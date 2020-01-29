2020-01-29T15:20:12+03:00
Происшествия

Киллер ждал жертву 5 часов: суд восстановил подробности заказного убийства в Новосибирске

Кандидат в консулы Армении организовал убийство друга, чтобы не мешал в бизнесе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Карапетяна судят за заказ преступления.Карапетяна судят за заказ преступления.
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На скамье подсудимых – двое. Одного обвиняют в том, что заказал убийство, другого – в том, что исполнил. Молодой Иван Жиров признает, что расправился с предпринимателем. А вот Карен Карапетян отрицает, что давал криминальный заказ.

Что именно произошло? 30 декабря 2018 предприниматель Шандро Оглы подъехал к своему дому на Тверской улице в Новосибирске. Нагнулся, чтобы взять из салона сумку, и в этот момент сзади набросился некто с ножом. Как преступник убивает мужчину, видели родные жертвы. Сначала страшную картину застала жена, что была в доме у окна. Тут же и она, и мать, и брат выскочили на улицу.

Шандро погиб от ножевого ранения в шею

Шандро погиб от ножевого ранения в шею

- Я спала. Слышу крики. Выбежала в одной сорочке на улицу, увидела, что какой-то мужчина лежит над моим сыном. Я думала, он его кулаками бьет. Не поняла, что происходит. Схватила его, приподняла. Он развернулся, меню всю обрезал и опять на сына упал, - со слезами рассказала КП-Новосибирск мама предпринимателя Лариса Оглы.

Вооруженный ножом убийца продолжал наносить удары, не смотря на то, что его пытались оттащить родные жертвы. От них тоже отбивался ножом.

Мать была в одной сорочке, брат выскочил на улицу в одних тапках… Жена схватила лопату и била преступника, но тому все было нипочем. Злоумышленник вырвался и убежал. Убежал раздетым по пояс – в борьбе с него сорвали одежду и улику – висевший на шее жетон. Оказалось, киллер недавно пришел из армии. Задержали Жирова быстро. Как и Карена Карапетяна - за то, что заказал. Кстати, персона оказалась примечательной.

- Он меня обнимал, говорил «спасибо, тетя Лариса», - мама погибшего бизнесмена рассказала про заказчика убийства. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Карен хотел стать консулом Армении в Новосибирске. Но в местную диаспору обратиться не решился, потому что понимал, что его кандидатура весомой поддержки иметь не будет. Деньги на свои визиты в МИД РФ и Правительство Армении брал у Шандро, - рассказал тогда КП-Новосибирск друг погибшего Петр Дикарев.

За год прошло следствие, которое восстановило события, что предшествовали убийству. Карен и Шандро были друзьями и партнерами по бизнесу. По данным СКР (и с ними солидарно гособвинение), Карапетян заказал товарища из-за разногласий в сделках.

Занимались продажей земли, и не сошлись в выборе покупателя. Тогда, по выводам следствия, Карапетян и запланировал ликвидировать партнера, его орудием стал дембель Жиров.

В Новосибирск заканчивается суд по делу о заказном убийстве. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирск заканчивается суд по делу о заказном убийстве.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Смертельный «контракт» заключили в кафе на Карла Маркса. Заказчик пообещал за «работу» иномарку – Toyota Land Cruiser 200 – и гонорар в 1 миллион. Сказал, что даст всю информацию о жертве. И не обманул. С 24 февраля обсуждал с киллером, как лучше его ликвидировать. Заказчик предупредил, что понадобится бензин – уничтожить одежду, в которой киллер пойдет на дело. Велел приготовить сменную. За 2 тысячи рублей дембель купил нож.

Заказчик показал, где живет Шандро, его фотографию. А перед поездкой на дело велел оставить мобильный телефон – чтобы сигнал с него не стал уликой. Убийца ждал жертву на улице с 18 часов. Предприниматель приехал около одиннадцати вечера. Тогда преступник и набросился на него.

Прокурор предложил приговорить Карапетяна к 17 годам лишения свободы, Жирова – к 20. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Гусева. Теперь слово – за судом.

Мать убитого предпринимателя на суде встретилась с киллером и заказчиком преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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