«Я главный по ремонтам»: бригадир обманул больше 20 новоселов, он забирал деньги и исчезал

На отделку своей новой двухкомнатной квартиры Анна Лязгина потратила больше полумиллиона рублей. Деньги заплатила, а результата не дождалась. Анна стала только одной из жертв мошенника Виктора Г. (имя изменено. - Прим. ред.). На что ушли деньги и как мужчина разводит новоселов на ремонт, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Анна Лязгина вместе с мужем Сергеем купили новую квартиру в жилом комплексе в 2015 году. Новоселы сразу же решили сделать хороший ремонт. С тех пор и тянется эпопея с недобросовестным бригадиром. По рассказу женщины, ремонтник Виктор Г. деньги взял, но квартиру в порядок так и не привел.

- Этот мужчина сам начал нам названивать - мы его нигде не искали. Появился он в нашей жизни сразу после того, как мы зарегистрировали право собственности на недвижимость, - рассказывает КП-Новосибирск Анна.

Объявление об услугах до сих пор можно найти в Сети. Фото: личный архив.

Виктор называл себя «главным по ремонтам», говорил, что у него тут все схвачено.

- Мы решили с ним встретиться. Он приехал с уже готовым предварительным договором, - вспоминает сибирячка.

Бригадир внушил семейной паре доверие: одет хорошо, язык подвешен, говорит убедительно. Не квартира будет - дворец! Обещал, что сделает все быстро и без косяков.

- Мы отдали ему ключи и деньги - 30 тысяч рублей в качестве предоплаты и 30 тысяч рублей - на материалы. Ну и заезжали вечерами, проверяли… Ремонт стоял, - рассказывает Анна. - Потом стали слышать постоянные отговорки из серии «я завтра все сделаю, все будет хорошо». Так продолжалось пару месяцев.

- Мы бегали из угла в угол, жили у родственников, у друзей, - говорит Анна. - Наши вещи со старой квартиры были на хранении в специальных камерах. Это тоже стоит немалых денег. Виктор сам нанимал рабочих - как мы поняли, у него не было постоянной бригады. То на одного специалиста деньги нужны были, то на другого… Так потихоньку он выманил у нас 551 тысячу рублей. Жалко, что не сразу поняли про обман. А когда он совсем исчез и перестал брать трубку, мы будто бы проснулись. Он не сделал ничего. Ну, только стены зашпаклеваны были да плитка положена на 20 квадратных метрах вместо 60.

Здесь должна была быть ванна. Фото: личный архив.

Ситуация с плиткой комичная. Анна столкнулась с отделочником в квартире и спросила, почему плитка уложена не везде. Услышала ответ: Виктор заверил - хозяйка не рассчиталась за работы.

Заявление в полицию было написано, суд гражданское дело рассмотрел. Постановил, чтобы Виктор Г. выплатил семье Лязгиных 2 миллиона рублей. Только горе-ремонтник не торопится отдавать деньги.

Доделать ремонт в квартире семье Лязгиных удалось только через несколько лет после той истории. Анна жалеет, что купилась на сказки Виктора. Причем таких доверчивых в городе оказалось немало!

- Я нашла и других пострадавших. Нас в общей сложности больше 20 человек. Мы добились того, чтобы завели уголовное дело. Думаю, будем судиться, - решительно настроена Анна.

Между тем объявление с услугами «главного по ремонтам» до сих пор висит в Сети. Кто знает, может, пока идут суды, армия кинутых новоселов увеличится…

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Лучше примириться с кредиторами»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Константином Зиновьевым. Он дал прогноз дальнейшего развития событий. Скорее всего, исход для ремонтника будет печальный:

- Раз уголовное дело рассматривается по статье «Мошенничество», то мужчине лучше постараться примириться с кредиторами и выплатить им денежные средства. В противном случае он может сесть. И надолго.