всего (в Сибирском федеральном округе. - Прим. авт.) президентских грантов на реализацию социально значимых проектов, их сумма составила 146 миллионов рублей. Впрочем, более подробно об этой и другой деятельности на заседании рассказала Галина Гриднева, председатель Общественной палаты НСО. Следует отметить, что палата работает практически со всеми организациями, которые наглядно представляют срез нашего общества, будь то волонтерское движение, НКО или представители социально ориентированного бизнеса.

- Мы работали по разным направлениям и с различными организациями области, - рассказала Галина Гриднева, председатель Общественной палаты НСО. - В январе 2019 года была разработана и стартовала программа «Вуз как ресурсный центр для НКО», то есть создана научно-методическая база и собраны лучшие практики, которые помогают общественникам значительно повысить квалификацию. Очень знаковым и эффективным для нас оказался прошедший форум «Гражданский диалог», в рамках которого были организованы различные дискуссионные площадки. А кроме этого, состоялась встреча губернатора области Андрея Травникова с руководителями ведущих СО НКО, где рассматривались различные варианты поддержки развития НКО, их продвижения на рынок социальных услуг и развитие системной благотворительности. Впервые в прошлом году Общественной палатой была учреждена премия «Во благо», таким образом также были поддержаны лучшие общественные практики и поощрены самые инициативные граждане. Очень плодотворно мы работали в сфере реализации концепции благотворительности в РФ, утвердив план мероприятий по популяризации добровольчества.

Принимали участие сибиряки и во всероссийском форуме «Эстафета поколений», и в ежегодном форуме «Сообщество». В министерствах региона созданы общественные советы, которые тоже оказывают большое влияние на формирование обратной связи между обществом и властью. В этом году Общественная палата начала свою работу очень активно. Прошли обсуждения предстоящих поправок в Конституцию, проведен круглый стол по работе общественных организаций по результатам инициатив, прозвучавших в послании Президента РФ Федеральному собранию, и др. На коллегии министерства работа Общественной палаты получила высокую оценку.