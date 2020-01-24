«Успели спасти только собаку»: вместе с женщиной и ребенком при пожаре погибли 12 щенков

24 января рано утром в дачном кооперативе «Волна-1» в Кировском районе Новосибирска загорелся дом. Предварительная причина - короткое замыкание. Когда эмчээсовцы начали осматривать дом, то обнаружили тело женщины и маленького ребенка. Корреспондент КП-Новосибирск узнавал подробности страшной трагедии.

Тамара* купила дом в дачном кооперативе летом 2019 года. На работу устроилась на местный авторынок, который находится неподалеку. У нее трое детей, старшие уже выросли и живут отдельно, а младшему Артему* было всего 5 лет. Он и погиб с мамой при пожаре.

- У Тамары еще жила собака породистая, тибетский мастифф. У нее недавно был приплод, 12 щенков, все дома жили, - рассказал КП-Новосибирск Петр*, бывший муж погибшей.

Маленькому мальчику было всего 5 лет. Фото: личный архив.

В ту злополучную ночь Тамара осталась дома одна с ребенком. Муж ушел на смену - работает охранником на этих же дачах.

- О пожаре ему рассказали коллеги, они как раз обходили территорию. Мужики сначала пытались войти в горящий дом, но дверь была заперта изнутри. Пошли другим путем - через окно, но там стеклопакет, сломать стекло не смогли. Попасть внутрь не получилось, вызвали пожарных, - говорит старший сын Тамары.

Соседи рассказывают, что в 5 часов утра слышали хлопок, но не придали этому значения.

- Дачный дом и надворные постройки горели открытым огнем. Произошло полное обрушение дома, веранды и сарая. В 6.03 - локализация пожара, в 6.54 - ликвидация открытого горения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Женщина очень любила своих собак. Фото: личный архив.

Вместе с женщиной и ребенком погибли и домашние животные - 12 щенков тибетского мастиффа, две кошки и кот. Отчиму удалось спасти только собаку. Она жила на улице на цепи.

Следователи города Оби начали уголовно-процессуальную проверку.

- Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Достоверно причина будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, которая к настоящему времени назначена, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

* Имена изменены по этическим соображениям.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родственникам погибших.