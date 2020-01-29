Бегония, тагетес, петуния! Как железнодорожные станции превращаются в цветники

На окраине Черепаново на закрытой территории стоят четыре огромные теплицы. Сейчас в них сколачивают ящики для рассады, а через пару месяцев покажут зеленые листочки бегонии, тагетесы, петунии и еще множество видов и сортов красоты. В мае рассада перекочует на разные станции Западно-Сибирской железной дороги и другие объекты компании. Цветы украсят клумбы, газоны, «рассядутся» вдоль пешеходных дорожек и тротуаров. Цветоводство и огородничество - не специфичный вид деятельности для железной дороги. Однако это направление имеет давние традиции, система работы отлаживалась годами. «Комсомольская правда» побывала в гостях у «королевы цветов», или просто бригадира тепличного хозяйства Любови Николаевны Лукьяненко.

Вслед за папой

Ранее на Западно-Сибирской железной дороге находились четыре дистанции защитных лесонасаждений - в Алтайском крае, Кузбассе, Омской области и как раз в Черепаново. Сотрудники этих отделений отвечали за снего-, пылезадержание, стрижку деревьев, зеленое украшение станций. Со временем система была реструктуризована, часть работ была отдана подрядчикам. А Черепановский тепличный комплекс - передан на баланс дистанции инженерных сооружений структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Любовь Лукьяненко работает здесь с 1984 года. Сначала устроилась мастером, потом стала бригадиром. Работа ей нравится - сибирячке предлагали перевод на должность инженера в город, но Любовь Николаевна отказалась. Не представляет себе другого более приятного занятия.

- Любовь к растениям, выращиванию у меня с детства. Мой отец был лесничим, он умер, когда я оканчивала 10-й класс, тогда же нужно было определяться с дальнейшей учебой. Наверное, папа меня и подтолкнул к выбору профессии. Мы с ним всегда вместе огородничали. Выращивали яблони, цветы, - рассказывает Любовь Николаевна.

Любовь Лукьяненко всю жизнь провела среди цветов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка окончила техникум в Тогучине при местном лесхозе, по распределению отправилась в Омскую область, Закаменский район, в лесопитомник. Вышла замуж и вернулась с супругом в Новосибирскую область. Перешла на работу в Новосибирскую дистанцию лесонасаждений, потом - в дистанцию инженерных сооружений (ПЧ ИССО), где работает уже более 30 лет.

О прежних объемах работы специалист говорит с ностальгией. Раньше отдел вел 120 объектов, сейчас всего 10. Но и 10 - не так уж мало, ведь к этому объему добавляется оформление новых отреставрированных вокзалов, станций, центра социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова.

- Везде, где проходят праздничные мероприятия, День железнодорожника, где проходит реконструкция объектов - в общем, что-то интересное, - везде мы, - объясняет бригадир тепличного хозяйства.

Теплицы площадью с коттедж

Сегодня площадь хозяйства составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Оборудованы две теплицы размером 20х8 метров и одна - 30х10 метров. На этапе запуска современная теплица с электроотоплением размером 50х10 метров. В хозяйстве из черенков выращиваются можжевельник, туя, из семян появляются множество цветов - всего порядка 40 сортов, а если считать еще и виды и цвет, то перечень дойдет до сотни!

- Ассортимент немного меняем, но сильно не разбежишься. Все-таки в приоритете те виды цветов, которые рекомендованы для наших широт, неприхотливые, хорошо приживающиеся. Если выделять какой-то цветок, то можно остановиться на петунии: хорошо закрывает почву, яркая, ее не рвут вандалы для букетов, хорошо смотрится в вазонах, контейнерах, есть каскадная, вьющаяся петуния, хорошо держит строчку - очень многофункциональный цветок. Бархатцы, или еще они называются тагетесы, - хороши в оформлении, ими можно писать слова. Еще раньше писали фразы с помощью кустарников, тоже в основном на откосах, - чтобы было читабельно.

Рассказывать о цветах наша собеседница может долго. Вот взять, к примеру, сальвию - яркий красный цветок. Обычно сальвию принято сажать возле памятников, у мемориалов. В окантовке используется цинерария серебристая - возможно, вы видели небольшие кустики, будто бы посыпанные пеплом. Они морозоустойчивы, стоят до поздней осени, выглядят необычно.

В приоритете те виды цветов, которые рекомендованы для наших широт, неприхотливые, хорошо приживающиеся.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Куда, что и когда посадить - эти знания бригадир использует во время подготовки оформления нового объекта. Там, где раньше была стройка и глина, на открытии должны цвести клумбы, радовать глаз зеленый газон и кустарники.

- За последние годы мне особенно запомнилась работа над Барабинской станцией. Чтобы разработать план, все красиво оформить, мы с коллегами жили там почти полмесяца. Так что командировки для нас дело не такое уж редкое, - говорит Любовь Лукьяненко. - Конечно, и наш, Черепановский вокзал оформляем с большим удовольствием.

Как закалялась петуния…

Если говорить о работе зеленого хозяйства, то не стоит думать, что здесь люди по полгода работают, а остальное время на печи лежат. Все как в пословице: готовь сани летом, а телегу - зимой. В нашей ситуации зимой приходится готовить ящики.

- У нас по найму трудятся сезонные рабочие - приходят, действительно, в самый загруженный, весенний сезон. Но и сейчас есть чем заняться: надо сколотить ящики, промыть, просушить и побелить уже готовую тару, подготовить землю. В феврале начнем сеять семена, - перечисляет Любовь Николаевна. И не собирается останавливаться: - Как только сеянцы проклюнутся - пикировка. Работа эта сложная, требует концентрации, точности движений и внимания. Найти хорошего пикировщика - задача непростая. Надо, чтобы человек выполнял норму, не отставал, поэтому стараемся брать тех, кто уже набил руку в прошлые годы.

Как только цветы подрастут, их начинают закалять. Если рассаду из теплицы отдать сразу на посадку в открытый грунт - растения могут завянуть и погибнуть, подмерзнуть с непривычки. Поэтому сначала теплицы проветривают, потом выносят цветы на свежий майский воздух, а уж после увозят на новое «место жительства».

Но и на этом работа зеленого десанта не заканчивается: впереди уходовые работы - прополоть, подрыхлить… Все объекты поддерживаются в красивом виде теми же силами. В тепличном комплексе тоже задач хватает: начинается подготовка черенков, семян. А там дело уже опять близится к зиме - снова пора браться за ящики…

- Цветы со мной - всю жизнь, мой собственный приусадебный участок больше похож на сад. Особенно я люблю белые лилии, их у меня очень много. На работе постоянный круговорот: кажется, только рассадил - и тут же начинаешь все снова. И такой круговорот из года в год мне даже нравится. Он нравится всем, кто любит землю, растения, цветы. Ведь это для вас, городских, зима - значит, хандра и депрессия, а мы, цветоводы, знаем: впереди нас всегда ждет весна! - улыбается нам Любовь Николаевна.