16-летняя девушка осталась одна с мамой, больной раком: она прогуливает учебу и просит помощи в «Инстаграме»

Алине Ларионовой 16 лет. Ее семья - это ее мама. Всю жизнь они прожили вдвоем. Полтора года назад женщине поставили смертельный диагноз «рак». Забота о единственном родном человеке легла на плечи дочери. Больше в Новосибирске у Ларионовых родственников нет. Мама сейчас почти не передвигается, и Алина постоянно находится рядом, она практически бросила колледж. Соцслужбы или кто-то еще подростку не помогают. Свою историю девушка рассказывает в «Инстаграме», там она ищет моральную поддержку от сверстников.

Алина и Лариса до того, как в дом пришла беда. Фото: личный архив.

ДУМАЛИ - КИСТОЗ, ОКАЗАЛОСЬ - РАК

Лариса Ларионова (мамы Алины. - Прим. ред.) в больницах была редким гостем. Летом 2018 года у женщины начал болеть живот. Лариса посоветовалась со знакомыми, те предположили, что это какие-нибудь кисты, ничего страшного в этом нет. В больницу женщина пошла, когда боль стало невозможно терпеть.

- На УЗИ кистоза не обнаружили, но нашли непонятный нарост на прямой кишке. Дальше - анализы, допобследования… В итоге врачи обнаружили у мамы новообразования, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Алина. - После биопсии стало ясно: опухоль злокачественная.

Врачи заверили Ларису, что опухоль можно вырезать, и все будет хорошо. Позже хирург обнаружил на брюшной полости непонятные точки. Оказалось - метастазы.

- Первая операция прошла в октябре 2018 года, ее делали без разреза - лапароскопия. После этого была еще одна операция, - вспоминает Алина.

За время болезни женщина сильно похудела. Фото: личный архив.

«ОНА ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ»

Через две недели после последнего хирургического вмешательства Алина с мамой заметили, что живот в том месте, где делали операцию, надут. Первые три месяца врачи говорили, что это послеоперационный отек и переживать не стоит. Как оказалось потом - вылезла послеоперационная грыжа. Живот у Ларисы рос с каждым днем.

- В итоге у мамы рак прямой кишки на 4-й стадии. После операции ей назначили шесть курсов слабой химиотерапии. У нее даже волосы не выпали, только переносила процедуры мама очень тяжело, - говорит Алина.

После «химии» Лариса прошла обследование - динамика отрицательная. Опухоль не хотела отступать. Врачи снова собрали консилиум и решили, что не будут делать операцию по вправлению грыжи. Назначили еще четыре курса «химии».

- Этот курс был очень тяжелый. Помимо капельниц, мама еще пила таблетки, у нее выпали все волосы на голове, брови, ресницы… На руках кожа начала трескаться и слезать пластами, - перечисляет сибирячка.

Диагноз, который врачи поставили Ларисе, - рак прямой кишки 4-й стадии. Фото: личный архив.

«МНЕ ПРИХОДИТСЯ ПРОПУСКАТЬ КОЛЛЕДЖ»

Если на первых порах во время лечения Лариса еще держалась, даже ходила на работу (у нее своя клининговая компания), то в ноябре 2019 года самочувствие резко ухудшилось.

- Мы перестали гулять, мама не ходила на работу. В декабре пришли в поликлинику, и онколог с хирургом дали направление на госпитализацию. Маме хотели убрать из живота какую-то жидкость, но потом сам хирург нас от этого отговорил. Сказал, что это опасно для жизни. Выписал мочегонные, - описывает скитания по больницам девушка.

Выбора не было, пришлось согласиться. В январе 2020 года, после нового обследования, сказали, что ни операций, ни лечения больше не будет…

- Врач сказал, чтобы мы не питали надежд на что-то лучшее. Дал рекомендацию записаться в барышевский хоспис, - рассказывает Алина.

До декабря 2019 года Лариса могла гулять и работать. Фото: личный архив.

Девушка держится, она уже многое прошла. Да, устала - этого не стесняется, но рук не опускает. Борется если не за жизнь мамы, то за ее достойное существование. О себе же пока не задумывается - куда она пойдет в 16 лет, если единственный близкий человек исчезнет?

- Теперь мама 24-я в очереди в хоспис. Раньше ее поставить никак не могут - будет не этично по отношению к другим. Родственники никогда не интересовались нами. Сейчас только объявился какой-то дядя и пытается помогать. В основном все делаю я, - уверяет сибирячка. - Мне приходится пропускать учебу, чтобы постоянно быть с мамой.

При этом занятия девушка не забросила. Заместитель директора по воспитательной работе Анна Проценко рассказала, что о ситуации Алины в колледже знают и стараются помогать:

- Мы оказываем ей материальную помощь, помогаем продуктами. Учебу Алина не забросила, и никто ее отчислять не будет. Задания она получает дистанционно и выполняет дома, потом сдает. Также Алине по собственной инициативе помогают одногруппники.

Чтобы найти моральную поддержку, девушка описала свою историю на страничке в «Инстаграме». Теперь Алину поддерживают добрым словом многие люди. На днях к девушке и ее маме приезжали из хосписа. Сказали, что постараются устроить туда Ларису на этой неделе.

«Комсомолка» направит запрос в региональное министерство труда и социального развития, чтобы узнать: как случилось, что подросток остался наедине с такой проблемой? Положена ли социальная и психологическая помощь Алине? Как быть с ее образованием? И главное - что станет с Алиной, когда ее маму увезут умирать?.. Трудно даже представить одинокого подростка, оставшегося наедине со своим горем в пустой квартире.

Врачи отказались делать операцию, чтобы не навредить организму еще больше. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ ПАЛЛИАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

«Ситуация могла измениться за неделю»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с заместителем главного врача ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая больница № 1» Сергеем Монагаровым. Именно в этом медучреждении находится отделение, где обеспечивают уход за безнадежно больными людьми. Врачи просят не называть паллиативное отделение хосписом. Мы спросили у Сергея Монагарова, как получилось, что после публикации истории Алины в соцсетях ее маму согласились принять. Семье пошли навстречу?

- Паллиативное отделение - это онкологические больные. В этом отделении в год умирают около 300 человек. Даже если женщина была в очереди 24-я, ситуация могла измениться за одну неделю. Услуги мы оказываем бесплатно. Дочь сможет навещать маму, с подростком будут работать психологи нашего отделения.