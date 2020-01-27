«Жилье должно быть у каждого»: Россельхозбанк выдает ипотеку под 3%

Не случайное совпадение: 23 января состоялось открытие 23-го офиса Россельхозбанка в Новосибирской области. Он находится на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали. Теперь это, пожалуй, одно из самых удобных по доступности отделений банка в городе.

В торжественной церемонии открытия нового офиса принимали участие представители регионального правительства и Заксобрания, которые пожелали сотрудникам банка прибыли и процветания.

- Тенденция последних лет такова, что Россельхозбанк все больше набирает обороты и открывает уже не первый офис в Новосибирске, - сказал в своем выступлении Вячеслав Ярманов, заместитель губернатора Новосибирской области. - Это говорит о том, что культура обслуживания и доступность банка конкурентные и востребованные. На рост экономики нашей страны выделяются большие средства, и с января этого года банк приступил к реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной до 2025 года.

Глобальная цель этой программы - не только привлечь молодежь в село, но и остановить миграцию жителей деревни в город, оставить их на месте, создав для этого комфортные условия для жизни и работы.

- Пока формируется список ипотечных территорий, где будет работать программа, - отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк». - Выявляем потребности и формируем заявки. Но уже сейчас ясно, что спрос на такую выгодную ипотеку огромный. Условия очень хорошие: ипотечная ставка не более 3% на 25 лет. Причем сумма кредита - от 100 тысяч до 3 миллионов рублей при первоначальном взносе 10%. Это не просто ипотечный кредит в классическом виде, а именно жилищное кредитование: первичное и вторичное жилье, земля. Или можно взять кредит и с помощью подрядчика построить себе дом. Вариантов много, что мы с удовольствием и предлагаем нашим клиентам.

Заявку на получение льготной «сельской ипотеки» в Россельхозбанке может подать даже пенсионер. По условиям программы, жилищный кредит могут одобрить любому гражданину страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств.

Потребительские кредиты для селян по льготной ставке 5% годовых Россельхозбанк тоже предусмотрел. По ним ожидается большой спрос. Банком может быть одобрена сумма до 250 тысяч рублей, которыми можно будет оплатить, например, монтаж оборудования для обеспечения своих домов электро- и водоснабжением, отоплением, газоснабжением по договорам подряда. Условия кредита позволяют на эти деньги даже отремонтировать жилье.

- Но мы делаем ставку все же на жилищные кредиты, - подчеркнул Станислав Тишуров. - Потребительский кредит - это просто взять и потратить, а хорошее жилье должно быть у каждого.

По традиции во время праздничной церемонии открытия нового отделения в банке чествовали первого клиента. Им оказался Александр Тихонович Воробьев. Руководство отделения пожелало ему получать от банка только выгоду и вручило памятный подарок.

- Открытие нового офиса позволит нашему банку повысить узнаваемость бренда и быть удобным для обслуживания клиентов, - подытожила Мария Цымбаленко, управляющая офисом банка. - Он будет универсальной площадкой, где смогут обслуживаться как частные клиенты, так и юридические лица. Здесь открыт центр ипотечного кредитования, в котором, несомненно, большой популярностью будет пользоваться услуга «сельская ипотека». Кроме того, наши клиенты могут оформить любые удобные вклады и не только. Сейчас развивается современное направление - вложение в инвестиционные продукты. Их у нас достаточно большой набор, и они удобны: инвестиционный счет, накопительное страхование жизни и паевые инвестиционные фонды. Еще одна из удобных для клиентов услуг, подвергшихся определенному обновлению, - это мобильное приложение. Наш офис работает и для обслуживания корпоративных клиентов, которые могут получить любые услуги: открыть расчетный счет, разместить депозиты и оформить кредит. Карточная линейка тоже достаточно разнообразна. Мы выпускаем дебетовые, кредитные карты, работаем с платежными системами «Мир», Visa, MasterCard, UnionPay и JCB. По итогам 2019 года наш филиал выпустил более 10 тысяч карт для клиентов-бюджетников.

В финале торжественного открытия нового офиса Россельхозбанка гостям предложили огромный вкусный торт, выдержанный по цвету в корпоративном стиле банка - зеленое разнотравье русского поля.