2020-01-28T09:15:20+03:00
Политика

Новосибирские общественники обсудили поправки к Конституции страны

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов
Виктор ВРОНСКИЙ
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Повод для встречи с представителями общественности, администрации области и депутатами не отличался от важной политической повестки - обсуждение поправок в Конституцию, о которых говорил президент в своем послании к Федеральному собранию. Важность мероприятия подчеркнула Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области, назвав встречу беспрецедентной по количеству и составу участников. Что характерно, в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области больше всего мест занимали профессиональные юристы, представители НКО и молодежного парламента. И это тоже тренд времени: суть изменений в основной закон должна быть понятна всем россиянам, независимо от возраста. Тональность обсуждения задал спикер Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив:

- Я думаю, каждый из вас знает, что президент подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В состав группы, кроме меня, вошли еще 75 человек, и все мы понимаем, какая ответственность ложится на каждого из нас. Первое чтение поправок в Государственной думе состоялось, на очереди - второе. Нужно понимать, что с 1993 года, когда была утверждена Конституция, страна живет уже в другом измерении, и конечно, важно успевать за временем, за процессами, которые происходят в нашем обществе. Но надо понимать и другое: президент провозгласил беспрецедентные меры социальной поддержки населения, формирование такой структуры, как Госсовет, реформирование судебной системы, верховенство права. И еще одно важно замечание: основные статьи Конституции - 1, 2, 9 - никто не изменяет. Поправки касаются лишь тех вопросов, которые отвечают стратегии поставленных задач в стране. И в этом плане голос общественности очень важен для понимания ситуации и возможности внести предложения по правкам в редакцию Конституции.

А затем представители общественных организаций приступили к обсуждению поправок. В целом они были одобрены, бурное обсуждение вызвали вопросы, касающиеся исполнения полномочий муниципальными органами власти, работы мировых судей общей юрисдикции, а также формирования Госсовета. В любом случае, наши общественники аргументированно отстаивали свою точку зрения, и было заметно, что к дискуссии подготовились профессионально - представители юридических школ продемонстрировали даже презентации, в которых изложили свою точку зрения. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, подведя итоги этой встречи, заметил, что она прошла в «конструктивной обстановке», а главное - все предложения будут учтены рабочей группой в процессе подготовки новых поправок.

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