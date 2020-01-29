2020-01-29T21:12:45+03:00
Общество

Парень сделал предложение девушке в кинотеатре перед полным залом

Они познакомились в ЮАР, живут в разных городах, а помолвку решили отметить в Новосибирске [видео]
Виктория МИНАЕВААлена КУЛЕШОВА
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Юля и Денис - из разных городов, познакомились они в Африке, а предложение о свадьбе прозвучало в новосибирском кинотеатре "Победа".Юля и Денис - из разных городов, познакомились они в Африке, а предложение о свадьбе прозвучало в новосибирском кинотеатре "Победа".Фото: Виктория МИНАЕВА
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Необычную концовку получила премьера фильма «Неближний Восток». Это документалка новосибирского путешественника Алексея Камерзанова и его команды. Ребята на внедорожниках колесят по земному шару и снимают путевые заметки под общим названием «Мир наш». В этот раз показывали, как покоряли Израиль, Иорданию, Египет, Судан и Эфиопию. Премьера собрала два полных зала в новосибирском кинотеатре «Победа». После финальных титров действующие лица — команда путешественников — вышла в центр зала. И один из них — Денис Поляруш — взял микрофон.

— Юля, ты согласна стать моей женой? — спросил парень девушку, сидящую в центре шестого ряда.

Зал поддержал парня аплодисментами и смехом: «Юля-то здесь? Пришла в кино?», — стали юморить зрители, довольные, что фильм превратился в реалити-шоу. Оказалось, что до премьеры Денис дотерпел с трудом. Еще две недели назад подарил девушке кольцо. Теперь же в кинотеатре раскрыл намек и вручил цветы. И Юля сказала стеснительное: «Да». Пара рассказала КП-Новосибирск, как они познакомились. Оказалось, на другом континенте. Он — бизнесмен из Томска, она — работница банка из Красноярска, решили поучаствовать в съемках документального кино и увидеть несколько стран.

— С Юлей мы познакомились благодаря проекту «Мир наш», когда наша команда была в Африке. Даже дату помню — 4 октября 2019 года, — рассказал КП-Новосибирск Денис Поляруш. — Она присоединилась к нам в ЮАР, дальше мы проехали вместе Намибию и Анголу, после чего Юля вернулась домой, в Красноярск. А мы с командой отправились дальше, в жесткие, экстремальные условия, где девушкам уже проблемно находиться.

Именно расставание с новой знакомой для Дениса стало ключевым. Понял, что без девушки этой больше жить не может.

— Мы поняли, что что-то чувствуем друг к другу, когда разъехались. Ощутили, что скучаем друг по другу, — рассказывает Денис.

— Для меня предложение в кинотеатре стало неожиданностью, — добавляет Юля и с улыбкой обращается к жениху. — Кстати, а свадьба-то у нас когда?

Точную дату путешественники пока не назначили, как и не выбрали город, где играть свадьбу. Да что там город. Даже в стране непонятно какой — то ли в Африке, то ли в России...

"Выходи за меня!": парень сделал предложение девушке в кино.Виктория МИНАЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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