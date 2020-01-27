2020-01-27T17:52:19+03:00
Общество

«Девочка была вся в слезах!»: сибиряк обвинил учителя в том, что она поставила оценку ребенку на лоб

В школе произошедшее отрицают и считают, что папа одной из третьеклассниц сводит с учителем личные счеты
Анна ПАШАГИНА
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Учительница говорит, что не ставила оценку на лоб ручкой. Фото: соцсети.Учительница говорит, что не ставила оценку на лоб ручкой. Фото: соцсети.
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В социальных сетях появился пост от возмущенного родителя. По словам отца, учительница поставила однокласснице его дочки оценку на лоб и расписалась. Виной тому - забытый дома девочкой дневник. Но в школе инцидент отрицают. На чьей стороне правда, пытались разобраться корреспонденты КП-Новосибирск.

«ЕЙ ДОМА СКУЧНО СИДЕТЬ»

О случае в классе Андрей (имя изменено по просьбе мужчины. - Прим. ред.) узнал от своей дочки-третьеклашки. Школьница пришла домой и рассказала, что произошло на одном из уроков.

- У них была какая-то зачетная работа. Учительница выставляла оценки. Та девочка написала работу на отлично, - рассказал КП-Новосибирск Андрей. - Ей говорят: «Давай дневник». А она его не взяла.

По словам сибиряка, девочка забыла дневник дома, а учительница решила проучить ребенка. В воспитательных мерах и полушутя нарисовала на лбу девочки оценку.

- Педагог поставила ручкой пятерку на лоб и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет. Чернила отмыть удалось. Это было прилюдно, при 20 учениках, - уверяет мужчина. - Когда я это услышал, на эмоциях позвонил учительнице и поругался с ней. Ну, пару матерков отпустил, да. А если это в следующий раз с моим ребенком повторится?

Фотографий случившегося ни у кого нет. Все только на словах. По рассказу Андрея, если бы он увидел снимки, то и до прокуратуры дошел бы, а не просто написал в соцсети.

- Именно в этом учебном году у нас перестали складываться отношения с классным руководителем. Примерно с октября, - добавляет Андрей. - Она хотела ко мне в гости прийти. У нее нет ни детей, ни мужа. Вот, видимо, дома ей скучно сидеть.

Андрей злится, что педагог слишком «навязчивая - звонит всем».

- Я ее домой не пускаю. Ее аргумент: «Ваш ребенок плохо учится, я к вам приду». Но зачем? Вызывайте меня в школу, я сам приду. Мы с женой посмотрели дневник дочери, за две недели всего две двойки. Остальные - пятерки. Я не считаю, что это какая-то угроза, что нужно домой ко мне приходить. С тех пор к моему ребенку предвзятое отношение, - считает Андрей.

«КАК ДЕЛА, ТВАРЬ?»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с директором школы (ее фамилия есть в редакции). Женщина говорит, что папа одной из девочек поднял на уши весь класс.

- Мне уже все родители позвонили - спрашивают, где это произошло. С педагогом разговаривала, она уверяет, что такого в ее классе не было. Однако она написала докладную по поводу этого мужчины - он ей пьяный позвонил и спросил: «Как дела, тварь?». А она, между прочим, педагог с приличным стажем работы. Разве так можно общаться? И она бы такого никогда не сделала! Не верю, что нарисовала что-то на лбу у ученицы!

Глава родительского комитета этого класса Марина в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск тоже встала на сторону учительницы. Говорит: или папа преувеличил, или ребенок эту историю выдумал.

- Его дочка почти перестала учиться. Каждый день все хуже и хуже. Родителей в школу вызывали, но они не приходят. Ребенок не выполняет домашние задания, - перечисляет женщина. - А этой историей они сводят с учительницей личные счеты.

По словам Марины, все родители после шумихи опросили детей.

- Школьники говорят, что такого не было, и никто на уроке подобного не видел. Я лично своих детей по одному опрашивала (они близнецы), - говорит Марина. - Папа этой девочки пьяный позвонил учительнице и начал отношения выяснять. Это все какие-то выдумки…

А вы кому верите в этой истории, уважаемые читатели? Мог ли ребенок выдумать историю с оценкой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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