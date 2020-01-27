2020-01-27T17:31:34+03:00
Дом. Семья

Рецепты на 23 февраля: как накормить мужика

Рецепты на 23 февраля для настоящих мужчин рассказал новосибирский шеф-повар
Никита МАНЬКО
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Плов, пельмени и солянка - классика мужского праздника.Плов, пельмени и солянка - классика мужского праздника.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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День Защитника Отечества – традиционный армейский праздник, и порадовать ваших защитников помогут вкусные рецепты на 23 февраля. Три способа проложить путь к сердцу мужчины для любой хозяйки раскрыл один из лучших молодых шеф-поваров Новосибирской области Максим Максименко.

Сама по себе еда не делится на мужское и женское, а вот блюда – да. Традиционно мужская кухня более тяжелая и сытная, а женская – легкая и низкокалорийная. И если прекрасная половина обычно предпочитает салаты, закуски, фрукты и овощи, то мужчина ест хлеб и мясо.

Например, среднеазиатская кухня – традиционно мужская, и к Дню защитника отечества на стол можно поставить плов, манты, шурпу. Классику русской кухни воспевал писатель Салтыков-Щедрин: это щи, расстегай и тельное. Европейская кухня радует мужчин блюдами из запеченного мяса и сытной выпечкой, американская – бургерами и стейками.

– Я считаю, что в любой праздник нужно кушать то, что ты любишь. На 23 февраля можно взять сибирскую кухню – пельмени, блюда из дичи – зайца, кролика, оленя. Если мужчина следует моде на правильное питание или он вегетарианец – приготовьте пасту с морепродуктами или паэлью, это очень вкусное и богатое блюдо. А мужская классика – это солянка, – говорит шеф-повар Максим Максименко.

Кулинар утверждает – сложно обидеть воспитанного мужчину, даже если поставить на стол мифическое «дефлопе». Главное, чтобы любое блюдо было вкусным и красиво поданным – настоящий джентельмен все скушает на радость хозяйке.

МЯСНОЙ РУЛЕТ «ВАТЕРЛОО»

Надо:

Вырезка свиная - 700 грамм

Грибы шампиньоны - 200 грамм

Фарш куриный - 200 грамм

Лук репчатый - 100 грамм

Бекон - 180 грамм

Розмарин - 10 грамм

Чеснок - 10 грамм

Соль, перец по вкусу

Готовим:

1.Вырезку ножом разделать в пласты толщиной в полсантиметра, отбить молотком. Натереть мясо солью, перцем, чесноком и розмарином. Добавить подсолнечное масло и оставить мариноваться на 40 минут.

2.Обжарить грибы и лук до готовности, смешать с куриным фаршем.

3. Фарш посолить и выложить на середину отбитой вырезки, завернуть начинку в мясной рулет. Поверх рулета выложить бекон так, чтобы он покрывал всю длину рулета.

4. Завернуть рулет в фольгу и запекать 1 час 20 минут при температуре 180 градусов. Подавать можно с картофелем или овощными гарнирами.

КАША ПЕРЛОВАЯ С БЫЧЬИМИ ХВОСТАМИ

Надо:

Крупа перловая - 700 грамм

Масло - растительное 30 грамм

Масло сливочное - 60 грамм

Чеснок - 10 грамм

Бычьи хвосты - 1,5 килограмма (можно заменить на отварную говядины)

Готовим:

1. Хвосты отварит в течении 2.5 часов в воде с добавлением душистого перца и чёрного перца. Отварное мясо отделить от костей и порезать мелко.

2. Перловую крупу отварить до готовности

3. Отварное мясо обжарить на сковороде с добавлением чеснока

4. Мясо смешать с перловкой, нагреть и добавить сливочное масло. Добавить соль.

САЛАТ ТЁПЛЫЙ С КУРИЦЕЙ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Надо:

Куриное филе - 300 грамм

Перец болгарский - 150 грамм

Фасоль стручковая - 200 грамм

Лук красный - 50 грамм

Соевый соус - 70 грамм

Чеснок - 10 грамм

Готовим:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде и нарезать соломкой

2. Болгарский перец нарезать соломкой, смешать с филе

3. Фасоль, болгарский перец и курицу обжарить на сковороде с добавлением чеснока и соевого соуса в течении 10 мин.

4. Подавать тёплым

ИСТОЧНИК KP.RU

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