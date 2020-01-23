Ириновна и Анновна - они пережили психологическую травму: эксперты объяснили «моду» на матчества

В Сибири назревает лингвистическая революция. Молодые дамы взялись менять строчку в паспорте: там, где отведено место под отчество, появляется… «матчество». То есть обладательницы документа предлагают величать их по имени матери, а не отца.

Кто-то переделывает собственный паспорт, кто-то вносит новацию, регистрируя ребенка. Именно так поступила томичка Мария. Ей предстоит воспитывать девочку без отца. Вот и в документах его нет. В свидетельстве о рождении записано: Елизавета Марьевна. 29-летняя мама считает это справедливым.

- Кто берет ответственность за ребенка, тот имеет право дать ему свою фамилию и свое имя. Меня мама воспитывала, можно сказать, в одиночку, и мне всегда было непонятно: почему воспитывает мама, а отчество - папы? Хотя отец в конце концов признал меня своим ребенком, платил алименты и иногда даже встречался со мной, - объяснила Мария КП-Новосибирск.

Отец даже не отреагировал: девушки, которые выбрали в документах матчества, рассказали свои истории. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Сотрудники ЗАГСа поначалу были озадачены просьбой молодой мамы, но потом нашлись.

- Они проверили, есть ли мужской аналог моего имени. В словаре это имя нашли, так что загвоздки не было. Все сводится к тому, есть ли мужской аналог имени. Если есть - тогда никаких проблем. Если нет, то, скорее всего, будут трудности, - рассуждает молодая мама.

Ей, можно сказать, повезло. В словарях действительно есть мужское имя Марий. Сотрудники ЗАГСа, должно быть, облегченно вздохнули, узнав, что им не придется идти против традиций. Но их коллегам в других регионах пришлось…

Жительница Барнаула настояла, чтобы в документах исправили строчку не ребенку, а ей самой. Была Александровна, стала - Анновна. На такую перемену пошла, потому что никогда не знала отца.

Жительница Барнаула была Александровной, а стала Анновной

Жительница Красноярска Дарья Штром папу знает и выросла в полной семье. Просто, говорит, отец не воспитывал ее.

- Я не хотела, чтобы в моих документах имя отца использовалось в качестве отчества. И реакции отца на мой поступок не было. А близкие и друзья поддержали, - говорит Дарья. - ИНН, страховое пенсионное и другие документы мне пришлось поменять. Это заняло около полугода, но никаких проблем не было.

Дарья ждала совершеннолетия, чтобы «исправить» паспорт.Фото: СОЦСЕТИ

Наша собеседница пошла в ЗАГС отказываться от отчества, как только отметила 18 лет. Ее уже три года официально величают Ириновной. Но есть примеры и более давние. Адвокат Вячеслав Денисов говорит, что некоторые посетители ЗАГСов просят записать «матчество», ссылаясь на историю.

- Действительно, присвоение «матчества» вместо отчества имеет в России свою историю. Такое случалось в результате так называемого мезальянса - неравного брака, - комментирует Денисов. - Например, князя Галицкого Олега Ярославича прозвали Олегом Настасьевичем. Но при этом родителям следует знать и помнить, что на Руси матронимы обычно давались бастардам или байстрюкам - внебрачным детям.

Адвокат напоминает закон: следует давать ребенку отчество в честь отца. Исключением может быть национальный обычай. В Сибири таких обычаев определенно нет.

- При государственной регистрации рождения родителям следует исходить из интересов ребенка, учитывая, в какой стране он будет постоянно или преимущественно проживать. Кроме того, следует учитывать менталитет общества, в котором ребенок будет находиться, - добавляет адвокат.

Одно дело - взять матроним, то есть «матчество», вместо отчества себе. Другое - дать ребенку, которому это может доставить неприятности. Например, при общении со сверстниками такая деталь способна спровоцировать насмешки.

Хотя кто знает, не получится ли так, что для нового поколения «матчества» станут обычным явлением? Доктор филологических наук Галина Мандрикова такой вариант не исключает.

- Я бы на месте мужчин схватилась за голову. Начинается с простого: отчества меняем на «матчества». А чем это закончится? Матриархатом новым? Как бы это не стало модным. Закончится? Очень может быть. Хотя это может ни во что и не вылиться, - предполагает филолог.

Вопрос в том, откуда пошла такая мода. Психотерапевт Ольга Приходченко считает, что женщины, принимающие кардинальные решения об отказе от отчества, вероятно, пережили травму.

- Для того чтобы решиться поменять данные в паспорте, нужны серьезная мотивация, силы и желание. «Среднеарифметический» человек не меняет ничего в своем имени и фамилии. Если кто-то желает удалить не просто фигуру отца, а всякое упоминание о нем из своей жизни, значит, есть серьезная психологическая травма, которую нанес либо сам отец, либо кто-то за него, - отмечает Приходченко.

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